Roger Wathers manda mensaje de solidaridad a los mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de octubre (AlmomentoMX).- Por medio de un video difundido por las redes sociales, el líder de la banda Pink Floyd, Roger Wathers, mandó un mensaje al pueblo de México por el terremoto del pasado 19 de Septiembre.

“Por favor únase a mí en el apoyo a nuestros amigos en México debido a los efectos de los recientes terremotos”, dice Wathers, para luego pasar a interpretar con su guitarra su éxito “Querría que estés aquí” (Wish You Were Here).

La estremecedora balada que habla sobre la ausencia fue publicada en 1975 y en ese entonces era dedicada al integrante de Pink Floyd, Syd Barret.

Please join me in supporting our friends in Mexico due to the effects of the recent earthquakes. Donate now. https://t.co/UjZd0HD3do @omaze pic.twitter.com/nRYPxcI7g4

— Roger Waters (@rogerwaters) October 9, 2017