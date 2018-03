¡¿Por que los Mexicanos son imbéciles?! - Indice Político

DIARIO DE ANTHONY

5:15 p. m. Hace menos de tres horas que escribí en esta misma libreta que ya no me preocuparía más por este país de descerebrados. Pero, al abrir y leer el estúpido periódico, no pude sino solamente volver a preguntarme lo mismo: ¡¿Por qué los mexicanos son IMBÉCILES?!

¡¿De dónde provienen?! ¿Por qué son lo que son? ¿Tendría acaso razón ese Octavito y sus palabras escritas en “El Laberinto de la Soledad? Toda mi vida quise saberlo. Y para mí personalmente era muy difícil hacerlo, cuestionarme todo este tipo de cosas, porque, a decir verdad, yo era el más vil de todos. Y no es que tuviese “complejo de inferioridad”, pero no tenía IDENTIDAD.

Hace apenas menos de diez minutos he pensado que la maldita situación y realidad de este chingado país no se debe a que es un país de puros corruptos, no, sino que a eso mismo que a mí me sucedió. Al no tener “identidad” propia hacen todo lo que hacen (muchas veces desarrollé sentimiento de autodestrucción, y solo tiempo después vendría a saber lo mucho que de por sí ya estaba destruido). Pienso, y puedo estar seguro, de que esto es lo único que les hace sentir que existen. Ser lo que son, y hacer todo lo que hacen es lo único que les da un lugar en el universo.

Podría decir lo mismo que octavito, aunque esta reflexión es mía propia. “La clase política mexicana -y todo mexicano- son los hijos nacidos de un padre que no los ha reconocido”. En la vida real, muchos “hijos”, ya sea que hayan sido abandonados, o que simplemente a sus padres les valga “madres”, hacen y deshacen. Se comportan como los políticos mexicanos. ¡Es pura psicología simple y lógica!

Podría decir que para combatir esa “vergüenza” de saberse hijos no reconocidos, hacen cuanto hacen, sus actos rayan en lo mismo que ahora mismo sucede con los políticos imbéciles de este chingado país. Y nombrar TODO eso no se puede. Porque entonces escapa a todos los límites que un cerebro “sano” puede concebir.

Y como el país entero está igual de descerebrados que todos ellos, ¡¿pues quién podría darse cuenta de que “ALGO” no está bien?! ¿Quién podría surgir para luchar de verdad? No pendejitos de izquierda y demás; ¡mexicanos de verdad! Mexicanos que no estén descerebrados como todo este chingado país lo está. Mexicanos que pudiesen empezar a construir todo desde cero: una identidad personal, una identidad nacional (ja ja ja. Me rio). Esto es un NUNCA SUCEDERÁ.

¿Quiénes son los mexicanos? ¿Y quién soy yo? Tengo tantas similitudes con todos ellos, y tantas ironías. Tengo cosas de las cuales aún sigo dolido. ¡¿Y qué tal si los llevásemos con un psico-loco?! ¿Qué es lo que dirían los mexicanos? Y yo, ¡qué es lo que diría! Pues simplemente lo explicaría todo, ¡todo lo imposible que me ha sucedido!

Todo aparentemente había comenzado con un quiste de inclusión en el seno maxilar derecho… Luego descubrieron que yo tenía el tabique desviado… Me operaron, me quemaron el cornete derecho, ya que era muy ancho… ¡Para qué seguir contándolo, si ya un montón de veces lo he dicho!

Yo sí puedo y sí tengo cómo explicar mi imbecilidad…, pero no creo que este país pueda alguna vez explicarme la suya. Así que seguiré y seguiré. Cada vez que yo lea, y cada vez que yo vea todo lo que sucede en este país imposible, siempre volveré a hacerme la misma pregunta: ¡¿Por qué los mexicanos son imbéciles?!

Pd. Ya puedo mover un poco más la cara, mi cuello, ¡todo! Pero aun así, sigo con el recuerdo latente de todo lo padecido. Este ¡4 de abril voy a cumplir 6 años desde que empecé con mi tratamiento! Puedo parpadear, ya casi no me duelen los ojos al hacerlo. Ya puedo respirar un poco mejor, pero… Hago todo lo posible por digerirlo. Trato y trato de no ver todo lo que perdí… Saber por qué sigo siendo un imbécil no ha de borrar todo el horror que viví… Y también trato de no hacerlo más. Cuando miro a un mexicano, tan solo trato de ya no preguntarme mentalmente lo que NUNCA ha de responderme. Acaso, ¿acaso?, me pregunto tratando de compadecerlo. ¿Acaso será porque has surgido de un choque, mexicano? Ironía pura. Se dice que este mundo surgió también gracias a una colisión de no sé qué cosas. El mexicano ya existía, pero entonces vinieron esos malditos… y entonces surgieron todos ellos… (Para mí ya no hay castas para distinguirlos), ¡todo ellos! Y éste ellos es “México”. (Un nombre muy muy raro). Coimex, Coxime, Mecoxi, Icomex, Ximeco, Excomi… bla bla bla.

A. SMART

Marzo/27/2018

Comentarios

Comentarios