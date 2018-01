Un solo cigarro, suficiente para convertirse en fumador - Indice Político

MADRID, 11 de enero (AlMomentoMX).- Al menos el 61% de las personas que prueban su primer cigarrillo se convierten, temporalmente, en fumadores diarios, reveló un análisis de la Universidad Queen Mary de Londres. Los hallazgos, publicados en la revista Nicotine & Tobacco Research, proporcionan un fuerte apoyo para priorizar los esfuerzos para reducir la tentación de probar los cigarrillos entre los adolescentes.

“Ésta es la primera vez que se ha documentado el extraordinario control que los cigarrillos pueden establecer después de una experiencia única a partir de un conjunto tan grande de datos”, destacó el investigador principal, Peter Hajek, profesor del Queen Mary.

“En el desarrollo de cualquier comportamiento adictivo, el paso de la experimentación a la práctica diaria es un hito importante, ya que implica que una actividad recreativa se está convirtiendo en una necesidad compulsiva. Hemos encontrado que la tasa de conversión de ‘fumador por primera vez’ a ‘fumador diario’ es sorprendentemente alto, lo que ayuda a confirmar la importancia de prevenir en primer lugar la experimentación con cigarrillos”, explicó.

Indicó que el Reino Unido está viendo una reducción dramática en el tabaquismo, debido a que solo el 19 por ciento de los jóvenes de 11 a 15 años de edad han probado un cigarrillo.

Los investigadores buscaron en el “Global Health Data Exchange” encuestas relevantes que incluían preguntas sobre cómo probar un cigarrillo y fumar cada día. Se encontraron conjuntos de datos de ocho encuestas de Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, cuyos métodos de encuesta estaban a la par con las mejores prácticas. Se analizaron los datos para calcular la tasa de conversión desde probar un cigarrillo hasta fumar alguna vez al día.

A partir de ello, el equipo calculó que el 60.3% de los encuestados había dicho que alguna vez habían probado un cigarrillo, y entre ellos, se estima que el 68.9% dijeron que habían pasado a fumar diariamente. Las diferentes encuestas utilizaron metodologías distintas y arrojaron resultados diferentes, por lo que la tasa estimada de conversión del 68.9% desde la experimentación hasta el consumo diario de tabaco tiene un margen de error (entre 60.9 y 76.9%).

Dado el alto índice de conversión encontrado en todas las encuestas existentes, los investigadores sugieren que al menos parte de la reducción en la prevalencia del tabaquismo observada en los últimos 20 años probablemente se deba a la menor experimentación con cigarrillos entre los adolescentes.

“Se expresaron preocupaciones de que los cigarrillos electrónicos podrían ser tan adictivos como los cigarrillos convencionales, pero no ha sido el caso. Es sorprendente que muy pocos no fumadores que prueban los cigarrillos electrónicos se vuelvan ‘vapeadores diarios’, mientras que una gran proporción de no fumadores que prueban los cigarrillos convencionales se convierten en fumadores diarios. La presencia de nicotina claramente no es toda la historia”, afirmó Peter Hajek.

