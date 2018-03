Un bebé y una olla de tamales, de los objetos más raro olvidados en un Uber - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de marzo (AlMomentoMX).- A todos en algún momento de nuestra vida hemos olvidado la cartera, el teléfono o los lentes en un taxi o Uber. Estos objetos son fáciles de perder, pero ¿qué tal un bebé o una olla de tamales?

Uber publicó la lista de los objetos más extraños así como los más comunes que los mexicanos hemos olvidado en sus autos. Sorprendentemente, somos de los más distraídos en Hispanoamérica, pues seis de cada diez objetos que se pierden son de México.

De acuerdo con la plataforma de transporte, en México se olvidan 28 mil objetos al mes en sus automóviles; pero afortunadamente, el 93 por ciento de los artículos reportados como olvidados son recuperados.

Entre los objetos más extraños que se han olvidado en un Uber se encuentra un bebé. Sí, en diciembre de 2017 una pareja en Coahuila olvidó a su hijo. El conductor al darse cuenta unas calles después, regresó al destino para reunir de nuevo a la familia.

También se han olvidado de:

Un perro

Una olla de tamales. Mientras el dueño reclamaba su pertenencia, el conductor guardó la olla y la dejó en su casa. No contaba con que sus hijas no aguantaron el antojo y comieron algunos tamalitos. Cuando finalmente el dueño reporta su olvido, el conductor se disculpó y se ofreció a pagar por los tamales faltantes.

Máquina para hacer hielo.

Pantalla de tv de 55 pulgadas.

Boletos para un concierto.

Vestido de novia.

Una biblia negra.

Una llanta.

Una bicicleta.

Juguete sexual.

Un zapato con un calcetín.

En contraste, los artículos más comunes en quedarse en los coches son los celulares, carteras, identificaciones, cargadores, lentes, ropa, cosméticos y audífonos; así como compras y mochilas (muchas de ellas con computadoras).

Si perdiste algo, debes ponerte en contacto con el conductor a través de la aplicación en la sección “artículos perdidos”. Cuando se te entregue tu pertenencia, se te hará un cargo de 80 pesos por el servicio del conductor.

Uber indicó que el 7 por ciento de los objetos que no se recuperan son aquellos que no necesariamente fueron olvidados sino que los usuarios mandan como si Uber fuera un servicio de mensajería, pero nadie está en el destino para recibirlos o bien, aquellos que no quedan a simple vista del conductor y pueden quedarse entre los asientos o caer al abrir la puerta.

