Tras escándalo, Facebook cambia controles de privacidad - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de marzo (AlMomentoMX).— Facebook anunció una serie de cambios para dar a sus usuarios un mayor control sobre sus datos, tras un gran escándalo que le restó más de 100 mil millones de dólares de valor de mercado.

La firma se está enfrentando a una ola de indignación global después de que se revelara que datos de 50 millones de usuarios fueron recopilados de manera inapropiada para influir a los votantes estadunidenses y británicos en sus elecciones.

“La última semana demostró que tenemos mucho trabajo por delante para hacer cumplir nuestras políticas y para ayudar a que la gente entienda cómo funciona Facebook y las opciones que tienen sobre sus datos”, escribieron en un blog Erin Egan, vicepresidenta y jefa de privacidad, y Ashlie Beringer, vicepresidenta y viceconsejera general de Facebook.

“Así que, además de los anuncios de Mark (Zuckerberg, presidente ejecutivo de la firma) de la semana pasada —combatir el abuso de la plataforma de Facebook, fortalecer nuestras políticas y facilitar que la gente quite a las aplicaciones la capacidad de usar sus datos— daremos pasos adicionales en las próximas semanas para que la gente tenga más control sobre su privacidad”, indicó.

Entre las nuevas medidas, la red social añadirá un nuevo menú de “Atajos a la Privacidad” que permitirá a usuarios de todo el mundo revisar qué han compartido y borrarlo, además de herramientas que les dejarán descargar sus datos y trasladarlos a otro servicio.

El menú de “Atajos a la Privacidad” permitirá a los usuarios controlar sus datos en pocos pasos, incluyendo la posibilidad de añadir más protección a su cuenta, como la autentificación de dos factores.

“Uno puede revisar lo que ha compartido y borrarlo si quiere. Esto incluye publicaciones que has compartido o a las que has reaccionado, peticiones de amistades que has enviado y cosas que has buscado en Facebook”, describieron Egan y Beringer.

Tras el escándalo de la consultora británica Cambridge Analytica, tres usuarios de Facebook demandaron a la red social argumentando que violó su privacidad al recopilar registros de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto. La demanda busca el estatus de acción colectiva en nombre de todos los usuarios afectados y reclama por daños no especificados.

La empresa había reconocido el domingo que registró el historial de llamadas de algunos miembros de la red social, pero dijo que solo lo hizo cuando usuarios del sistema operativo Android aceptaron.

