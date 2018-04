Trump no está “moralmente incapacitado para ser presidente: James Comey - Indice Político

WASHINGTON, 16 de abril (AlMomentoMX).— El ex director del FBI James Comey, despedido por Donald Trump, arremetió en una entrevista televisiva contra el presidente de Estados Unidos, de quien dijo que está “moralmente incapacitado” para dirigir el país.

Las declaraciones de Comey son el último episodio de una guerra de palabras que sostiene con Trump, quien este lunes lanzó una serie de tuits en donde tildó al ex director del FBI de “canalla”, mentiroso, poco ético, y sugirió que debería estar preso.

La entrevista de Comey con la cadena estadunidense ABC fue emitida como antesala a la publicación de sus memorias, A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership (Una lealtad mayor: verdad, mentiras y liderazgo), en las que describe sus interacciones con el presidente Trump.

“No creo que él esté médicamente incapacitado para ser presidente. Creo que está moralmente incapacitado para ser presidente”, afirmó Comey de Trump en su primera entrevista televisada tras ser despedido en mayo de 2017.

Trump despidió a James Comey, debido a que estaba inconforme con la investigación de una posible confabulación de su campaña electoral en 2016 con Moscú para perjudicar a su rival demócrata, Hillary Clinton.

En la entrevista, el ex funcionario federal destacó también cómo Trump “habla de las mujeres y las trata como si fueran pedazos de carne”, y dijo que el presidente “miente constantemente sobre asuntos grandes y pequeños”.

Afirmó que servir para el gobierno de Trump entraña un serio dilema ético. “El reto con este presidente es que él será una mancha para todos a su alrededor”, dijo.

Durante la entrevista, Comey comparó al mandatario estadunidense con un jefe de la mafia. “Esa cultura de liderazgo me viene constantemente a la mente cuando pienso en la Administración Trump”, dijo en referencia a los comienzos de su carrera cuando combatía el crimen organizado en Nueva York.

Comey indicó que no estaba seguro de si los rusos tenían o no material comprometedor que pudiera ser usado para extorsionar a Trump, relativo a su conducta previa a la elección o a sus acciones de campaña. “Creo que es posible. No sé”, respondió.

Actualmente, el despido de Comey es investigado como un posible intento de obstrucción a la justicia por parte del fiscal especial Robert Mueller, que tras la expulsión de Comey pasó a liderar las pesquisas sobre los supuestos lazos entre Rusia y Trump.

Durante la entrevista, el ex líder del FBI volvió a insistir que Trump le exigió lealtad, al igual que hizo cuando fue llamado a declarar ante el Congreso en junio del año pasado.

“Puede que hubiera sido mejor darle una contestación más explícita, tipo ‘señor, no puedo prometerle lealtad’. Pero en ese momento, francamente, no se me ocurrió. Y a lo mejor no tuve el valor de hacerlo. Quería terminar la conversación sin verme comprometido”, explicó.

