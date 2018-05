Revelan tráiler y fecha de estreno de ‘Castle Rock’, la nueva serie de Stephen King - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de mayo (AlMomentoMX).—La plataforma Hulu busca apostar fuerte este año para competirle a Netflix, por eso planea lanzar varias series que atraigan a nuevos suscriptores. Una de las más importantes es Castle Rock, que une a Stephen King y J. J. Abrams por primera ocasión.

Se trata de una serie que nos contará diferentes historias ubicadas en Castle Rock, un lugar ficticio que ha servido de escenario para muchos de los libros de Stephen King. Además, al parecer la serie incluirá elementos de los libros más importantes del “el maestro del terror”.

El nuevo tráiler es narrado por Terry O-Quinn (Lost), uno de los actores habituales en los proyectos de Abrams. El avance describe a la misteriosa ciudad de Castle Rock e incluye varios mensajes de las novelas de Stephen King. También revela la fecha de estreno de la serie: 25 de julio.

“Castle Rock es una serie de 10 episodios de terror psicológico ambientada en el multiverso de Stephen King. Combina la escala mitológica y la narración de personajes intimistas de las obras más queridas de King, tejiendo una saga épica de oscuridad y luz, desarrollada en unos cuantos kilómetros cuadrados de Maine”, describe su sinópsis.

Agrega: “Castle Rock es una ciudad ficticia de Maine, y ha figurado prominentemente en la obra literaria de King. Cujo, The Dark Half, IT y Needful Things, así como la novela corta The Body y numerosos cuentos como Rita Hayworth y Shawshank Redemption se ubican allí o contienen referencias a Castle Rock. Como serie, Castle Rock tiene como objetivo explorar varios temas y mundos, uniendo todo el canon de King, al tiempo que repasas algunas de sus historias más icónicas y queridas”, describe su sinópsis.

Castle Rock incluirá las actuaciones de Scott Glenn (Daredevil), Andre Holland (Moonlight), Sissy Spacek (Carrie), Melanie Lynskey, Jane Levy (Evil Dead) y Bill Skarsgard (IT).

