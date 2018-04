Prevalece la incertidumbre macroeconómica - Indice Político

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Inversión pública errática durante los próximos meses

Las perspectivas económicas para el país en estos próximos meses, no son alentadoras. Según el Banco Nacional de México “dadas las principales fuentes de incertidumbre macroeconómica (TLCAN, elecciones, etc.) parece poco probable que los agregados de inversión mantengan su desempeño en el corto plazo. Además, la recuperación de la actividad de construcción continúa mostrando altibajos y la capacidad limitada de la inversión pública en infraestructura sugiere que su desempeño errático podría continuar durante los próximos meses”. No obstante, sostiene la institución financiera privada, no modificamos nuestra perspectiva de un crecimiento de 1.5% para la inversión en todo el 2018. Un crecimiento realmente modesto, que revela la incertidumbre de los inversionistas en las perspectivas económicas de México.

Renuevan instalaciones del Centro Médico GIN Toluca

GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, renovó las instalaciones del Centro Médico GIN Toluca (Edomex este centro hospitalario y puso en marcha el área de hospitalización, la cual está integrada con la mejor tecnología en tema de salud, a fin de dar el mejor servicio y calidad. Entre las herramientas tecnológicas del centro, está la solución innovadora llamada Aidicare, medicina moderna que permite destacar su estado de salud a través de sofisticados sistemas de tecnología digital y un robot que apoya al personal médico para llevar un control completo y oportuno de los signos vitales del paciente, que se transmiten a otro sistema de escore y alertas: Early Warning Score System.

Informe a periodistas sobre delitos contra la libertad de expresión

Organizaciones del gremio periodístico se reunieron con el Mtro. Ricardo Sánchez del Pozo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, con el propósito de recibir un informe sobre los casos de ataques contra la Libertad de Expresión que se tramitan ante esa dependencia. Integrantes de la mesa directiva de la Fundación Mora Gómez, en compañía de directivos de la Federación de Asociación de Periodistas Mexicanos, el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, la Academia Mexicana de Comunicadores y Periodistas, así como del Club Primera Plana, destacaron la necesidad de agilizar las investigaciones, ya que si bien en el último trimestre del 2017 y lo que va del 2018, se han logrado avances relevantes, éstos no han sido suficientes, para salvaguardar la integridad de periodistas y Comunicadores.

Tortilla más cara para los pobres más pobres del país: COFECE

A todas luces es inmoral el incremento en el precio de la tortilla, por arriba del precio oficial, en algunos municipios de Chiapas, el estado con la población que registra mayores carencias económicas de todo el país. Ayer, precisamente, nos enteramos que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación por denuncia por la probable realización de prácticas monopólicas absolutas en los mercados de la producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en los municipios de Palenque y Ángel Albino Corzo, Chiapas. La tortilla es un producto fundamental para la alimentación de las familias mexicanas. Considerando que en Chiapas el 77.1% de la población, es decir 4 millones 114 mil personas, se encuentra en situación de pobreza, resulta por demás relevante mantener las condiciones de competencia en este mercado.

Productores mundiales de café debaten en México futuro del sector

Inminente la 121 Sesión de Consejo de la Organización Internacional del Café (OIC), que se realizará en México, en donde productores, agroindustriales y líderes del sector cafetalero mundial debatirán para fortalecer el cultivo, promover su expansión sostenible y tener un mercado cada vez más justo. El evento se realizará del 9 al 13 de este mes bajo la coordinación de la SAGARPA. Cabe destacar que la OIC es la principal organización intergubernamental que se ocupa de asuntos cafeteros, reuniendo a gobiernos de países exportadores e importadores para abordar, mediante la cooperación internacional, los desafíos que enfrenta el sector a nivel mundial. Los integrantes de la OIC representan el 98 por ciento de la producción global de café y más del 83 por ciento del consumo.

Crece 10.8% tráfico de pasajeros en aeropuertos de OMA

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, registró en marzo un crecimiento de 10.8% en el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) transportados en sus 13 aeropuertos con respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2017. El tráfico de pasajeros nacionales se incrementó 11.4% y el de pasajeros internacionales aumentó 7.5%. El movimiento se fortaleció como consecuencia de que Aeromar abrió las rutas Acapulco – Guadalajara y Zihuatanejo – Guadalajara; Vivaaerobus comenzó a operar la ruta Chihuahua – Cancún y Monterrey – Querétaro; TAR abrió las rutas Ciudad Juárez – Durango y Durango – Ciudad Juárez; y Aeroméxico comenzó a operar la ruta Monterrey – Mérida. Además de la apertura de la ruta Monterrey – Detroit.

Informe de Cemex: “Liderando la Transformación Digital de la Industria”

CEMEX dio a conocer su Reporte Integrado para el año 2017, titulado “Liderando la Transformación Digital de la Industria”. El reporte, el segundo publicado por CEMEX en formato integrado, proporciona amplia información sobre cómo la compañía crea valor en sus cuatro pilares estratégicos: Empleados, Clientes, Mercados y Sostenibilidad. “Nuestro Reporte Integrado para el año 2017 reitera nuestro compromiso de crear valor para todos nuestros grupos de interés al incentivar la revolución digital de nuestra industria”, dijo Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX. “Durante 2017 nos enfocamos en brindar la mejor experiencia para el cliente e integrar la sostenibilidad en todos los aspectos de nuestro negocio, impulsando nuestro liderazgo en la industria”.

