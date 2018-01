Realiza CONDUSEF más de 7 mil acciones de defensa en su primer día de labores del 2018 - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de enero (AlmomentoMX).- Durante el primer día de labores de este año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) llevó a cabo 7 mil 335 acciones de defensa en favor de usuarios de servicios financieros, de las cuales el 93% corresponden a asesorías.

Las causas de dichas acciones, fueron en su mayoría cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y débito, pagos no acreditados vía cajeros automáticos o bien, disposiciones de efectivo donde el cajero no entregó la cantidad solicitada.

Cabe señalar que durante el año que recientemente concluyó, la CONDUSEF registró un total de 1 millón 752 mil 459 acciones de defensa, lo que significó un crecimiento de 5.6% respecto al 2016, e implicó la atención directa de 1.2 millones de personas.

Es pertinente mencionar que las acciones de defensa llevadas a cabo el primer día de actividades del 2018, representan un crecimiento del 10% comparado con el promedio diario del mes de enero de 2017, que fue de 6 mil 662 acciones de defensa.

Asimismo, del total de acciones de defensa en el primer día laboral, el 70% se llevaron a cabo de manera presencial en las 36 subdelegaciones, y el 30% restante a través del Centro de Atención Telefónica (CAT).

Se espera que durante los próximos días se incremente el flujo de usuarios que acuden a presentar una queja o bien recibir asesoría sobre algún servicio o producto financiero.

Para cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse a la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 o bien, visita nuestra página de internet: www.gob.mx/condusef; también nos puedes seguir en Twitter: @Condusefmx y Facebook: CondusefOficial.

AM.MX/fm

