Presentan a Ricardo Peláez como nuevo director deportivo de Cruz Azul - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de mayo (AlMomentoMX).— “Vamos a trabajar, pensando siempre en ser campeones”, aseguró Ricardo Peláez durante su presentación como nuevo director deportivo del equipo Cruz Azul.

“Este es un equipo grande y de retos grandes. Clasificar debe ser una costumbre en el equipo, y después de ahí se buscará el título de forma permanente”, aseveró Peláez, quien fue acompañado del presidente del club, Guillermo Álvarez, y del director técnico de la Máquina Celeste, Pedro Caixinha.

Peláez agradeció a los aficionados de Cruz Azul, quienes señaló consideran su llegada como una suma al equipo; además dijo que pondrá su experiencia al servicio al club.

“Vengo a unirme a este proyecto, un proyecto que nunca había visto y que me gusta. Junto con Pedro [Caixinha] haremos buenas cosas, juntos escogeremos jugadores, juntos daremos seguimiento al día, día. Cada quién tiene especificada su función, nos cuestionarnos, no habrá problemas”, dijo.

En el evento, realizado en instalaciones de La Noria, el directivo señaló que no va “a imponerle un jugador a un técnico. Ni un técnico va a venir a imponérnoslo a nosotros. Nos estamos complementando bien, estamos recibiendo el apoyo del presidente. En dos semanas, no he recibido llamadas de nadie, ni he visto nada raro”.

El conjunto celeste regresará a los entrenamientos el próximo 4 de junio. En este lapso, Peláez definirá, en conjunto con Caixinha, la lista de jugadores transferibles para el Torneo Apertura 2019. La única baja confirmada es la de Carlos Gullit Peña, quien tendrá que regresar al Rangers de Escocia, dueño de su carta.

AM.MX/dsc

The post Presentan a Ricardo Peláez como nuevo director deportivo de Cruz Azul appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios