Todos Unidos Contra AMLO. Todos unidos contra los mexicanos - Indice Político

Sobre el muerto las coronas, reza el conocido refrán pintado en las paredes de las pulquerías. Sobre el cadáver en descomposición del priísmo empoderado zopilotean las aves de rapiña para competir por quedarse con alguna raja en el año de Hidalgo consabido.‎ No se sacian todavía, y quieren más, lo que sea su voluntad.

Todos los actores del despilfarro y del sanjuaneo en acción. Desde el grande hasta los chiquitos, que para eso del agandalle no hay tamaños. Desde Carlos Slim(nas), como matraquero de EPN y de Meade, desgarrándose las vestiduras, jurando por ésta ante el tabernáculo del puntero que todas las ganancias de Carso están en juego con el Aeropuerto galáctico, hasta la delincuencia organizada marcando sus terrenos.

Todos movidos. Ya entendieron que el que no se mueva no saldrá en la foto. Y todo mundo quiere su parte. Carlos Slim(nas) casi se arrodilla ente el seguro vencedor y le suplica no interrumpir sus negocios aeroportuarios. Habla por todos los beneficiarios, a cambio de conseguir que su emporio telefónico no se fragmente y, a’i si se puede, un canal de TV abierta para hacerle competencia Televisa hoy tan devaluada. Los llamados Cuatro Fantásticos de la deben.

Cree Slim(nas) que es seguro que ahora sí se las den, porque no es poca cosa hacerle al Tancredo en el sacrificio y menos a los pies de quien lo desdeñó cuando hace doce años quiso pagar su campaña, a cambio de manejar absolutamente todo el país. Afortunadamente, el puntero no cedió.

Pero el mexicano libanés se mueve –o lo mueven como a un títere–, mostrando todo su palmito. En una de esas le hacen caso y aliviana a sus valedores de empresas. ‎Apuesta doble contra sencillo por conseguir su sueño infantil, confiando en que su prestigio volverá a doblar al presupuesto. Esos años ya pasaron. Ninguno de sus asesores ternuritas se lo puede decir; sería inmediatamente cesado.

García Luna y el retorno de Caro Quintero. Sube el tráfico de heroína

Genaro García Luna descarga sus culpas, antes de que el vencedor lo barra con el mismo trapeador que a los vendidos calderones de su coleto. Es simultáneo el gesto a la liberación de Caro Quintero para que asuma el papel de El Chapo Guzmán. No se da cuenta que éste sigue siendo el caporal mayor de los gabachos.

El mismo ex agente de la DEA, Héctor Berrellez acusa al sistemita criollo de no haber pedido permiso a las oficinas y a los jefes gabachos para hacer la sustitución de capos. Pero ellos no prestan oídos. En el año que comienza se les va la última oportunidad de hacerse de mulas Pedro. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Mientras, las cifras llegadas del gabacho son inobjetables: ha subido en los últimos meses un 20% el tráfico de heroína mexicana de las montañas de Guerrero hacia los Estados Unidos. Es mucha la desesperación por llevarse la tajada que resta en el año de Hidalgo.

Los “independientes” van con Meade. Reviven al EZLN en el sureste

Meade descarga todas las culpas de sus abucheos casi cotidianos en el puntero. Sin saber que en vez de ayudar a su causa ingrata, engorda las alforjas electorales del indeseable de su claque. Para acabarla de amolar, resulta que el mismo Bronco le resta puntos a él, en lugar de lastimar a cualquier otro.

El Tribunal Federal Electoral, al mando de la mancuerna oaxaqueña Castillejos – Daza se define por dos candidatos independientes, El Bronco y la dama del rebozo mordido, soñando en que sus siete u ocho puntitos, sumados al pringado Meade consigan alcanzar la silla de Los Pinos en favor del candidato pri-itamita.

Hasta echan a andar las operaciones políticas del EZLN en Chiapas –seguramente siguiendo la estrategia salinista de la guerrilla con fusiles de madera–, convocando a los Caracoles de la guerra contra los insumisos. Todo, con tal de provocar estupor, desconcierto y terror al emitir el voto por el puntero y seguro triunfador de la contienda.

Pero ya casi todo es imposible. Hasta la estrategia del miedo que desataron después de la invasión gringa a Siria, replicando en las redes digitales lo que sería una explosión atómica en México. El mensaje es que era mejor seguir agachados ante el naco anaranjado que oponer resistencia al avasallamiento y a la rapiña mexiquita.

Carlos Salinas y Diego: Anaya su Plan B. Lo de EPN es sólo berrinche

Diez millones de votos de diferencia no son baba de perico. Entre todos los opositores al de Tepetitán no juntan esa cantidad de sufragios libres a sus causas‎. Y eso es terrorífico para el sistema y para los conductores de campaña que jamás han ganado una elección en su vida. Es demasiado para esos hombrecitos.

Y en el colmo de la desesperación, se reúnen y platican Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos sobre las posibilidades de chanchullo. Saben de lo que hablan. Son expertos en ganar elecciones a trasmano. Llegan a la conclusión de que el berrinche de Peña Nieto sobre Anaya es sólo personal. Que borra la visión del conjunto. Y ponen manos a la obra.

Los mercachifles locales del abarrote, léase empresarios, hacen causa común con la desesperación del capital internacional y escogen la vía más rápida, truculenta y fallida de acción: convencer al Frente, al PRI y a los independientes de votar por el más adelantado de la coalición en las sombras. El escogido es Anaya, el Plan B.

En mala hora. Después de que Anaya mandó a volar las requisitorias de Videgaray de transar la elección a cambio del supuesto apoyo priísta a su campaña, una oferta que Anaya desechó por nefasta. Ahora le llegan a la oferta con todas sus franquicias y todas sus maletas. Van por todo con Anaya al frente.

Dice Salinas que la orden de NY es ir en bola contra López Obrador

En esta hoguera de presiones, más cálida que la caldera del diablo, puede sucumbir cualquiera. Deben decirle que está en juego el futuro de la patria, la confianza en México de los intere$e$ transnacionales. Que se debe sacrificar en bien de todos. Meade está descartado aunque no llegue el primer debate. Confían en que Anaya encabece la conspiración en lo oscurito, sin que la gente se dé cuenta de la mano del gato.

O sea: todos contra uno. Así de sencillo. Todos contra López Obrador, es lo que dice Salinas de Gortari que se ha definido en Nueva York. Y contra eso no hay reclamo posible. Todos aceptan las reglas y se disponen a ir con todo contra el de Tepetitán. Sólo falta un pequeño detalle :

¿Cómo bajarán la instrucción del entrambulique a las filas de los votantes? Si no hay articuladores políticos. Si los operadores en los estados y en los distritos tiene mucho que emigraron a otras franquicias. De tontos no se mueven. O qué ¿ sólo pueden moverse los de arriba?

El cadáver descompuesto del sistema ya no sirve ni para los zopilotes

‎¡Activen los medios de comunicación! grita el dueño del pandero. Pero los medios perdieron la credibilidad, perdieron su audiencia, ya no mueven ni la cola. Cayeron en la infamia y ya no le sirven a nadie, menos al que les da las concesiones. De elecciones abiertas, ni hablar. No tienen ni tendrán vela en ese entierro.

El cadáver descompuesto del sistema no ofrece parte buena a los carroñeros. Ya no sirve ni para el refine de los zopilotes. Está demasiado correosa y seca la carne del occiso. Ya ni para revolotear sobre el bulto, ya ni para moverse sirve.

¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Mejor reconocer que están perdidos casi desde que nacieron a la vida pública. Deberían cuidar su cogote en la elección del Estado de México, donde también perderán hasta el Congreso. Y ahí sí: Dios los tenga a fuego lento. No habrá sentencia que no se cumpla.

¡Todos a votar. No se confíen! El triunfo del puntero lo reconocerán hasta tres días después de muertos.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: En su muro de Facebook, el poeta Leopoldo Lezama posteó lo que, a mi juicio, es lo más acertado que se ha dicho sobre el matraquero Carlos Slim(nas) y el NAICM: “Carlos Slim al rescate no sólo del nuevo aeropuerto sino de un modelo financiero caduco”, lo titula. Y enseguida escribe: “Ante la pobre argumentación y la debilidad del gobierno federal para defender el nuevo aeropuerto y todo el proyecto financiero que han impuesto de varias décadas a la fecha, representado ahora por Meade (y Anaya y Margarita), ante las encuestas que cada día ponen más arriba a Morena, el sistema sacó a la guerra a una de las figuras clave del neoliberalismo en México: Carlos Slim Helú. Esto es muy significativo porque en primer término muestra el grado de temor del sistema ante la amenaza de un cambio de rumbo económico. El sistema deja ver una de sus cabezas y lo manda a atacar el proyecto de Obrador del que dice ‘me preocupa y me da miedo porque son criterios equivocados de inversión’. Escuchamos a Carlos Slim defender el nuevo aeropuerto y nos damos cuenta de la verdadera dimensión de ese negocio, un negocio inmenso, seguramente el más importante de todo el sexenio y el que les reportará más ganancias. El hecho de que el candidato con más posibilidades de ganar haya pedido una revisión de los contratos, sumado esto a los argumentos de la inviabilidad de su construcción (y la agresividad con que los inversionistas han salido a atacar la posibilidad de que se cancele) nos habla de la gran corrupción que hay ahí. Pero es evidente que no se está defendiendo sólo un aeropuerto, sino un sistema financiero. Sobre lo que declaró Slim, un discurso tropezado, lleno de omisiones y con un empuje muy reluciente a favor de ‘el crecimiento y la inversión’, pero que no aclaró las graves grietas estructurales y las dudas que surgieron desde el público. Llama la atención en primer término que Slim se empeñe en la viabilidad del proyecto y al mismo tiempo acepte: ‘claro que se hunde, a lo mejor se están hundiendo las pistas, como se hunde todo’. Sorprende la argumentación que hizo a favor de ‘el crecimiento económico’: dijo Slim que este proyecto se hace para favorecer la inversión y que regresemos a aquellos buenos tiempos de México, el ‘milagro mexicano’, cuando crecíamos al 6 % anual, y que en contraste, por desgracia, en las últimas tres décadas hemos crecido muy poco. ¡PERO SI SLIM HA SIDO UNA DE LAS PIEZAS CLAVE DE ESE MODELO NEOLIBERAL QUE DESTRUYÓ LA ECONOMÍA MEXICANA! Además hay que sumar que ese mismo argumento se le ha criticado a López Obrador, machacándole que ‘quiere volver al pasado’. Pero si lo dice Slim, entonces está muy bien. No fue muy claro cuando una reportera le preguntó si los aforados a Grupo Inbursa saben cuánto dinero se irá a la construcción del aeropuerto, a lo que el empresario contestó tajante : ‘¡claro, la cartera es pública!, a lo cual la reportera desmintió diciendo que la información no es pública. Cuando Slim no sabía qué responder, le daba la palabra a sus tecnócratas para que ellos acomodaran todo muy bien en sus términos tecnócratas y sacarlo a flote. Por último, es importante remarcar que Carlos Slim no sólo salió a defender el proyecto del nuevo aeropuerto sino un modelo de élites financieras, una práctica económica llena de enorme corrupción, tráfico de influencias, opacidad en sus manejos, que ha sido la causante de que la economía mexicana y por ende todo lo demás, esté devastado. Ver trepado en la guerra a Carlos Slim nos indica que saldrá también toda la cúpula, los grandes beneficiarios de este sistema: banqueros, empresarios, narco políticos corruptos y que entonces la batalla no será fácil. Sólo el voto masivo a favor de Morena dará pie al inicio de un cambio hacia una economía y un modo de vida más humano.”

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com / @pacorodriguez

Comentarios

Comentarios