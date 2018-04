Resumen Semanal Deportivo - Indice Político

Por Pablo Barbachano

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de abril (AlmomentoMX).- Vuelven a destacar nuestros compatriotas, en las máximas competiciones europeas y pudimos disfrutar de una gran actuación de nuestros seleccionados. Javier Hernández “el Chicharito”, entró de cambio en el minuto 70 ante el Chelsea en el Stamford Bridge, metiendo gol tres minutos después. Por cierto, es el equipo al que más le ha anotado el nacido en Guadalajara.

Raúl Jiménez acaba el fin de semana con un doblete, dándole la victoria a su equipo y manteniéndolo en la cima de la tabla general. No es un titular indiscutible en el Benfica, sin embargo, cada vez que ingresa al campo, el mexicano responde.

Marco Fabián volvió a jugar los 90 minutos con su equipo. Se involucró en la jugada del gol. Terminó en empate.

El chucky, el muñeco diabólico, el mexicano en mejor forma hasta la fecha. Llegó a Holanda para romperla. Su equipo iba perdiendo por dos goles, terminaron ganando por un gol. ¿Que hizo Hirving? Nada más dio una asistencia y metió un gol. Con solo 22 años es el segundo mejor goleador de su liga, teniendo el mejor promedio de goles y minutos disputados. Ojalá y aprenda a controlar su carácter para que las expulsiones no le afecten.

Liga Mx

Toluca es el primer invitado a la liguilla después de vencer a Tigres por la mínima diferencia.

Veracruz se quiere salvar del descenso. Llevan hilados tres partidos sin perder.

Cruz Azul venció a los Lobos Buap. El ex equipo de Rafa Puente Jr se complica su permanencia.

América empató y sigue siendo un fuerte aspirante al título.

Pachuca goleó 6-2 a Puebla jugando de visitantes.

Bundesliga

El sábado pasado conocimos al campeón de la Bundesliga. Por séptima vez seguida los dirigidos por Heynckes se consagraron como vencedores. Un equipo que esta por encima de diecinueve otros, con un plantel extraordinario. Les queda concentrarse por completo en la Champions League.

Premier

Se escenificó uno de los mejores partidos de la temporada. Etihad Stadium fue la cede. Si los de Pep ganaban obtenían el campeonato. Un primer tiempo espectacular ante uno de los equipos más importantes en Inglaterra, el Manchester United. Acabando el medio tiempo fue cuando todo cambió. Un Paul Pogba en modo bestial comandó al equipo de Mou a la victoria. El equipo azul terminó perdiendo en casa después de ir ganando por dos goles. Lo más seguro es que ganen la premier, sin embargo, el título no lo obtendrán ante el Man U.

La liga

El rosarino, el mejor del mundo, el amo de este deporte volvió hacer de las suyas (no importa cuando leas esto). Lionel Messi marcó un triplete el sábado ante el Leganes, alejándose de todos los que aspiran a ganar el trofeo de máximo goleador. 29 goles marcados en esta liga.

Ronaldo anotó pero su equipo no le pudo ganar al Atletico de Madrid. Siguen a 15 puntos del FC Barcelona.

Lago Aspas del Celta hizo un hat-trick dándole la victoria a su equipo.

Rodrigo del Valencia lleva 7 partidos seguidos anotando. El Valencia ganó.

