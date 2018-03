Algunas preguntas fundamentales sobre bonos en casas de apuestas - Indice Político

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Si aún no has apostado a través de Internet, es muy probable que te preguntes si es tan fácil como una apuesta física, o si entraña algún tipo de dificultad. Para algunas personas es un auténtico reto dejar de ir a la casa de siempre y empezar a apostar online, bien a través de su ordenador de sobremesa, o bien mediante el teléfono móvil.

Lo cierto es que esta última opción es mucho más fácil de lo que parece: nos proponen una plataforma potente, intuitiva y ergonómica. Aunque nunca las hayamos usado, no tardaremos en aprender.

Para empezar es recomendable utilizar bonos. Los bonos son un recurso especial que nos permitirá incrementar la cantidad de dinero inicial que vamos a invertir. Por ejemplo, si usamos un Código promocional Betsson podemos aplicar un determinado % sobre nuestro primer ingreso.

Para facilitarte el uso de códigos, hemos preparado algunas preguntas-respuestas que te van a venir muy bien.

¿Qué es un bono?

Los bonos (también conocidos como cupones, códigos o promociones sin más), son un recurso que nos permiten aumentar nuestro monedero virtual. Por ejemplo, imagina que tienes un cupón del 25%. Eso quiere decir que si hacemos un ingreso de 100€, el monto total del bankroll será de 125€ (es decir, 100€ de nuestro ingreso y 25€ de lo que nos ha dado el bono).

¿Son de fiar?

Esta es la pregunta del millón, aunque tan sólo podemos responder de una forma muy vaga: depende.

Para ser justos, no todos los bonos que hay en el mercado son de confianza. Si no apostamos por una casa de apuestas de calidad, con una larga trayectoria en el mercado, lo más probable es que nos terminen engañando.

También tienes que saber que algunos bonos exigen condiciones y movimientos tan extremos que no siempre son interesantes de usar.

¿Cómo se usa un bono?

Existen varias formas: Puede ser que nos tengamos que registrar a través de un link para aprovecharnos de este recurso, puede darse el caso de que tengamos un código que introducir en un campo, acceder a través de una determinada plataforma.

¿Cómo podemos estar seguros de que un bono es de fiar?

Además de usar nuestro sentido común, no estaría de más que echásemos un vistazo a opiniones de clientes que ya hayan podido probar el bono, para tomar una decisión sobre si nos interesa o no.

Preguntas clave para que tengamos claro que es exactamente un bono y para qué sirve.

The post Algunas preguntas fundamentales sobre bonos en casas de apuestas appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios