Saldos y Sismos. Capítulo 2

Diario de un Reportero

Ramsés Ancira

Sí los ídolos se derrumban

si mañana te quieres ir

nadie puede saber el futuro

no prometas lo que no será

En el acto mismo de compartir el cuerpo y sostener relaciones sexuales con una pareja nueva, hay la esperanza de recibir a cambio, ya sea placer o sentimientos; pero hay una prueba de confianza que supera a cualquier otra, la de dar dinero sin esperar recibir nada a cambio. Hoy, mientras el PRI promete lo que no será, que donará todas sus prerrogativas del 2017, el Movimiento de Reconstrucción Nacional ya entregó 103 millones de pesos.

Nótese el tiempo pasado MORENA YA ENTREGÓ, no está esperando, como el PRI, que mencionó en sus anuncios que donaría 258 millones renunciando a sus prerrogativas, las cuales de por sí resultan excesivas.

¿Cuánto costaron los carteles con los que el PRI intentó denostar a los presidentes del PRI, PAN, PRD y MORENA en la sesión de la Cámara de Diputados del martes 3 de octubre? ¿Le parecen ocho mil, 10 mil o 15 mil pesos? Realmente no importa porque el PRI maneja la mayor parte de los más de 9 mil millones de pesos que tiene la cámara de diputados asignados en 2017.

Descontemos mil 500 millones de pesos de las dietas de todos los diputados de todas las fracciones parlamentarias, quedan un poco más de 7 mil 500 millones de pesos. Como el PRI tiene 197 diputados de los 500, maneja el 40 por ciento de esos recursos: le quedan 3 mil millones de pesos; de esos 3 mil millones el Coordinador Parlamentario, en este Caso Cesar Camacho, puede disponer discrecionalmente más o menos del 15 por ciento, son 450 millones, esto da aproximadamente 1 millón 200 mil pesos para cada uno de los 365 días del año, incluidos sábados, domingos y días festivos.

Primera conclusión: Nada más quítenle al coordinador parlamentario del PRI los recursos que maneja en un año y podrá donar a los damnificados por los sismos 200 millones de pesos más de los que daría el partido renunciando a TODAS sus prerrogativas restantes del 2017, y todavía le queda, si quiere, para reproducir mojigangas y carteles satíricos con la fotografía de sus adversarios políticos y todavía más, hasta para pagar la liquidación de Leonardo Curzio, quien tuvo que renunciar a la dirección de noticieros de Núcleo Radio Mil por negarse a despedir a Ricardo Raphael y Amparo Casar, justo después de que estos criticaron al Institucional por robarle la canción al compositor Jorge Muñiz Gardner y prometer lo que no será, con tal de que sus ídolos no se derrumben.

Y siguiendo con la letra de la canción, aunque nadie puede saber el futuro, el PRI, anticipándose a ser oposición, ya está organizando carnavales que sustituyen el debate legislativo para acallar la desconfianza sobre cómo se manejan los capitales aportados por particulares para la indemnización de las víctimas.

Las buenas noticias

Una actualización publicada por BIG DATA y que se multiplicó en las redes sociales tras la mediación de Víctor Trujillo en su personaje de Brozo: aumentó a casi 57 millones de dólares la cantidad de donaciones para ayudar a las VÍCTIMAS de los terremotos de septiembre de 2017. Esto significa 21 millones de dólares más de lo que publicamos en la página anterior de este diario y equivale a 1026 millones de pesos.

En el sismo del 19 de septiembre, con datos oficiales del titular de Protección Civil, Luis Felipe Puente murieron 366 personas, de manera que si las donaciones extranjeras se utilizaran solo para indemnizar a las familias de las víctimas con un millón de pesos a cada una, todavía quedarían 660 millones de pesos para reconstruir inmuebles.

De acuerdo al Presidente Peña Nieto se indemnizará con 120 mil pesos a quienes hayan tenido pérdida total de su hogar, de los cuales, el 75 por ciento será entregado por el gobierno federal y el 25 por ciento por el estatal. Bueno, pues en ese caso ya se pueden ahorrar el costo de reconstruir 5 mil 500 casas, pues para eso alcanzan los 660 millones de pesos que sobran de indemnizar a los deudos.

En el caso de que las pérdidas hayan sido parciales, las indemnizaciones alcanzarán los 15 mil pesos, de manera que con los 660 millones de pesos restantes de las donaciones. – conste que estamos hablando mayoritariamente de las que vienen del extranjero, no las que aportemos desde México- alcanza para reparar 44 mil viviendas dañadas.

¿Cuál es el sentido de tanta cuenta? Que no nos salgan con cuentos. Que el gobierno federal no haga caravanas con sombrero ajeno y no nos hagan creer que los gobiernos priistas de Oaxaca y Chiapas están poniendo el 25 por ciento de los gastos. Sí, sí sé que el gobierno chiapaneco se dice Verde Ecologista, pero todos saben también que tiene las mismas mañas.

Como MORENA recaudó ya el dinero, y no solo va a dejar de cobrarlo, se va a dar el privilegio de hacerlo administrar a personas o ciudadanos que cuenten con la confianza pública para que realmente llegue a los damnificados que más lo necesitan, en Oaxaca, en Chiapas y quizá en Xochimilco si de la Ciudad de México hablamos.

Y la colecta en pesos todavía tiene mucho futuro Diego Luna (reputado antes como charolastra y ahora como el mexicano de Star Wars) y Luis Gerardo Méndez (Club de Cuervos) donarán la taquilla de las dos primeras funciones en el Teatro de los Insurgentes de la obra Privacidad; El grupo U2 hará algo parecido y el dinero tampoco pasará por Hacienda sino a través de la organización civil Cadena; Maná reúne 3.5 millones de pesos. No quedó claro aún si esto ya incluye la promoción cinco a uno de la fundación Carlos Slim, en cuyo caso serían 20 millones de pesos.

Así mientras la sociedad sigue sumando, con el chantaje a Núcleo Radio Mil que provocó la salida de Leonardo, Amparo y Ricardo, el PRI sigue restando.

