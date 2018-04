Resumen deportivo - Indice Político

Por Pablo Barbachano R.

México en Europa

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril (AlmomentoMX).- ¿Primera temporada en Holanda? Un jovencito de 22 años. Sin hablar el idioma. ¿Difícil adaptarte? Parecería que sí. Sin embargo, este no es el caso de Hirving “el chucky” Lozano. El ex Pachuca se coronó el domingo pasado venciendo al sublíder de la Erevidise, lo que le dio a su equipo una ventaja de 10 puntos. El mexicano se encuentra en segundo lugar de la tabla de goleo. Está para ligas y equipos más grandes. Orgullo mexicano.

Vámonos a Portugal, en donde uno de nuestros medio campistas fue protagonista. Héctor Herrera metió un golazo en el último minuto del partido más importante de la temporada, contra el ahora segundo lugar, Benfica. Si el porto gana los cuatro partidos que le quedan por jugar, se vuelven campeones. Esto gracias al gol de su capitán. Preparándose para el mundial.

El capitán de la selección mexicana se arriesgó en el verano y se fue a un equipo de media tabla de la liga. Quería competir en una de las mejores ligas y así fue. El viernes su equipo volvió a ganar. En este momento se encuentran en quinto lugar de la tabla general, lo que les daría el pase directo a la UEFA Europa League. A cerrar con todo que lo bueno está por venir.

A nuestro defensa Héctor Moreno le sigue costando tener minutos en la sociedad. El último partido se quedó en la banca durante todo el encuentro.

El equipo de nuestro portero, Guillermo Ochoa se mantiene en el sexto lugar de su liga.

La Liga

Los tres grandes ganaron sus respectivos encuentros. Lo más seguro es que el Barcelona sea campeón.

Premier League

La competición más difícil se hizo de un ganador este fin de semana. El equipo del entrenador español, Pep Guardiola, venció 3 a 1 a los Spurs. El Man U perdió contra un equipo que esta peleando por no descender y definió el campeonato. Dos títulos para el Man City en lo que va de la temporada. Impresionante lo de Pep. Equipo que tiene, equipo que hace triunfar.

