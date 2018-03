Solo 7.5% de los mexicanos cuenta con un seguro médico: Lockton México - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de marzo (AlmomentoMX).- De acuerdo con información de Lockton México, el corredor y consultor privado de seguros más grande del mundo, los mexicanos gastan en promedio 3 mil ochocientos pesos al año en salud, siendo las medicinas el rubro en el que más se invierte, lo refleja el 6.2% del PIB en gasto nacional de salud.

Considerando que solo el 7.5 por ciento de las población mexicana cuenta con un seguro de gastos médicos, el costo por las consultas y tratamientos de un padecimiento, de urgencia o crónico, sale directamente del bolsillo de los pacientes y sus familiares. Por ello es recomendable que las empresas ofrezcan dentro de sus planes de compensación, un seguro de gastos médicos ya sea mayores o menores, que proteja al colaborador y a su patrimonio.

“Dentro del porcentaje de mexicanos que cuentan con un seguro médico la tendencia en reclamaciones de alto costo, contrario a lo que se pudiera pensar, no son siempre las relacionadas con la atención de condiciones crónicas como la diabetes, enfermedades coronarias e hipertensión” dijo la doctora Annel Lozano, subdirectora en Estrategia de Salud Be Well de Lockton México.

En México las 3 especialidades que generan el mayor gasto son: oncología, ortopedia y gastroenterología que en promedio representan el 42% del gasto total en las pólizas; padecimientos que nos hablan de los hábitos y comportamientos de la población nacional.

Resulta también importante tomar en cuenta que la inflación médica del sector privado se incrementó en más de un dígito en 2017 con respecto al año anterior, al pasar de 11.51 por ciento a 12.67 por ciento, de acuerdo con una estimación de Lockton Mexico basada en datos del INEGI y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en gran medida por el uso de nuevas tecnologías dentro del manejo de los padecimientos.

Cuidado de salud en las empresas

Cada vez más empresas están reconociendo que el verdadero bienestar puede empujar de manera cuantificable el compromiso, la satisfacción y el desempeño del empleado en el trabajo viéndose reflejado en las utilidades de la empresa. Si bien un seguro de gastos médicos es un buen inicio en esta labor, no incluye otros factores de salud que repercuten directamente en el colaborador. Los cuatro pilares del bienestar son:

Salud física,

Salud emocional y satisfacción en el trabajo,

Salud nutricional y,

Seguridad financiera.

Atender cada uno de estos pilares es importante ya que entre ellos funcionan en una relación causa – efecto, por ejemplo, el 80% de las enfermedades coronarias podría prevenirse si los colaboradores tuvieran apoyo en área de gestión emocional.

Implementar programas de bienestar dentro de las empresas muestra un avance en temas de mejora de hábitos, productividad, presentismo y disminución de las incapacidades. Lockton México recomienda las siguientes actividades:

Implementar estrategias internas de contención de padecimientos crónico degenerativos y obesidad mediante recursos como: Nutriólogos, Médicos, psicólogos ,coaches y activadores, al alcance de las empresas.

Desarrollar actividades que permitan la interconectividad en mejora de la salud, como focus groups, torneos y sesiones de integración, liderazgo e inteligencia emocional.

Proporcionar recursos de atención integral para los empleados y sus familias.

Coordinar programas de bienestar y de asistencia para el empleado (PAE).

Ofrecer servicios de bienestar financiero, planeación de presupuestos y ayuda para colegiaturas para los empleados y sus familias.

Promover programas de voluntariado dentro de la comunidad de manera colectiva o en lo individual con apoyo del empresario.

A pesar de los avances tecnológicos, el capital humano continuará siendo el activo más valioso, por ello es importante promover una cultura de salud al interior de las compañías, que sea otorgada por expertos en el tema de bienestar y cuya experiencia ayude a lograr una mayor productividad, al tiempo que garantice un balance de vida de todos los integrantes de la empresa.

