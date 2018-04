Spotiza enloquecedora - Indice Político

Lilia Arellano

“El objeto de los debates o de las discusiones no debe ser la victoria sobre el contrincante, sino nuestra”: Herbert Spencer.

• Spotiza enloquecedora

• Debates, pantomima política; México el gran perdedor

• Dispendiosa campaña del aspirante del PAN-PRD-MC

• España indaga el esquema de triangulación de recursos

• TEPJF, hace crecer a los enanos: Zavala y “El Bronco”

• Grupos en esta contienda tienen su propio narco-cartel

• Q. Roo vive su peor etapa con violencia y arbitrariedad

Ciudad de México, 26 de abril de 2018.- Habrá que preparar vista, oídos, proteger el cerebro ante la descarga de más de 25 millones de spots publicitarios de los candidatos a la Presidencia. Por si fuera poco, está claro el artificial ascenso del ex “chico maravilla” a partir de una costosa estrategia mediática basada en mentiras descaradas y cuyo eje rector es una desmedida ambición. De lo cuantificado, se ha gastado el 75 por ciento del total autorizado para los participantes en la contienda y en esta etapa de solamente unos días suma más de 118 de los 157.2 millones de pesos gastados por todos los aspirantes y reportados al INE. A eso debe agregársele los recursos no contabilizados invertidos subrepticiamente a su campaña por poderosos empresarios temerosos de perder cuantiosas inversiones de concretarse un cambio de régimen en México, quienes ven caer irremediablemente al candidato “ciudadano” del PRI, José Antonio Meade.

A lo anterior deberán agregarse los llamados debates, para unos satisfactorios, para la mayoría inútiles y las razones para considerarlos así no son pocas, iniciando con los moderadores en los cuales se busca atraer público llamando a quienes han estado más tiempo en las pantallas televisivas en su calidad de periodistas, cuando el escenario no es para entrevistas o en busca de la nota, es un asunto mucho más profundo y serio.

Absurdamente para los dos delincuentes electorales, para el abanderado prestado tanto para utilizar el término “ciudadano” como para presentarse entre tricolor y verde, y el azulamarillonaranja, el objetivo es derrumbar al de Morena y no sacar al país adelante. Siguen ausentes las propuestas, no hay proyecto; hay que garantizar, según se ve, nada cambie, sigan teniendo arcas abiertas y las uñas largas, todo el poder para firmar acuerdos crediticios y otros más en donde se aumentan los capitales de unos cuantos a costa del empobrecimiento de millones. Para ello, requieren evitar llegue AMLO a la Presidencia y les rompa todo ese esquema, lo cual les resulta tan doloroso como perder la libertad.

Nada los detiene y, según anuncian con la debida anticipación, se prepara una guerra sucia compuesta de spots publicitarios ofensivos en contra del tabasqueño. De dar el INE su aprobación para ser difundidos, quedará totalmente desnudo el apoyo, la incondicionalidad de las autoridades electorales al poder en turno, a sus intereses. Si de por si han generado tal incredulidad extendida al Tribunal, sólo les falta unirse a las voces de quienes, por más quejidos y supuestas inconformidades con la inseguridad, la pobreza, el abandono de los indígenas, proclamándose defensores de los niños a quienes al parecer ahora descubren existen, tienen estrategias para proteger sus intereses económicos personales, de grupo, de pandilla, de organización delincuencial.

Suplir tantos y tan dañinos spots -si le ponemos a un perro audífonos y lo sometemos a escuchar semejante publicidad durante cuatro horas al día, las organizaciones protectoras de animales lanzarían condenas por cientos, ¿no hay quien defienda al espécimen humano?-por una cadena de debates bien hechos daría mucha más información sobre las intenciones de cada candidato, pero sobre todo aclararía una simple interrogante: ¿para qué quieren el poder? Aunque antes habrá de recordárseles a los consejeros del INE como surgen los debates, cuál era el fin de ellos y lo principal, las características del moderador.

El próximo debate tendrá lugar en menos de un mes y los errores volvieron a presentarse. Se publicita a la pareja de moderadores como si fueran ellos los protagonistas, incluyen, mediante una rara selección -escogerán a quienes no tienen definido su voto y ¿cómo saben si están diciendo la verdad? – a ciudadanos quienes podrán hacer preguntas directamente a los candidatos. ¿Y eso qué? ¿A quién le harán más preguntas y de qué tipo? Es este otro armado con el mismo fin, indiscutiblemente, al llevar a esas instalaciones a quienes con anterioridad fueron instruidos e inclusive dictadas sus preguntas.

Rafael Serrano didácticamente nos aclara: El malogrado “debate” entre los candidatos a la Presidencia me hizo recordar lo que significaba en tiempos pasados, en épocas de Mario o de Pericles, y cuando el debate era un procedimiento para convencer y para aprender. En Roma y en Grecia era un método para tomar decisiones sobre la cosa pública (res-publica) y después, en la Edad Media, fue utilizado como instrumento para aprender y para incorporar ideas nuevas a partir de la refutación y la corrección de lo dicho. Implicaba reglas para argumentar y para contra-argumentar, tiempo razonable para exponer y un mediador (moderador) que no sólo controlaba el tiempo sino que resumía los argumentos, a favor y en contra. Implicaba respeto para los que proponen y los oponentes; era un ejercicio público de la razón.

Nada más alejado que lo que vimos este pasado domingo: 5 candidatos acotados por el tiempo, conducidos por unos bustos parlantes que intervenían con un guion periodístico; donde nadie argumentaba sino soltaba frases más o menos llamativas que resumían en minutos ante implacables moderadores. Lo que vimos fue un esperpento de debate o como dicen ahora un debate líquido que perdió su sentido profundo: convencer al otro con argumentos. Por eso hablar de ganadores o de perdedores es eufemístico, en realidad perdimos todos y la República se empobreció.

Si tomamos en consideración la duración de cada spot publicitario, las exposiciones a las cuales se les concedió un minuto para réplica y contrarréplica equivalen a dos de estos anuncios. ¿Puede llevarse a cabo una explicación o exigirse una en ese tiempo? Intentan darle con ello la misma agilidad exigida para los programas cómicos, para los de espectáculos, para los de entretenimiento y, haciéndolo todo corto, a la brevedad con diálogos y expresiones inconclusas, mantener cautivo al auditorio. A menos que consideren -sin respeto alguno para los ciudadanos demostrado de nueva cuenta- es el debate otro espectáculo, el formato debe cambiar y radicalmente.

¿Qué es un debate? El debate es un dialogo para intercambiar argumentos diferentes u opuestos y requiere no sólo de un procedimiento/protocolo sino del ejercicio de ciertas virtudes. Remiten al rigor, a la máxima kantiana de la imparcialidad (pensar desde el lugar de otros); al espíritu del rescate (recoger datos variados y desde diversos puntos de vista) que implican el reconocimiento de los otros y lo otro; y a la integridad epistémica que se refiere a la coherencia de la explicación, su contractibilidad y poder prospectivo, a su racionalidad.

El debate o la disputa sirven para tratar confusiones, incertidumbres, dudas conflictos y problemas (perplejidades). La disputa tiene como finalidad reconstruir una explicación, un entendimiento o una comprensión, realizar críticas para evaluar/valorar normas, reglas o comportamientos. Se realiza en ciclos argumentales que guardan una estructura; está compuesta por cinco componentes: el actor que lleva la propuesta (proponens); el actor que se opone o ataca (respondens); el problema, conflicto o perplejidad que se va discutir; el tiempo de la disputa; y el personaje que controla el diálogo de la disputa y que dictamina el resultado del debate (magister). El ciclo argumental consiste en que los actores ego-alter convertidos en replicante y oponente sigan un protocolo: Primero, el replicante (proponens) sustenta o afirma una propuesta; segundo, el oponente ataca/contra-argumenta esa propuesta; tercero, el replicante defiende su propuesta; cuarto, el oponente ataca las defensas del replicante.

En este ciclo el magister supervisa y regula el debate y fija el tiempo de este, en su principio encuadra la disputa; en su finalización, resume las conclusiones e indica el argumento ganador de la disputa. No reúnen quienes han sido hasta ahora moderadores los elementos para poder asumir una responsabilidad como la descrita en donde, por supuesto, también cuenta un criterio propio aplicado a lo delicado de los temas que se traten y para ello debe contarse, también, con el conocimiento y experiencia sobre los temas a discutir.

Seguir presentando estas pantomimas provoca, tal vez como esperan, no se genere una votación masiva merced a la desilusión y a las campañas en contra no nada más dirigidas a López Obrador sino a todos nosotros insultando, inclusive, la inteligencia. Bueno será recetarles un “con su espectáculo a otra parte, este país ya está muy dañado”.

ANAYA AL CENTRO DE OTRO ESCANDALO

Da mucho a pensar el interés del gobierno mexicano por dar a conocer otro mayúsculo escándalo en torno al candidato del PAN-PRD-MC por varias razones. Tal parece están bajo la creencia de provocar con su derrumbe un ascenso de José Antonio Meade y, nada más alejado de la realidad. Considerar se daña a quien se ha autoproclamado “el único que puede vencer a López Obrador” para retirarle ese peligro al tabasqueño también suena raro. La intentona sigue estando rodeada de incertidumbres. Imponer a Meade con el costo y el daño al priísmo fácilmente transformables en renuncias en masa, imponerle al elegido su equipo de trabajo, imponerlo en los atriles del debate a sabiendas de todos los errores cometidos en las responsabilidades asignadas, llevar a dos incondicionales delincuentes a ponerle sabor al caldo y dictar ordenamientos a las autoridades electorales para generar desconfianza debe tener algún fin, falta saber cuál es.

Aunque estas acciones también sirven de cortina de humo para ocultar la verdadera naturaleza de Ricardo Anaya: un presunto delincuente, investigado no solamente en México por la PGR, en donde se administran políticamente los resultados de la indagatoria, sino también en España, en donde sus relaciones con la mafia política no le garantizan impunidad como en nuestro país: “Autoridades judiciales europeas investigan la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales previsto en el artículo 301 del Código Penal”, en el que podrían estar involucrados el aspirante presidencial panista, el empresario mexicano Manuel Barreiro y el empresario mexicano-español, Juan Pablo Olea Villanueva, publicó al arrancar esta semana el diario digital “El Español”, donde revela la indagatoria de autoridades judiciales europeas en torno a la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para Anaya, previa circulación de los mismos por Canadá y Gibraltar. Estos recursos son el resultado de la venta de una nave industrial propiedad de la familia de Anaya, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 2.400.000 euros.

De acuerdo con esa investigación, el empresario mexicano, Manuel Barreiro Castañeda, habría ideado y aprovechado su propia estructura corporativa y financiera para repatriar fondos a México y transferírselos a Anaya. En dicho operativo, habría contado con la colaboración del empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, quien cuenta con importantes intereses empresariales en Querétaro, principalmente a través de la compañía Advance Real Estate. En el marco de dicha indagatoria de la Procuraduría General, el 1 de marzo de 2018, se habrían acordado medidas cautelares consistentes en el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de Barreiro y Olea.

Según el medio europeo, las pesquisas de las autoridades se centran en una investigación previa e independiente acerca de la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea Villanueva, mano derecha del empresario de bienes raíces, y amigo de Anaya, Manuel Barreiro, en la cual demuestra que del análisis de la información pública y contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a la ocultación de capitales. Barreiro y Olea Villanueva son señalados como los responsables ideológicos y materiales de la creación de la estructura necesaria para lavar fondos de procedencia ilícita y transferirlos a Anaya. “A la fecha, ambos se encuentran investigados y sus cuentas bancarias congeladas por las autoridades mexicanas”, destaca “El Español”.

HACEN CRECER A LOS ENANOS

Los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo volvieron a hacer y se pasaron por el arco del triunfo la legislación electoral vigente: decidieron permitir a los candidatos independientes, Margarita Zavala de Calderón Hinojosa y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, recaudar hasta 422 millones de pesos de donadores privados y recibir 7 millones de financiamiento público. Lo anterior a pesar de que no sólo es ilegal su registro sino que, de acuerdo a los sondeos sobre intención del voto, ninguno de los dos tiene posibilidades reales de ganar la próxima elección presidencial. Sólo son candidatos de cuña para presionar al puntero, Andrés Manuel López Obrador, y dividir el voto opositor.

María Marván, ex consejera electoral, consideró esa sentencia invierte el esquema constitucional de que en las campañas debe predominar el gasto público sobre el financiamiento privado para garantizar la independencia de los aspirantes a cargos de elección popular. “La razón por la que la Constitución obliga a que predomine financiamiento público es para que candidatos, y posteriormente gobernantes o representantes, no estén sujetos a los intereses de aquel que los financió, sea una empresa, un millonario o el narcotráfico”, destacó en entrevista la especialista en temas electorales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó el miércoles pasado que no debía aplicarse la restricción impuesta por el INE que permitía a los candidatos independientes a la Presidencia recabar financiamiento privado por 42.9 millones de pesos. Así, tanto Zavala como “El Bronco” podrán ejercer un monto de recursos privados 60 veces mayor al financiamiento público, al que, por cierto, han renunciado.

Marván apuntó: “El problema no es la complicación de comprobar (las aportaciones), eso lo tendrán que hacer; el problema es la dependencia de sus financiadores, hoy están, tanto Margarita Zavala como Jaime Rodríguez Calderón, a merced de quien les pague la campaña. Tendrán que comprobarlo”. Y añadió: otro reto para ambos aspirantes será acreditar la legal procedencia de las aportaciones de privados. “Tienen que comprobar, en caso de que consigan los 422 millones, no hay excusa para que no comprueben desde el primero hasta el último centavo, lo que pasa es que van a estar a merced de quien les haya financiado”, insistió.

Ahora bien, en este escenario tenemos a un Ricardo Anaya respaldado por el “jefe” Diego Fernández de Cevallos, propietario del hospital en donde supuestamente murió “El Señor de los Cielos” Amado Carrillo, pero también está don Carlos Salinas y su hermano Raúl a quienes les descabezaron a los Arellano pero no totalmente y mucho menos quedaron eliminadas todas las células formadas. Ahora, por parte de doña Margarita, está Genaro García Luna y sus conexiones con el grupo de “El Chapo”, se recordará durante los seis años de vivir en Los Pinos, Felipe Calderón no pudo atraparlo y si dejo en sus manos operaciones y limpia de otros carteles. El crecimiento de Jalisco Nueva Generación los ubica con la protección federal actual y para ello la “ternurita” de Meade les es completamente útil. Habrá de descubrirse más pronto que tarde lo que hay detrás de “El Bronco”. Son estos y no otros los alarmados por el término amnistía, los empeñados en encontrarle una aplicación soez e infame cuando el espíritu es liberar a quienes permanecen tras las rejas por hambre o a los integrantes de la parte más débil de la cadena productiva de estupefacientes: los campesinos.

ESCENARIOS CARIBEÑOS DESESPERANZADORES

En tanto presumen a la Riviera Maya y a Cancún como ideales para la atracción turística, la cortina existente para evitar queden al desnudo las realidades se hace cada vez más delgada y está a punto de transparentarse. El crecimiento en Cancún es anárquico, nada está debidamente planeado, no hay exigencias, inclusive, para el futuro relacionadas con la prestación de servicios públicos, ni para el agua o la vivienda o las escuelas o las clínicas de salud. Otro municipio en donde han adoptado tan perverso modelo es Tulum, en tanto el mismo va creciendo en Playa del Carmen, mientras observan el hundimiento de Chetumal y de las áreas ubicadas como de campo.

Quintana Roo vive una de sus peores etapas y a ello han contribuido rabiosamente los alcaldes, los de antes y los de ahora, con un agregado peor: quienes aspiran al cargo traen semejantes maletas de mala fama, de incapacidad o de falta de conocimientos tras de si que lejos de ver alguna luz después del túnel, el futuro se torna mucho más oscuro. A ello se suma el desaseo de partidos y autoridades electorales hasta para la selección de abanderados. Unos suben, otros bajan, el suspenso reina en terceros y a estas alturas nada está finalmente escrito.

Ante este panorama y tal vez por sentir por primera vez un poco de vergüenza, quienes aspiran a alcaldías, diputaciones federales y al Senado, se limitan al envío de boletines de prensa reportando actividades, pero no dan la cara, no se hacen ver para sujetarse a entrevistas con las cuales pueda conocerse un poco más de sus proyectos, si es que los tienen, lo cual se duda y mucho. Obviamente nada se sabe sobre la posibilidad de organizar debates. Los abanderados argumentan tener agendas muy pesadas porque andan a pie, tocando todas las puertas. Los del IEQROO dirán ya no hay tiempo. A ciegas sobre el futuro irán los quintanarroenses a votar aunque, eso sí, suficientemente informados sobre pasados, aventuras de cama, cercanías, padrinazgos y tutelajes políticos, todos estos elementos con los cuales seguramente se recobra la seguridad, se generan bases sanas para el desarrollo y se aplica la legalidad.

¡Que buen juez le tocó a Gabriel Mendicutti! Bondadoso a no poder. Le permitió seguir su proceso en detención domiciliaria por estar enfermo y ante las consecuencias sufridas por su hijo menor ante su ausencia. Pero igual de buenazos son con las féminas, ya no queda ninguna en prisión. Todas fueron liberadas y supuestamente en prisión domiciliaria. Tampoco están los inicialmente señalados como causantes de daños multimillonarios y el primero en abandonar el reclusorio, con una cifra ridícula para resarcir un daño patrimonial también calculado multimillonario, fue Mauricio Rodríguez Marrufo, cuyo padre se significó por ser gran amigo de la familia Joaquín González.

El motivo por el cual no le otorgan iguales beneficios al ex alcalde de Solidaridad refleja es un fuerte deseo de venganza lo que priva y no hay nada de esa cacareada justicia y menos aún del deseo de rendir cuentas y, si como dijo don Carlos Manuel Joaquín González se persigue la corrupción pasada pero también la que pueda existir en el presente, se está tardando y mucho porque ejemplos ya deberían de sobrarle. ¿Estos esfuerzos en investigar y perseguir a quienes han dejado en libertad han traído algún beneficio a los quintanarroenses? Parece que no porque ni para despertar temor en los nuevos saqueadores ha servido y sí derrumba a cada paso la credibilidad en el gobierno del supuesto cambio.

Mucho dinero ha costado hacer estas investigaciones para no obtener absolutamente nada y tal distracción, por supuesto, ha contribuido al crecimiento y empoderamiento de la otra delincuencia, la cual no muestra ningún temor hacia las autoridades sino todo lo contrario. El hallazgo cada día de más y más cadáveres así lo revela. Estamos al revés de Jalisco: en un día 7 desaparecidos y cuatro muertos. En Cancún 7 muertos y un número no determinado de desaparecidos. O sea que, vamos bien, muy bien y sin Aristóteles de por medio.

DE LOS PASILLOS

Las señales de alerta brotan por doquier y solamente sino se quieren ver seguiremos avanzando en violencia, crímenes, inseguridad total. El autor de “La Virgen de los Sicarios”, Fernando Vallejo, después de muchas décadas de vivir en México y desde esta tierra realizar su obra alertando la posibilidad de alcanzar la llamada colombianización con el ingreso del narco, el lavado de dinero, la penetración en las fuerzas públicas y policiacas, etcétera, decidió regresar a su natal Colombia. Sus predicciones se cumplieron y ahora va de regreso, en busca de la seguridad perdida en esta tierra a la cual llegó a considerar también su Patria…

A pesar de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició desde octubre de 2017 una investigación en su contra por posible colusión en el mercado de medidores de luz, la empresa IUSA, de Carlos Peralta, y Conymed (Controles y Medidores Especializados), también vinculada a este empresario por ser propiedad de su cuñado, Andrés Tori Rivera, fueron las ganadoras de la licitación de medidores de baja tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)… De acuerdo con el fallo del proceso para comprar hasta 3 millones 500 mil medidores, al final se adquirieron un millón 766 mil 309 equipos por un monto de mil 972 millones de pesos… Ni un arañazo a las prebendas de los Peralta aunque los ciudadano suden gotas gordas para pagar excesivos cobros producto, por si fuera poco, de las lecturas de medidores a los cuales ni siquiera calibraron…

Por la madrugada de este jueves, el Pleno del Senado eligió a Carlos Alberto Bonnin Erales y Blanca Lilia Ibarra Cadena, cercanos al coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI)…. Los senadores del PAN y PRD abandonaron en su mayoría la sesión y acusaron a los legisladores de la bancada del PT Morena, de haberse aliado con los priistas y permitirles la imposición de Bonnin e Ibarra, por haber permanecido en el recinto y posibilitar con ello que hubiera el quórum necesario… El perredista Luis Sánchez sostuvo que el Senado “eligió a personal del Senado como comisionados del INAI”, en un evidente “conflicto de interés”, ya que Blanca Lilia Ibarra Cadena se desempeñaba como directora del Canal del Congreso y Carlos Alberto Bonnin Erales como coordinador general de la Unida de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de esa cámara… Dejarle al yucateco Gamboa Patrón lo relacionado con información y transparencia ha sido como entregar la Iglesia a Lutero…

Luego de la aprobación de la Ley General de Comunicación Social –“Ley Chayote”- en el Congreso, el colectivo #MediosLibres, integrado por organizaciones como Fundar y Artículo 19, sostuvo que el dictamen enviado el Ejecutivo no garantiza medidas para la libertad de expresión y debilita la democracia, además de no cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Legaliza las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial y no integró en su contenido las demás iniciativas presentadas en ambas cámaras por los diferentes partidos políticos, y mucho menos integró las recomendaciones que desde el Colectivo #MediosLibres propusimos al Congreso de la Unión”, reclamó y consideró continuarán las violaciones a derechos que la SCJN intentó proteger con su sentencia. A este y otros palos dados puede ser todavía exista quien los quite.

