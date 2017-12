Retrasan pensiones y apoyos de Sedesol - Indice Político

¿Cómo quiere el PRI hacer ganar a José Antonio Meade sí el gobierno peñista, retrasa el pago de las pensiones y el pago de los apoyos de Sedesol a los adultos mayores? ¿Qué pasa en el gobierno federal? ¿Por qué no hay dinero? Las quejas de los beneficiarios están a la orden del día.

El flamante candidato del PRI a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola presume que dejó al Seguro Social con números negros, pero resulta que la institución pagará las pensiones del próximo mes hasta el día 2 de enero, o sea que los pensionados que esperaban financiar la cena de Año Nuevo con el dinero que reciben por esa vía, tendrán que hacer ayuno el último día del 2017.

En el caso de los beneficiarios de los programas setenta y más, así como otros de Sedesol, recibieron la aportación gubernamental apenas el día de los inocentes, 28 días tuvieron que esperar, pero no es la primera vez que eso sucede, las irregularidades se han presentado a lo largo del año.

José Antonio Meade fue secretario de Desarrollo Social y también de Hacienda, presume de exitosas gestiones en ambos, casos pero los beneficiarios de los programas sociales tienen que esperar los depósitos hasta un mes. Meade es el precandidato que aspira a la candidatura priista para la Presidencia en el 2018, entonces cómo creerle las propuestas que nos viene haciendo en esta etapa del proceso electoral.

La pregunta es ¿cómo dejó Meade las finanzas nacionales para que ni en el Seguro Social ni en Sedesol puedan cumplir con una función tan importante, sobre todo la primera que es una conquista de los trabajadores consagrado en la Ley Federal del Trabajo?

Ni el señor Meade, ni el señor Arriola tienen cara para presentarse ante los electores con promesas que no van a cumplir como sucede en los casos que le relato.

Tal vez por eso, hay muchos priistas que ya no están muy seguros de que Meade pueda ganar la contienda del 2018, mucho menos Mikel que tendrá que regresar a la cancha del Frontón México para dedicarse al juego de la pelota Vasca, eso es lo que mejor se le da.

En los primeros días de enero habrá una reunión de emergencia con la cúpula priísta, tal vez en Los Pinos, se trata de analizar la precampaña de José Antonio Meade que no levanta en este primer mes de actividades, el priista externo sigue clavado en el tercer lugar de las preferencias electorales. No es difícil que al iniciar el año se hable de cambio de candidato del tricolor… ¿De qué tamaño serían las concesiones de Ángel Aguirre Rivero a los “Chuchos” durante su mandato en Guerrero?, que con todo el cinismo del mundo lo tratan de imponer como candidato a diputado federal por la coalición, -Frente- de partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano en el distrito 8 de Guerrero. El cinismo de estos señores no tiene límite. Aguirre Rivero destila impunidad…Da miedo ese exhortó del presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova a los partidos políticos de evitar la violencia en las próximas elecciones, en Jalisco cayó un aspirante a alcalde, mientras que en Guerrero un presidente municipal, así andan las cosas y todavía falta lo mejor o como decía el “Meme” Garza González lo mejor de todo eso es lo peor que se va a poner.

