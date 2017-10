Lilia Arellano.

“Casi siempre la burla arguye pobreza de espíritu”: Jean de la Bruyere

• Trampas y burlas

• Prestamos a damnificados gran negocio bancario

• Peña Nieto promueve tandas para reconstrucción

• Estrategia en marcha: fraccionar el voto opositor

• Tiro de González Canto vs Ricalde, exhibe a Q. R.

• Escándalo le costaría candidatura a Ramírez Marín

Ciudad de México, 9 de octubre de 2017.- Cada día queda demostrado lo alejado que se encuentran los políticos, los funcionarios, los partidos, los legisladores, los alcaldes, los gobernadores, de los ciudadanos. Cada quien jala por su lado, lleva agua a su molino y da rienda suelta a cualquier idea, sugerencia, posibilidad, de las cuales puedan sacar raja. El huracán, los sismos, la tragedia ha sido tomada por Enrique Peña Nieto como un escenario de recomposición para su imagen y no de reconstrucción de las zonas, de las entidades severamente afectadas. El objetivo es único y muy claro: conservar el poder a toda costa y bien puede verse con el PRI o con el PAN, ellos no lo ven con ninguna otra posibilidad, y de ahí abran otros escenarios inconcebibles hasta hace muy poco tiempo: recursos tumultuoso de candidatos independientes totalmente desconocidos.

Poco importan los tamaños de las burlas y así al ofrecimiento de entregar dos millones de pesos a quienes perdieron totalmente sus viviendas, revelan con una gran sonrisa el pago del 9 por ciento de intereses anuales y dejan una cortina de humo sobre la contratación de otro Fobaproa, de una deuda interna más y también multimillonaria beneficiando a los bancos durante 20 largos años. A lo anterior, se unieron los monederos electrónicos o mejor las tarjetas para adquirir materiales o qué tal el reporte mensual al SAT para constatar si los ingresos exceden los 120 mil pesos -¿de dónde sale esa cantidad si el máximo a recibir es de 25 mil o 30 mil durante los cuatro meses siguientes?-.

Pero, sin duda, el colmo han sido las tandas. Sí, como lo está usted leyendo, Peña Nieto avivado por un ánimo muy singular y ante empobrecidas mujeres, les dio otra brillantísima idea: organícense en grupos de cuatro y hagan una tanda. Juntan su dinero y primero le toca a una que levante su casa, luego la otra, la otra y al final la que en un sorteo previo ocupe ese lugar. De ese nivel son las políticas públicas, las estrategias de reconstrucción permanentemente musicalizadas por el Canal de las Estrellas en un intento más de mantener vivo: “al pueblo, pan y circo”, aunque ya el PAN esté rechazado hasta por una de sus más feroces defensoras en el pasado, cuando a su marido así le convenía.

No resulta difícil imaginar a los peñistas en sus acuerdos: “Señor presidente, Liverpool maneja con gran éxito lo del monedero electrónico, eso nos sirve para que todos entiendan…”. “Señor presidente, ya constatamos el éxito de las tarjetas, de las rosas, las azules, las verdes, las Monex, las de Soriana y de su cadena Comercial Mexicana, se reparten tantas que dejar unas cuantas fuera no afecta, estas son mejores porque no se refieren a tiendas a las que van las élites…”. “Señor Presidente, ya tengo apalabrados a los bancos y le van a entrar si usted les garantiza el capital y ellos cobran durante 20 años el 9 por ciento de intereses, además van a corresponder como se debe en la próxima campaña…”. “Señor presidente, a las viejas ofrézcales una tanda…”. “¿Una qué…?”. “Una tanda, llame a su sirvienta y ella nos explicará ampliamente como es esta movida y la hacemos estrategia…”. Frente a la desgracia todo es bueno… ¿o no?

“Cámaras y micrófonos listos!!!”. Llegó la hora de grabar y seguir al presidente desde sus mejores ángulos. Ya más tarde, por la noche, al calor de un buen vino, vienen los reportes: “Ya por fin se salió Margara, pidió verlo para que lleguen al acuerdo de cómo se le va a apoyar”; “Ya también se registró El Bronco, pero no tiene tanto como para comprar todas las firmas que necesita”; “Cómo me lo ordenó, ya está lista la renuncia y postulación independiente de otro par que sale del PAN: Luege y Medina”; “Ya me cansé de hablar con Moreno Valle quien, ahora que se ve más solo, sin menos contrincantes, no se quiere alejar porque ninguna otra franquicia electoral lo acepta, pero dice que está con usted, sólo déjelo hacer su luchita”; “Necesita usted hablar directamente con Jorgito, no sabe si se nos va a unir o mejor se va solo para mayor fragmentación, su duda es razonable, es de las pocas razonables que se le han escuchado”.

Ricardo Anaya afirma que ya descubrió el doble juego del PRI y, por ende, el de su gran estrategia, y dice que mientras el poder se mantenga dentro de esas dos siglas y corrientes no hay problema, solamente debe garantizársele seguirá dentro y fuerte en la vida política y esto no para vengarse de doña Margarita sino para estar cierto de no ser convertido en “chivo expiatorio”. El Pelón Dante se quedó chiflando en la loma, sin chicha y sin limonada y sin poder regresar con su peje ex querido, y a doña Alejandra la tiene más que bien atendida y entretenida nuestro gobernador capitalino, quien todavía tiene unos días más para renunciar o establecer antecedentes de excepción, eso sí, todavía no le puedo reportar ni asegurar que es lo que va a hacer pero, con entretener a la mocita es suficiente, ¿no?

Muy serio, con la copa semivacía, el inquilino en Los Pinos, después de aspirar profundamente, sostiene: “¡Gracias Frente! Y vamos a darle duro, que no le queden ganas al tabasqueño de volverse a postular, hay que convencer a los abstencionistas de que, si ya no creen en nosotros, ahí está la candidata del EZLN, ahí pueden concentrar sus votos hasta los rijosos. Por cierto, hablen con don Carlos y denle otra vez las gracias”. Ya se verá la transformación del pase de charola en tanda, o tal vez en tarjeta o se compren monederos –eso si, de marca muy conocida y con ventas a precios en dólares o euros- , aunque tal vez se decidan por pedir otro préstamo a pagar en décadas por los humildes y muy jodidos mexicanos.

ESTRATEGIA EN MARCHA

Al arrancar de facto el proceso electoral federal 2018, la estrategia de la nomenklatura priísta es la fragmentación del voto opositor, de derecha e izquierda, para beneficiar al candidato presidencial del PRI, aún tapado pero se dice es el empanizado José Antonio Meade Kuribreña, titular de la SHCP. La multiplicación de los candidatos independientes impulsada desde Los Pinos es la táctica inicial hacia ese objetivo. Las candidaturas de la ahora ex panista Margarita Zavala, el perredista Armando Ríos Piter y del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, alias “El Bronco”, a quien benefician es al PRI y a su abanderado. Ante esa evidente jugada, Emilio Álvarez Icaza, líder de la Iniciativa Ahora, declinó registrar su candidatura independiente a la Presidencia de la República con el argumento de no serle funcional al PRI y su estrategia de pulverizar y dividir al sufragio, como ya ocurrió en las recientes elecciones para gobernador en el Estado de México.

Hasta el momento han registrado su intención de convertirse en candidatos independientes a la Presidencia de la República ante el Instituto Nacional Electoral (INE) dos decenas de ciudadanos. Además de los tres mencionados líneas arriba, están el periodista Pedro Ferriz de Con, la abanderada del EZLN, María de Jesús Patricio Martínez, el general Mauricio Ávila Medina y el Empresario Gustavo Jiménez Pons. A esos se les suma el académico Édgar Ulises Portillo; el ex ferrocarrilero Alfredo Pérez Mata; el empresario y líder de las autodefensas de Quintana Roo, Carlos Mimenza; y Roque López Mendoza, hermano de Ygnacio López Mendoza, edil de Santa Ana Maya, Michoacán, quien fue asesinado en 2013.

Todo parece indicar se les pasó la mano con los candidatos independientes, pues también están: los empresarios Alfonso Trujano y José Francisco Flores Carballido; la activista Wendolin Gutiérrez Mejía; Héctor Luis Javalois Loranca; Francisco Gerardo Becerra; Simón Pérez; Eustacio Salinas Treviño; Estaban Ruiz Ponce; Silvestre Fernández Barajas; Rodolfo Eduardo Santos Dávila; Ricardo Azuela Espinoza; Gabriel Salgado Aguilar; María Concepción Ibarra Tiznado; y Jaime Rodríguez Martínez.

Este número puede fácilmente ampliarse pues aunque el domingo 8 de octubre originalmente se estableció como fecha limite para que los ciudadanos sin partido presentaran ante la autoridad electoral su intención de contender al Ejecutivo federal como candidatos independientes, se dio seis días más de plazo para presentar el registro, pues el INE suspendió actividades por el sismo del 19 de septiembre pasado.

Entre los independientes destaca el caso de Margarita Zavala, quien se constituye en la alternativa del PRI tras perder la lucha interna en el PAN con Ricardo Anaya. Su candidatura “independiente” se inscribe sin duda entre los acuerdos que en 2006 permitieron el regreso del PRI a Los Pinos, a través del desbarrancamiento de la candidatura de Josefina Vázquez Mota.

Enrique Peña Nieto tiene actualmente tres instrumentos para frenar el avance del candidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador: la candidatura “independiente” de la esposa de Felipe Calderón; el Frente Ciudadano por México, con el candidato que postule aunque el más seguro es Ricardo Anaya; y la multitud de candidatos independientes, utilizados para reorientar el voto anti PRI y evitar engrosen las aspiraciones del tabasqueño.

Al presidente aún le falta definir al candidato del PRI a sucederlo. Todo parece indicar será José Antonio Meade Kuribreña, quien responde lo mismo a los intereses del priísmo como del panismo de Felipe Calderón y Ricardo Anaya. Sin embargo, su respaldo popular es mínimo y la única forma que se vislumbra para hacerlo llegar a Los Pinos es otro monumental fraude como el de 2006, cuando “haiga sido como haiga sido” Felipe Calderón dicen ganó la elección, o el de 1988, cuando se le negó el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas y se impuso en Los Pinos a Carlos Salinas de Gortari. La historia de los agravios a los mexicanos sigue….

“¡MIÉNTELES LA MADRE, NO MATA PERO DUELE!”

¿Por qué era especial la posición del gobierno de Quintana Roo el domingo, el día en el cual se celebraron 43 años de haber sido erigido como una entidad Libre y Soberana? Podría decirse que, en primer término, porque significó el éxito de una lucha de décadas en la cual participaron todas las generaciones y se unieron los sectores hartos del saqueo de maderas, de chicle, de seguir siendo pozo dador de toda clase de negocios efectuados desde el centro del país con la anuencia de las más altas autoridades federales. Eso está en su pasado, en el presente por la vigencia de la protesta de ver fracturado su territorio y ser testigos de la insensibilidad de los gobernadores, de su valemadrismo para defender la tierra en la que algunos y sólo algunos nacieron.

En este último renglón no se dan por vencidos los quintanarroenses, quieren despertar el sentimiento de los mandatarios estatales, recurrir a su responsabilidad para defender esta tierra y a sus habitantes. Sin embargo, nada de esto se vio, ni se dio y tal vez ni siquiera existía el objetivo de plantear una nueva disposición, o de aceptar el reto de estar del lado del pueblo y, todo, merced a un espectáculo mediocre, anodino, rechazado hasta por quienes visitan las cantinas, los bares, las casas de citas o se bajan de los autos para hacer reclamaciones más allá de las conocidas a bocinazos. Uno se pregunta: ¿los señalados, Julián Ricalde y Félix González salvaron a don Carlos Manuel Joaquín González de tomar una exigida determinación, situación ésta que no es de su agrado? ¿Resultó trampa o una planeada actuación? ¿Fue real la reacción del senador acostumbrado a mantenerse frío, sereno, resistente a sabiendas de que, como dijo el sabio: “todo pasará” y a su edad nada, nada es difícil de superar?

¿Un Twit en el cual el más perjudicado ha sido el mandatario estatal y el golpe propinado llegó de un miembro de su gabinete e hizo al legislador alcanzar el límite? Esas serán por mucho tiempo conjeturas, lo real está en esa indefinición sobre el territorio quintanarroense, en las formas falsas de expresión ante las cuales los puñetazos en público hasta se pueden ver bien. Don Joaquín Hendricks expresó al igual que algunos de los asistentes: “ha sido vergonzoso”. Y suponemos, respetando su opinión y la de algunos más, así se ve, aunque esto no es mayor a la sufrida el día que los diputados locales determinaron era una persona non grata y le negaron el acceso al recinto. No más que cuando doña María lo hizo aparecer como un irresponsable viajero con gustos femeninos ajenos al hogar. La bofetada y el puñetazo no logró se ignoraran los videos presentados por el segundo frente de uno de sus más cercanos colaboradores en plena orgía.

¿Cómo aceptar un comportamiento de esta naturaleza protagonizado por todo un señor senador? ¿Cómo pasar por alto lo hecho por un miembro del gabinete estatal? No, eso en opinión del chetumaleño es inadmisible. Aunque cuándo se es gobernador todo apunta que se vale cualquier acción, decisión, infidelidad, aprovechamiento, apertura de inmobiliarias, compra y venta de terrenos para el patrimonio de la familia directa o la indirecta, el uso y desuso de todo tipo de vehículos tanto de aire, tierra y agua, darle rienda suelta al índice para diversas tareas, crear sus propios partidos, patrocinar causas políticas que les garanticen eternizarse en el poder, etcétera, etcétera. Como dice un colega muy pero muy reconocido: “el que al cielo escupe…”.

Perdón por la pregunta: ¿pendejo es insulto? O ¿es definición? O ¿apellido?

MÁS CORRUPCIÓN EN GABINETE DE EPN

Al llegar a su etapa final, la administración de Enrique Peña Nieto se ve envuelta en más casos de corrupción. El más reciente se refiere a una irregular compra-venta y adjudicación de 1,700 hectáreas de la Bahía de San Quintín, en Baja California, en la cual están implicados Jorge Carlos Ramírez Marín y Rosario Robles. Este escándalo podría cancelar las posibilidades del actual presidente de la Cámara de Diputados de convertirse en candidato del PRI al gobierno de Yucatán.

La operación comercial de referencia se realizó en 1994 por tan sólo 74 pesos la hectárea, y los títulos de propiedad fueron expedidos en el año 2015. La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano entregó 10 títulos de propiedad a nueve personas. Con la firma de los entonces secretarios Jorge Carlos Ramírez Marín y Rosario Robles, el 19 de noviembre de 2015 concluyó la entrega de esas mil 700 hectáreas, a pesar de tratarse de propiedad privada. Esas hectáreas pertenecieron a la familia Orendain desde el año 1947. En esa época, el presidente Miguel Alemán Valdés se las entregó a cambio de predios ubicados en el municipio de Magdalena, Jalisco, los cuales repartió a campesinos como parte de la Reforma Agraria.

Dentro de la misma familia, la tierra fue cambiando de manos a partir de esa fecha, situación que consta en una cadena de escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad. Desde 1994, las nueve personas beneficiadas por la expedición de títulos de propiedad en el 2015: Francisco Sesma Vázquez, ex dirigente de la CNC y ex diputado local; Héctor Bojórquez Quintero, Miguel Valadez Ríos, Manuel Fernández Ramírez, Guadalupe Díaz Castellanos, Daniel Salazar Goyry, Everardo Bayón Barrios, Mario Gerardo Rivera Garza y Juan Manuel Cota Pérez, habían hecho un primer intento por quedarse con tierra de los Oreindain, argumentando que esos predios habían dejado de ser propiedad privada porque Orendain no vendió a terceros en los 10 años siguientes, como condicionó el presidente Alemán Valdés.

Pero ninguna autoridad le notificó la pérdida de propiedad a Orendain. El 27 de septiembre de 2001, la Secretaría de la Reforma Agraria emitió una resolución en la cual rechazó su solicitud de hacerse dueños y eso implicó el reconocimiento de la propiedad privada a favor de Orendarin. Los 9 interesados se ampararon y el caso cayó en manos de la juez María Guadalupe Rivera González –famosa por frenar el desafuero de Carlos Romero Deschamps-, quien dictó cuatro sentencias a favor de los 9, pero finalmente el tribunal colegiado sobreseyó el amparo y reafirmó que los terrenos eran propiedad privada.

A finales del 2014, los 9 solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano una revisión de la resolución de septiembre de 2011 que les negó la propiedad. La oficina aceptó y su titular de entonces, Jorge Carlos Ramírez Marín, emitió un acuerdo en el cual anuló la resolución, a pesar de que lo había dictado el tribunal colegiado. Rosario Robles, como nueva titular de la dependencia, continuó el proceso y entregó los 10 títulos de propiedad a los 9 personajes, quienes pagaron en 1994 los 127 mil pesos por las mil 700 hectáreas, a 74 pesos la hectárea. Actualizado con la inflación de hoy serían 450 pesos la hectárea. Todo un fraude.

Tanto Jorge Carlos Ramírez Marín como Rosario Robles deberán explicar esta adjudicación a todas luces fraudulenta. Las consecuencias para el hoy diputado federal pueden ser la cancelación de sus aspiraciones a la gubernatura de Yucatán.

DE LOS PASILLOS

De acuerdo a un informe de Transparencia Internacional, México es el país donde se pagan más sobornos en América Latina y el Caribe. Según el documento “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”, 51 por ciento de los mexicanos entrevistados afirmaron haber pagado algún soborno, o entregado dádivas a funcionarios para acceder a servicios u obtener documentos. El reporte, basado en una encuesta realizada a más de 22 mil personas en 20 países de la región, se difunde en momentos en que uno de los mayores escándalos de corrupción en Brasil ha salpicado la región.

Las prisas y los afanes protagónicos de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino y aspirante presidencial del PRD o del frente al cual se integró, enfocados en resaltar su figura a nivel nacional como héroe de la reconstrucción tras los sismos del pasado mes de septiembre, lo han llevado a cometer una serie de errores de los cuales pretende responsabilizar a los ciudadanos. El caso de los falsos damnificados, quienes pidieron ayuda y recibieron apoyos, evidencian las fallas de la estrategia de acelerar las acciones encaminadas no precisamente al resarcimiento de daños sino a la construcción de una candidatura que se ve lejana. La amenaza de que serán denunciados en base a que la Contraloría detectó mil 9 casos en los cuales se entregó dinero a personas quienes no resultaron afectadas, exhibe la falta de precisión de las acciones al entregar recursos económicos a dichos ciudadanos. No hubo precisión en los censos de inmuebles colapsados o dañados, ni en los registros de los residentes de los mismos, lo cual ocasionó entregas incorrectas. Esto es culpa de las autoridades capitalinas, no de los afectados. La amenaza de denunciarlos penalmente y perseguirlos por ello, lleva a la sospecha también sobre el destino final de esos recursos. ¿Regresarán a las arcas de la Tesorería o se perderán en el entramado camino jurídico?

