Violencia durante el Referéndum en Barcelona

BARCELONA, 4 de Octubre (AlmomentoMX).- Este 1 de octubre alrededor de 800 personas sufrieron la violencia policial de la Guardia Civil y la Policía Nacional española durante la celebración del Referéndum en Cataluña.

La violencia desenfrenada se convirtió además en violencia sexual hacia muchas mujeres; algunas de ellas fueron golpeadas y semidesnudadas al intentar emitir su voto en el Instituto Pau Claris de Barcelona.

Dicho caso es el de Marta Torrecillas, quien sufrió tocamientos sexuales por parte miembros de esta policía; así lo denunció la Red Catalana de Mujeres Periodistas y Comunicadoras, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (XIDPIC.CAT – XIPVG).

Al respecto Martha Torrecillas señaló “Yo estaba defendiendo a las personas mayores con los brazos abiertos, porque iban también por los niños y los ancianos, y entonces me han cogido, me han tirado por las escaleras abajo, me han lanzado cosas, me han roto los dedos de las manos, expresamente uno por uno. En medio de las escaleras, con las ropa levantada, me han tocado los pechos y reían y me han apelado”.

A 80 años de que las mujeres acudieran por primera vez a las urnas y a pesar de que el derecho se suspendió durante el fascismo, la jornada electoral del pasado domingo estuvo llena de mujeres ancianas que lamentablemente fueron violentadas por la fuerza policial.

Los votantes esperaron durante tres horas en la fila del colegio electoral, mientras eran presionados por los antidisturbios que lanzaban pelotas de goma para persuadir a los ciudadanos.

Fueron momentos de tensión ya que se sabía que en algunos otros sitios se golpeaba a mayores y niños y que había destruido las urnas donde la gente había depositado su voto.

Patricia Catán del Periódico de Catalunya publicó que a pesar de que la presencia policial provocaba escenas dramáticas, “miles de personas mayores sacaron fuerzas de donde casi no había movidas por su gran sueño”. La presencia de ancianos era tan numerosa que se abrían pasillos para darles paso antes de que alguno desfalleciera.

Marta Torrecillas la mujer que fue agredida durante las votaciones comenta que este grado de violencia no había tenido precedentes en un Estado democrático y que solo durante la dictadura se habían violado los derechos humanos de quien se defendía con dignidad y sin miedo.

Al respecto, la Red Catalana de Mujeres feministas dice que se intentó acallar el clamor del pueblo que defiende su derecho a decidir su futuro. Y denuncian que se ha manipulado información llegada desde Cataluña, a través de medio de comunicación generalistas con sede en Madrid, mostrando un estado de normalidad y acción bien medida por las fuerzas policiales, tratando de personas violentas a aquellas que fueron violentadas.

Para finalizar llamaron a la comunidad internacional a informase sobre lo que ocurre en Cataluña , a través de redes de activistas y periodistas, que de manera alternativa ejercen de contrapoder de la información hegemónica.

Agradecieron la labor realizada por los más de 400 periodistas internacionales acreditados que difundieron las terribles imágenes por todo el mundo y la decisión del Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos que quieren realizar una investigación sobre la violencia que ha ejercido el Estado español en Cataluña.

