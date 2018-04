Revelan la primera foto de la nueva Sabrina, la Bruja adolescente - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de abril (AlMomentoMX).— La famosa serie de los años 90, Sabrina, la bruja adolescente regresa pero ahora bajo la producción de Netflix… y ya salieron las primeras imágenes.

Las fotos fueron publicadas en Twitter por el productor y guionista de la serie, Roberto Aguirre-Sacasa, quien las definió como su primer vistazo. En menos de 24 horas alcanzaron más de 11 mil likes, 200 comentarios y más de 2 mil retwitts.

En esta nueva entrega de Netflix, Sabrina Spellman será interpretada por la actriz Kiernan Shipka, mientras que su novio Harvey será interpretado por Ross Lynch. Y aquí los puedes ver:

Well, it’s out there. A 1st look at Harvey and Sabrina from the “Chilling Adventures of #Sabrina.” ADORBS, right? pic.twitter.com/9n8cznpv2c

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) April 4, 2018