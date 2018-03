Renuncia Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, en medio de acusaciones de corrupción - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de marzo (AlMomentoMX).— El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia ante el Congreso, en medio de la crisis política causada por las acusaciones de corrupción en su contra en el caso Odebrecht.

Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 79 años que asumió al poder en julio del 2016, perdió apoyo popular y su salida era exigida por la oposición e incluso por algunos miembros del oficialismo. Incluso, el Congreso tramitaba un pedido de destitución y planeaba interrogarlo este jueves.

Decidió dejar su puesto al frente de Perú tras darse a conocer videos donde intenta comprar a los legisladores del Congreso a fin de evitar una investigación en su contra que pudo derivar en su remoción del puesto.

“No quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la armonía que la nación tanto necesita y a mí me negaron. No quiero que la patria sufra. He trabajado 60 años de mi vida con total honestidad”, clamó Kuczynski en un mensaje a la nación.

La gestión de Kuczynski estuvo caracterizada por acusaciones respecto a favoritismo a ciertas empresas y acciones de corrupción que, según analistas, lo obligaron a indultar a Alberto Fujimori, expresidente peruano, acusado de diversos crímenes en contra de la población.

El primer vicepresidente Martín Vizcarra será el nuevo jefe de Estado hasta completar el actual mandato el 2021, de acuerdo a lo que establece la Constitución.

En medio de la peor turbulencia política del país, Kuczynski iba a ser anfitrión de la cumbre de líderes de América en Lima el 13 y 14 de abril, durante la cual tenía planeado reunirse con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Los mercados peruanos, que habían abierto a la baja este miércoles, se recuperaban porque creen que una sucesión de Vizcarra es un escenario que traerá más estabilidad.

La trama de corrupción ha afectado a casi toda la clase política de Perú y Odebrecht ha dicho incluso que ha financiado la campaña electoral de los últimos cuatro presidentes del país, entre ellos Ollanta Humala que cumple arresto preventivo mientras la fiscalía lo investiga por este caso.

En diciembre pasado, el mandatario libró un proceso de destitución iniciado también por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht durante su camino a la presidencia.

