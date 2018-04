TIC…TAC… - Indice Político

Lilia Arellano.

“Sólo pensar en traicionar es ya una traición consumada”: Cesare Cantú

• TIC…TAC…

• Hora cero para la etapa de aparición masiva de candidatos

• Cada uno tiene dos aspirantes a vencer; AMLO tiene cuatro

• Zavala y “El Bronco”, con ataques de la moda delincuencial

• Repudio generalizado al PRI y a EPN, anclan al abanderado

• Revisión todos los contratos del NAIM, confirma morenista

• Mea culpa y de nuevo promesas lanzan EPN y su protegido

• Demandan sancionar a E. Lozoya y aclarar caso Oderbecht

Ciudad de México, 20 de abril de 2018.- Mañana tendrá lugar la primera etapa de la jornada cero de los candidatos presidenciales. El tiempo bajo el cual deberán mostrar su mejor faceta para convencer al electorado y no parece debiera ser ésta la de la exhibición de sus vergonzosos pasados, incluidos en ellos los de sus partidos políticos y hasta el de sus cónyuges. Sin embargo y en ese afán de centrar la atención en intentar disminuir el grado de preferencias alcanzado por López Obrador, lo más seguro es caigan en su propia trampa. Sus asesores se dicen expertos también en el estudio de personalidades y, de ellas, aseguran haber estudiado a fondo la del tabasqueño. Saben porque arruga la nariz, lo que está pensando cuando apunta con el índice, sostienen mucho tiene de reflejo de carácter la manera de mover las manos para acomodarse el pelo. Sus reportes, aunque usted no lo crea, informan a sus contratantes de la relación entre el lenguaje de su última aparición y las relaciones sexuales sostenidas la noche anterior. Hasta ese extremo han llegado en un afán de “conocer a fondo” las debilidades y dedicar tiempo de campaña en hacerlas resaltar.

Los han preparado para estar alertas si en el tiempo destinado para cada expositor, AMLO desvía la mirada hacia arriba, hacia abajo o a un lado y por esos movimientos saber si miente, medio miente, está inventando o dice la verdad. Así pueden, de inmediato y de acuerdo a lo recomendado, desmentirlo abiertamente sin temor a equivocarse así carezcan de pruebas con las cuales demostrar lo contrario a lo dicho. Para ser exactos, la hora cero tiene lugar para cuatro candidatos, para los dos delincuentes electorales y para los de las alianzas de las cuales han surgido gobiernos extremadamente dañinos para la mayoría de ciudadanos. Ya está tan asentada la ventaja lopezobradorista que se dan el lujo de solicitar abiertamente el apoyo a los candidatos de Morena, tanto a diputados como a senadores. O sea ya les sobra hasta para repartir.

El electorado tendrá la última palabra una vez analizando debidamente si es conveniente cuente AMLO, por ejemplo y si alcanza el triunfo, con una mayoría en el Congreso bajo el argumento de poder poner en marcha sin tanta pérdida de tiempo y obstáculos su proyecto de gobierno o, si como se ha dicho reiteradamente, lo mejor es contar con un equilibrio de poderes. Discutir cambios, reformas, eliminaciones, aprobar dinero, etcétera, siempre será sano y es lo que hasta hoy, con suficientes curules opositoras, no ha sido visto. Cabildearon hasta obtener mayorías para las reformas estructurales y así han actuado para imponer cuanta ley requieren para darle sustento legal a sus negocios. Los cabildeos se practican en todo el mundo sólo que, en México, los objetivos no son nada sanos e incluyen prebendas de todo tipo, no convencimiento. Se critica fuerte a quienes venden el sufragio en las jornadas electorales pero poco se habla y señala de la misma operación hecha por los curuleros, los locales y los federales.

Como el escenario es total y vergonzosamente predecible, López Obrador ya se adelantó anunciando “no me van a calentar” y vaya le costará trabajo no sólo en razón del carácter sino por estar frente a quienes con todo cinismo buscarán la paja en el ojo ajeno haciéndose tontos sobre la viga que traen cargando y una más pesada que la Estela galletera construida por Felipe Calderón. Se requiere de la circulación de atole en las venas para no sentir ira con tan sólo recordar las andanzas de Fox desde el tiempo en el cual convirtió a Martita en bígama, por empezar por un punto al cual también debemos ponerle pesos y centavos de los nuestros, de los pagados por impuestos para construirles las cabañas del amor. Los arreglos con “El Chapo” para arreglarse con un solo cartel y dejar fueran ellos quienes se encargaran del resto. De la siembra de cadáveres lograda por el marido de Margarita, mujer impedida y sin el carácter suficiente para alejarlo del alcoholismo y convencerlo del tamaño de la responsabilidad adquirida al llegar a la Presidencia, porque la Zavala decía “llegamos”.

Eso nada más por encimita porque en una segunda capa está todo el dinero extraviado producto de los excedentes petroleros y del precio por barril alcanzado durante esos mandatos. El fingimiento de José Antonio Meade también es revelador de complicidades porque el favoritismo mostrado a los grandes empresarios no fue determinación propia, cumplió y con gusto órdenes y por lo visto sigue en la misma disposición sin importar si con ello ensucia el apellido y sepulta su trayectoria. Así las cosas, tan solo con observar logre AMLO mantenerse sin mostrar irritación o descontrol –aunque no debemos ser tan exigentes, si tantito se encabrona, hay razón-, el debate lo tiene ganado, aunque no hable.

Publicitaron una reunión no fácil de comprobar si se llevó a cabo o es especulación o forma parte del susto o de la inquietud a despertar en el equipo de AMLO. Dicen se vieron en un restaurante de Polanco la Zavala, El Bronco y Meade, quien habló para convencerlos de sentarse a dialogar dicen fue Carlos Salinas de Gortari. Difícil creer se reunieran para algo más que una foto de esas con las cuales pretenden revelar los une el amor a México y los deseos de servicio, porque para llegar a acuerdos requieren de una total privacidad para poder poner sus cartas sobre la mesa, lo que quieren, lo que aportan y hasta donde están involucrados con las distintas mafias para también acordar cuáles van a prevalecer. No se supo tampoco porque no estuvo Ricardo Anaya o si éste no quiso ir porque no está dispuesto, todavía, a llegar a acuerdos con EPN por las ofensas recibidas al ser acusado de lavado de dinero y otros delitos por la operación de compra-venta-compra-venta de un predio.

Anaya ha dicho no perdonará tampoco al mexiquense porque bastante se alió con él para que lograra sacar adelante a su candidato a gobernador del Estado de México. Le serví, dice un Ricardo dolido. A cambio, agrega, me vio la cara de tonto con la gubernatura de Coahuila sobre la cual habíamos acordado se contarían limpiamente los votos y, en caso de llegar a tribunales, no se ejercería ninguna presión para obtener fallos favorables. No cumplió “y, de no ser por la fortaleza que me reconocen mis compañeros panistas, la confianza despertada en nuestros aliados del PRD y de Movimiento Ciudadano, me estarían velando… políticamente hablando”, aunque agrega “o quién sabe si ya estaría haciéndole compañía a Manuel J. Clouthier”.

De ahí que no resulte del todo extraño Anaya se hubiese aliado con diferentes actores políticos, como el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, su sparring Diego Fernández de Cevallos y los nunca bien ponderados Jorge Castañeda y Santiago Creel, entre otros, a los cuales ahora debemos incluir al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien ha llevado adelante la develación de la triangulación delictiva de recursos federales para campañas del PRI a fin de enfrentar a la administración federal. El enemigo electoral es sin duda AMLO, el personal es Calderón y por ende Doña Margara, así que el mentado “niño prodigio” o crece o adiós Nicanor ya no cuentes con mi amor.

Tal como lo señalamos en estas mismas líneas el día de ayer, López Obrador, quien reiteradamente ha ofrecido una política de austeridad para los políticos y altos funcionarios públicos, y una lucha sin cuartel a la corrupción, deberá eludir los ataques de dos delincuentes electorales, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón; un delincuente a secas investigado por las autoridades judiciales, Ricardo Anaya; y un presunto implicado en desfalcos al erario nacional, José Antonio Meade. ¡Hagan sus apuestas!

Por cierto, en un contexto nacional caracterizado por la impunidad en casos de corrupción como los de Odebrecht y la opacidad en los contratos del NAIM, ¿qué estarían negociando un destacado integrante de la nomenklatura priista como lo es Manlio Fabio Beltrones, con un aspirante de la coalición PAN-PRD-MC al Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, quien no oculta el miedo a que su antecesor en la jefatura de Gobierno de la capital de la República, Marcelo Ebrard, consolide una posición de poder en el próximo sexenio? Y es que juego que tiene desquite o revire, ni quien se fije y vaya que MAM la emprendió contra el carnal.

CONTRATOS DEL NAIM A REVISIÓN: AMLO

A estas alturas y con tanta información a la vista resulta insultante sigan tantos actores de todos los colores y sabores inmersos en la discusión sobre la construcción del NAICM. Ponen todos los huevos en unas pistas, en una proyecto al cual le dan todas las atribuciones para ser considerado eje de la economía y desarrollo del país. Eso es altamente ofensivo por varias razones: se instala en supuestos beneficios a recibir por ciudadanos avecindados en una sola Ciudad por cierto totalmente rebasada en su capacidad de ocupación. Es considerado como si se tratara de transportación masiva cuando son apenas unos cuantos mexicanos quienes lo utilizan. Le encuentran grandes beneficios y facilidades para atraer turistas a un país inmerso en la violencia, no ha generado empleo ni siquiera en la etapa de construcción, está sobre tierra movediza, será centro de una zona muy pobre, tan solo el panorama al volar sobre la urbe da cuenta de las extensas zonas de pobreza, de la anarquía en la construcción, de las azoteas luciendo calzones parchados. Por si fuera poco, secuestran toda la aviación del país.

Para quienes se desgarran las vestiduras en defensa del aeropuerto no existen los ferrocarriles ni pueden utilizar las dizque modernas carreteras tantas veces recuperadas de quiebras y vueltas a concesionar. No hay ningún otro medio, tiene que ser volando para encontrar el desarrollo. Y si tan sólo se tratara de buscar impulsar el transporte aéreo, buscarían la construcción o ampliación de los aeropuertos estatales, la interconexión para poder viajar de extremo a extremo, tanto de norte a sur como de sur a norte o de este a oeste, sin tener que aterrizar en la Ciudad de México.

Tras el embate del magnate Carlos Slim, quien efectuó una entendible defensa de sus intereses económicos, y la cancelación del Consejo Coordinador Empresarial a la mesa técnica para analizar la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), Andrés Manuel López Obrador adelantó que se abrirán todos los contratos del proyecto, a fin de evitar se concreten obras con vicios de corrupción. En el municipio de Guasave, en Sinaloa, el candidato presidencial de Morena demandó que se transparenten los contratos, los empresarios que están detrás de esas firmas, el impacto para el erario público y los plazos que implica. “Qué no vaya a ser una especie de Fobaproa”, alertó.

Investigaciones periodísticas revelaron ya el porqué los poderosos empresarios con intereses en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no quieren se revisen los contratos, y le dan la razón una vez más, al abanderado de “Juntos Haremos Historia”. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el NAIM están en juego contratos por 764 mil 343.7 millones de pesos, esto es 3.9 veces más del costo de la terminal que es de 195 mil millones de pesos. Además de esto último, deben agregarse 569 mil 342.8 millones que se licitarán para su mantenimiento y operación en los próximos 50 años, según la página de Transparencia Presupuestaria, Observación del Gasto de la SHCP.

Tras su construcción, el NAIM demandará un presupuesto por 11 mil 385 millones de pesos en promedio anual para servicios de personal, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles, inmuebles, intangibles e impuestos, entre otras erogaciones, eso sin contar el mantenimiento de obras adicionales, entre ellas vialidades y obras hidráulicas. Al compararse el resumen ejecutivo de la obra y el análisis costo-beneficio reportada por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en agosto de 2014, respecto del último monto reportado por la dependencia o entidad registrada en la cartera de la Unidad de Inversión de Hacienda, que en este caso es SCT y GACM, se revela el costo se ha modificado significativamente al alza, tanto en términos de inversión como de costo de mantenimiento y operación.

La inversión requerida para el aeropuerto y sus obras complementarias se estimó hace casi cuatro años en 168 mil 880 millones, de los cuales 97 mil 800 millones serían recursos federales. Pero el último dato en el portal de Transparencia de Hacienda indica el costo hasta el momento es de 195 mil millones de pesos. En cuanto a la operación y mantenimiento del NAIM, en agosto de 2014 se estimaba en 446 mil 979 millones de pesos. Y ahora el nuevo cálculo refiere un monto por 569 mil 342.8 millones, es decir, 122 mil 363 millones más de lo previsto o 27.3 por ciento más.

A lo anterior se deben sumar otros negocios multimillonarios en su entorno para los próximos 50 o 100 años, denominados en conjunto “Aerotrópolis”, el cual, de acuerdo a versiones periodísticas, es un ambicioso proyecto urbano y logístico que se proyecta construir en cuatro mil 431 hectáreas de los municipios de Atenco y Texcoco. Se trata de toda una ciudad cuya edificación representaría un costo 20 veces más que la infraestructura propiamente dicha del nuevo aeropuerto. De realizarse, constaría de centros comerciales, hoteles, autopistas urbanas, parques industriales y empresariales, áreas exclusivas de vivienda de nivel alto, zonas de libre comercio, clubes deportivos y de golf, entre otros. Este seria un mega negocio del Grupo Atlacomulco, quien actualmente detenta el poder presidencial del país.

Es, en estas noches, el sueño de Carlos Slim. ¿Vivirá para recordarlo o de aquí en adelante puras pesadillas?

ADMITEN FRACASO EN SEGURIDAD

Mientras el presidente Enrique Peña Nieto admitió que sus políticas en materia de seguridad no fueron acertadas, el candidato “ciudadano” del PRI, José Antonio Meade, reconoció que el crimen en México rebasó las capacidades del Estado y consideró necesario cambiar la estrategia de combate a la inseguridad. Desde el sexenio pasado era evidente esta situación y el mexiquense se había comprometido a cambiar la forma de combatir al narcotráfico, pero no lo hizo y mantuvo la misma línea de su antecesor, Felipe Calderón.

“Sin duda, hoy reconocemos que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer, sigue siendo todavía uno de los retos mayores, quizá el de mayor necesidad de acometer para que realmente nuestro país alcance condiciones de plena paz y de plena tranquilidad”, aceptó el titular del Ejecutivo federal al hacer un balance de su gestión durante la entrega del Premio Nacional del Deporte. A su vez, a través de una carta pública, José Antonio Meade planteó: “Estoy convencido de que México debe contar con un Estado capaz de proteger a la gente del crimen y de los delincuentes, quienes han podido fortalecerse gracias a su sofisticación para operar nuevas actividades ilícitas, usar tecnologías de punta y desarrollar nuevos canales para su financiamiento. En México, el crimen ha rebasado al Estado (…) requerimos, en efecto, de una reingeniería en la estrategia del gobierno federal para enfrentar con éxito al crimen y a los criminales; una reingeniería que habrá de ser también institucional para resultar eficaz”.

El aspirante priista, quien se avergüenza de su postulación partidista, propuso impulsar una reforma para quitar a la Secretaria de Gobernación la rectoría en materia de seguridad pública, pero no aclaró si pretende revivir la Secretaría de Seguridad Pública del calderonato de infame memoria, con un funesto titular como lo fue en ese entonces Genaro García Luna, quien perfeccionó las técnicas de montajes sobre detención de delincuentes y no delincuentes, en función de los intereses del mandato panista. Meade no sólo ofreció volver a crear una instancia encargada específicamente de la seguridad pública, sino que describió un plan integral para replantear toda la actual estrategia gubernamental de combate al crimen.

Síntesis del titular del Ejecutivo federal y su candidato: bla, bla, bla y seguir la agenda de cambios requeridos para de nuevo experimentar y, por supuesto, prometer.

DEMANDAN IR A FONDO EN CASO ODEBRECHT

Tras la sanción y otra inhabilitación a la Constructora Norberto Odebrecht y a su director en México, Luis Alberto Meneses, así como a su director de Finanzas, Gleiber José de Faria, las fuerzas políticas de oposición al PRI en el Senado de la República, encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés, demandaron se continúe la investigación hasta sus últimas consecuencias y que ésta se realice con absoluta transparencia.

Dolores Padierna criticó que la PGR mantenga en la opacidad la investigación penal y exigió se investigue los sobornos a Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Para la senadora sin partido Martha Tagle, “el actual encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, está trabajando para proteger y que no suceda nada, la parte más pesada tiene que ser la penal, de otra manera la inhabilitación le sale barata”, pues simularon obras por mil 811 millones de pesos en la refinería Miguel Hidalgo en Tula.

También la organización Mexicanos contra la Corrupción demandó que las investigaciones vayan a fondo y se sancione a los responsables .”Hemos hecho 17 publicaciones en los últimos dos años sobre el caso Odebrecht a México vía Michoacán con la construcción de una presa, su paso a Veracruz y, posteriormente, su involucramiento en financiamiento a empresas ligadas al entonces coordinador internacional de la campaña del PRI en el 2012, lo que pedimos y hemos venido pidiendo es que las pesquisas vayan a fondo y que se aplique la ley”, declaró Claudio X. González, director de Mexicanos contra la Corrupción.

A su vez, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, insistió también en la necesidad de imponer castigos penales en un caso que llamó emblemático para recuperar la confianza en la lucha contra la corrupción. Además, criticó la negativa de la PGR a informar el estado que guarda la investigación sobre el caso Odebrecht. Por cierto, la Secretaría de la Función Pública precisó que el expediente por el que se sancionó a Luis Alberto de Meneses Weyll, director de la constructora brasileña en México, no contiene la imputación que éste hizo en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Impunidad total.

Todo ello nos lleva a recordar lo dicho por el ex procurador Raúl Cervantes al afirmar tenía completo el expediente sobre la investigación a Emilio Lozoya, a otros funcionarios y en general a los involucrados en el caso de la constructora brasileña. Habrá de estarse muy pendientes del desarrollo de la difusión de esa indagatoria porque en lo hecho en Brasil sirvieron a los intereses intervencionistas de los Estados Unidos. Al parecer, la renuncia del funcionario contaba con un doble fondo y no estuvo dispuesto a ser comparsa de vaya usted a saber cuántos daños más.

DE LOS PASILLOS

Tal y como se esperaba, el gobierno de Italia extraditó a Estados Unidos al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien enfrentará cargos criminales presuntamente cometidos tanto en México como en EU durante su mandato entre 1999 y 2004. Stefano Opilo, encargado de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de Italia, confirmó que Yarrington fue entregado a Marshals y se trasladaba a territorio estadounidense… El decreto de extradición fue firmado el jueves 19 de abril, en respaldo a la sentencia 14941/18 de la Sexta Sección Penal del Tribunal Supremo italiano del pasado 26 de febrero, en donde los jueces rechazaron la solicitud de extradición de México, para dar el visto bueno a la de EU… Desde el 2012 autoridades estadounidenses han requerido al ex mandatario tamaulipeco por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario para favorecer a líderes de “Los Zetas”. La corte en la que eventualmente tendría que comparecer está en Brownsville, Corte de Distrito del Sur de Texas, donde enfrentará 11 cargos penales…

El miedo no anda en burro: los magistrados electorales, los mismos que ordenaron el registro como candidato presidencial de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, solicitaron al Consejo de la Judicatura un “préstamo personal a título gratuito” hasta el 31 de diciembre de 2018 de seis camionetas blindadas (con un costo en conjunto de 13 millones 500 mil pesos) similares a las que se asignan a juzgadores que llevan casos penales de alto riesgo… Entre 2016 y 2017, el Consejo de la Judicatura gastó 319 millones de pesos de recursos públicos para comprar 141 camionetas Suburban y Tahoe con blindaje nivel 5, capaz de soportar ataques con fusiles de asalto calibre 7.62, que han sido asignados a jueces y magistrados que llevan casos penales.

