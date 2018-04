Se debería tomar en cuenta la propuesta de amnistía de AMLO: Caro Quintero - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de abril (AlmomentoMX).- Debería tomarse en cuenta la propuesta del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, de conceder amnistía a grupos delictivos para terminar con la violencia en el país, consideró Rafael Caro Quintero quien es señalado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como líder del Cartel de Sinaloa.

En entrevista con la reportera Anabel Hernández y publicada en el portal de Aristegui Noticias, señaló: “¿Por qué no lo intenta México? Digo, es mi manera de… no es que yo diga ‘háganlo’, ¿yo quién soy para dar órdenes? Nada, ahorita soy un fugitivo, desgraciadamente”.

Caro Quintero quien junto con Ismael el “Mayo” Zambada y el “Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es uno de los objetivos del gobierno estadounidense, rechazó las acusaciones que su primo Sajid Quintero, alias el “Cadente”, hizo en su contra en agosto de 2017 a la justicia de Estados Unidos tras entregarse voluntariamente.

Lo señala, junto con Joaquín, el “Chapo” Guzmán como los líderes del Cartel de Sinaloa, que se encarga del tráfico de heroína y metanfetaminas a territorio estadounidense. Dijo tajante que su familiar miente.

A pesar de reconocer que tras su liberación se reunió con Ismael, el “Mayo” Zambada, el “Chapo” Guzmán antes de ser recapturado, y el hermano de éste, Aureliano Guzmán Loera alias el “Guano”, dijo ya “no estar en el negocio”. Insistió en que es ajeno a la agrupación y sus actividades; según él, lo único que comercializó hace 33 años fue marihuana, pero reitera que dejó de hacerlo.

Desde su punto de vista, la DEA y el gobierno de México deben ser “más cuidadosos” en sus investigaciones. Incluso se dijo dispuesto a entregarse a la justicia estadounidense, pero siempre y cuando sea como informante, pues él “no hizo nada”.

Caro Quintero le dijo a la reportera Hernández que mientras no se le dé esa garantía continuará escondiéndose y a pesar de que se encuentra muy enfermo de la próstata, no se atenderá en ningún hospital a fin de no ser aprehendido. Lo único que quiere, dice, es que lo dejen en paz.

“Si la opinión pública me quiere creer pues qué bueno, pero si no pues mis respetos, ellos sabrán ¿Me entiende? Pero yo quiero quedar bien conmigo, ¡conmigo! No con otra gente”. Se bien lo que quiero y sé bien para donde voy. Poco o mucho que me quede de vida quiero vivir en paz, pero que me dejen en paz, todos tenemos, yo creo que nos merecemos una segunda oportunidad”, manifestó.

Es la segunda vez en dos años que Anabel Hernández entrevista a “Caro” Quintero; refiere que antes esta segunda conversación “tuvo información” de que estuvo a punto de ser capturado a principios de febrero y citó un reporte del Ríodoce, en el cual se mencionaba que uno de los miembros de la armada que participó en la búsqueda, aseguró que la orden era “atraparlo vivo o muerto”.

AM.MX/fm

The post Se debería tomar en cuenta la propuesta de amnistía de AMLO: Caro Quintero appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios