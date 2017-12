Sectur pone en marcha operativo vacacional de fin de año y la caravana de invierno 2017 - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre (AlmomentoMX).- La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, a través de la Corporación de Servicios al Turismo, “Ángeles Verdes”, puso en marcha el “Operativo Vacacional Invierno 2017”, y dio el banderazo de salida a la “Primera Caravana Paisano Invierno 2017”, mediante los cuales se brindará auxilio técnico, médico y de información a los connacionales y turistas nacionales e internacionales que en este periodo vacacional transitarán por la red carretera del país para llegar a sus destinos o visitar a sus familiares.

La Corporación “Ángeles Verdes” dio a conocer, que el operativo comprende del 15 de diciembre de 2017 al 9 de enero de 2018, durante ese periodo, los vacacionistas contarán con paradores seguros integrados por la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales (Capufe), Concesionarios Carreteros, Cruz Roja así como Gobiernos Estatales y Municipales.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, con la representación del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, el director de Gestión de Destinos de la Sectur, José Ángel Díaz Rebolledo dio el banderazo de inicio del “Operativo Vacacional Invierno 2017” y de la “Primera Caravana Paisano Invierno 2017”, que partió de esa ciudad con destino a Jalpan de Serra, Querétaro, a la que “Ángeles Verdes” y otras corporaciones como la Policía Federal, brindaron acompañamiento, seguridad física y patrimonial a los connacionales que ingresaron al país con motivo de las fiestas decembrinas.

Díaz Rebolledo subrayó que el objetivo del “Operativo Vacacional de Invierno 2017” es ofrecer al turista una grata experiencia en el destino que visita, a través de la coordinación de acciones para brindar seguridad y protección; tránsito y facilitación, así como protección al consumo.

EL funcionario de Sectur informó que en ambos operativos participan de manera coordinada 13 dependencias del gobierno federal, 25 entidades de la Administración Pública Federal (APF) y 2 organizaciones privadas.

Cabe subrayar que el “Operativo Vacacional Invierno 2017” tendrá además el propósito de ofrecer a los turistas nacionales e internacionales orientación, asistencia, auxilio vial y servicios médicos.

Como parte de los operativos se instalaron en las principales carreteras varios Puntos de Atención Turística y Auxilio Mecánico (Campamentos) de 24 horas, durante los días de alto aforo vehicular. Se contará con el número telefónico de información y orientación gratuita 078 y 01800 0068839.

En esta ocasión el operativo vacacional en invierno toma especial importancia por el número de “paisanos” que visitan a sus familias a lo largo del territorio nacional, es por ello que la colaboración de todas las dependencias participantes con el INM y su programa “Paisano” es imprescindible para el operativo.

El funcionamiento del Programa “Paisano” se lleva a cabo mediante la coordinación entre 21 Instituciones, así como de los 32 enlaces del programa de cada uno de los estados del país a nivel federal y de las representaciones “Paisano” en los Estados Unidos.

Una de las características del Operativo de Invierno son las rutas sugeridas y la tradicional Caravana de Acompañamiento Turístico que se ponen a disposición de los connacionales que viajan cientos de kilómetros vía terrestre para que su viaje sea más seguro y que dentro de esos trayectos hay paradores turísticos de atención en caso de requerir ayuda, descanso, tomar algún alimento, auxilio mecánico o información para seguir su viaje.

La primera de las dos Caravanas que se realizarán este año cruzó por Tamaulipas, siguió por los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luís Potosí y como destino final Querétaro. La Corporación “Ángeles Verdes” participó y acompañó en los cinco estados con cuatro Jefaturas de Servicios de Auxilio Turístico, 18 radio-patrullas, tres grúas; y 26 “Ángeles Verdes”. La Caravana Turística estará integrada por la Policía Federal, el INM, “Ángeles Verdes”, SCT, CAPUFE y Concesionarios Carreteros.

La Jefatura de Servicios de Auxilio Turístico de Nuevo León participó con seis radio-patrullas, dos grúas y nueve “Ángeles Verdes”; la Jefatura de Servicios de Auxilio Turístico de Coahuila participó con tres radio-patrullas, una grúa y seis “Ángeles Verdes”; la Jefatura de Servicios de Auxilio Turístico de San Luis Potosí participó con seis radio-patrullas y seis “Ángeles Verdes”; mientras que la Jefatura de Servicios de Auxilio Turístico de Querétaro participó con tres radio-patrullas y cinco “Ángeles Verdes”.

La Corporación agrupa 32 Jefaturas de Servicios en toda la República Mexicana, cubren 198 rutas carreteras, radio patrullan un promedio de 60,000 kilómetros diarios y más de 22 millones de kilómetros anualmente, brindando apoyo a los viajeros que transitan por las rutas carreteras del país con un horario de 08:00 a 20:00 horas, los 365 días del año a través del número de marcación rápida 078 y 01800 006 8839.

La Sectur recomienda a los vacacionistas y turistas que antes de salir a carretera revisen el estado mecánico de su vehículo como son: frenos, presión de las llantas, clutch, motor, niveles de aceite, sistema eléctrico y de enfriamiento del vehículo. De igual manera, se recomienda manejar con precaución, respetar las señales de tránsito, no usar el celular, no leer mientras se conduce, no ingerir bebidas alcohólicas antes de manejar, usar el cinturón de seguridad y procurar viajar con luz de día.

