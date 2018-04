Presentan en el 10CIT agenda de movilidad a candidatos - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de abril (Almomento.MX).- En el marco de la inauguración del Décimo Congreso Internacional de Transporte 2018: “Movilidad, Política Pública y Sustentabilidad”, organizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), el presidente de la organización, Jesús Padilla Zenteno, presentó la agenda del sector dirigida a los candidatos a la Presidencia de la República, a quienes aspiran a cargos de elección popular en los estados y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Teniendo como escenario el Parque Bicentenario, antigua refinería en la delegación Azcapotzalco, Padilla Zenteno enumeró cinco puntos, no sin antes subrayar que como un buen principio la movilidad debe ser considerada como un derecho humano y social.

Como segundo punto, mencionó la necesidad de un impulso decidido a la inversión con el componente tecnológico: “No nos pueden seguir pidiendo en todo el país Iphone 8 cuando la condición de la ciudadanía es pagar iphone 5”.

Agregó que ni los transportistas ni la autoridad pueden impulsar proyectos de inversión sin recursos, en donde “no quiero poner dinero para apostarle a la calidad del servicio, pero tampoco quiero que alguien pague los costos”.

Enfatizó que evidentemente la ineficiencia del sector no es algo que el usuario tenga que pagar, “tiene que haber un acompañamiento estratégico en los costos reales del servicio por parte de la autoridad”, pues en todo el mundo el transporte es subsidiado “si no entonces estamos hablando de cosas diferentes o estamos jugando a la demagogia”.

Como tercer punto, Padilla Zenteno enfatizó la necesidad de incentivos fiscales que permitan enfrentar los costos de la formalidad porque “no podemos seguir pensando que en automático, pasando de informal a formal, tengamos que erogar 40 por ciento más de lo que ingresamos, sin ningún incentivo para que el cambio suceda más rápido”.

Como cuarto punto mencionó la necesidad de una política tarifaria integral a través de una ley de movilidad que impulse el desarrollo del sector y eleve la competitividad, aunque observó que no sólo la variable tarifa es importante, sino que existe un conjunto de formas para acompañar este esfuerzo de racionalización y uso eficiente del servicio, acotó.

El quinto punto dentro de la agenda de movilidad presentada este día por el dirigente empresarial es la certidumbre en la implantación de los proyectos y seguridad en la operación, “pues es cotidiano que llegan primero los autobuses y la infraestructura aún no está terminada; o está terminada y los autobuses no están listos; o ya están ambos pero no hay financiamiento, o ya están los tres pero no hay acuerdo entre los transportistas”.

Fue en ese momento cuando calificó como indispensable la definición de cronogramas que aseguren el éxito de la implantación de los proyectos.

El presidente de la AMTM resaltó la importancia de contar con un enfoque de una nueva visión urbana, en el que se incluya el tema del planeamiento urbano de la vivienda y cómo tener un desarrollo orientado al transporte, al tiempo de considerar que pese a haberse elevado las leyes de movilidad locales, y a la movilidad como un derecho social y humano, el discurso no se acompaña con los recursos necesarios.

El líder transportista subrayó la importancia de contar con cambios de uso de suelo ordenados, generando así transformaciones urbanas con sentido, generando ciudades más densas y de crecimiento vertical donde se garanticen las necesidades básicas y todos los servicios, incluido el transporte.

Es por ello, agregó, que proponemos una ley urbana que permita la transformación de las metrópolis en ciudades compactas, interconectadas, multifuncionales y sustentables e insistimos en una ley nacional de movilidad que defina una política pública en donde el peatón sea el eje de la movilidad y se logre la sustentabilidad.

En otro tema, Jesús Padilla recordó brevemente el camino recorrido y el esfuerzo conjunto de empresarios, autoridades, expertos y de la academia a lo largo de estos diez años de la realización del Congreso Internacional de Transporte, al tiempo que agradeció a todos los que han participado.

“Esto es lo que ponemos en la agenda: el esfuerzo de todos ustedes y el bagaje de diez años de realizar eventos con la participación de 30 mil personas. Es algo que estamos obligados a reconocer y agradecer a todos ustedes quienes lo han hecho posible”, agregó.

Ante más de tres mil personas congregadas en el parque Bicentenario, dijo que “el esfuerzo de esta décima edición enriquecerá sin duda alguna la agenda política en materia de movilidad de quienes hoy gobiernan, pero también de los candidatos”.

Mencionó que a raíz de la realización ininterrumpida a lo largo de diez años de este Congreso, la AMTM es ya un referente de coordinación, colaboración, investigación e intercambio de experiencias “y en esta última edición y como condición se continuará avanzando para tratar de cometer los menos errores posibles en los esfuerzos de implementación de nuevos proyectos”.

Fue en ese momento cuando se refirió al Premio Nacional de Transporte y Movilidad Urbana, realizado cada año desde hace 9 en el marco de este Congreso, el cual tiene como propósito fundamental incentivar la investigación y reconocer el esfuerzo y talento de quienes han participado en cada edición.

Jesús Padilla mencionó algunas cifras ocasionadas por la congestión vial: “cuesta a la capital más de 100 millones de pesos, y de acuerdo con la Encuesta Origen-Destino perdemos más de 30 millones de horas hombre al día y si las multiplicamos por un salario mínimo estamos perdiendo más de 100 mil millones de pesos; y de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 20 mil muertos”.

Para finalizar, Padilla Zenteno aseveró: “Estamos en una coyuntura política única en la historia moderna del país. Van a pasar cosas que cimbrarán al país y nos obliga a estar cerca de los tomadores de decisiones para generar una agenda común que permita el acompañamiento de todos en estos temas. Que quede claro que la tarea es de todos y que no podemos esperar más, pero también es cierto que nuestros hijos no pueden esperar menos”.

Fue el presidente de COPARMEX Nacional, Gustavo de Hoyos Walther el encargado de inaugurar este Décimo Congreso Internacional de Transporte, felicitando en su intervención a los integrantes de la AMTM, y en especial a su presidente, el empresario Jesús Padilla Zenteno, por el trabajo realizado a lo largo de estos diez años.

“Hoy no podríamos entender la agenda de movilidad en México sin esta gran e importante asociación”, expresó De Hoyos, quien advirtió que hoy los temas de movilidad y democracia son transversales e implican retos para el país, al tiempo de considerar que ante ello el llamado es a la participación de todos.

A este evento acudió Eduardo Olivares Lechuga, en representación del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, quien expresó su reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado para llevar a cabo esta décima edición del Congreso Internacional de Transporte.

