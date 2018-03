Año de Hidalgo, más parquímetros - Indice Político

Es el año de Hidalgo …el que deje algo, por eso Miguel Ángel Mancera en un acto por demás descarado acorde con la famosa frase de la picaresca política mexicana, autoriza los parquímetros en la colonia Tabacalera, la oposición de los vecinos le vino guango, ahí están ya las máquinas para cobrar por un “servicio” que no le da nada a los usuarios, pero que tal a los concesionarios que obtienen millonarias ganancias por concepto de estacionamiento de vehículos en la vía pública.

Durante la administración de Mancerita, quien en estos días nos dirá a los capitalinos: sí tienen tele ahí se ven, se inundado a la capital de los aparatos para pagar el aparcamiento, so pena de que se les instale la famosa “araña”, que significa una multa de más de 500 pesos, más un agregado por tiempo de vencimiento en el caso que el pago no se realice en un tiempo impuesto por ellos mismos.

De nada han servido los reclamos de los habitantes de las colonias en donde se han impuesto esos aparatos, como ahora lo hacen los colonos de la Tabacalera, “no a los parquímetros”, son las leyendas que se dejan ver en muchas ventanas de los inmuebles del lugar, pero la autoridad capitalina ni los ve ni los oye, como diría el jefe de la Mafia del Poder.

Dos empresas son las beneficiarias de la concesión de los parquímetros por parte del Gobierno de la Ciudad de México, Operadora de Estacionamientos Bicentenario (OEB) y Operadora de Estacionamientos viales, (OPEVSA) por medio de la modalidad de Permisos Administrativos Temporales (PATRs). En apariencia el 30 por ciento de sus ganancias lo entregan a la autoridad para aplicarlo a la recuperación de las zonas donde existe ese sistema de cobro.

Si bien la concesión de los espacios públicos para la instalación de parquímetros en la Ciudad de México, se inició en el 2004 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, es en la actual cuando las más importantes colonias la ciudad han sido inundadas de esos aparatos, aunque la ciudadanía no ve nada sobre el compromiso firmado por las operadoras.

Año de Hidalgo… el que deje algo, al fin y al cabo una senaduría es garantía de impunidad, ahí se ven les dice Mancerita que nos deja además una inseguridad como la que nunca habíamos visto los capitalinos.

El Fondo Minero otro escándalo que involucra a Rosario Robles. El fondo se integra con motos aportados por los consorcios y es manejado directamente por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbanos a cargo de Rosario. En el 2016 el FM contó con una aportación de los consorcios de poco más de 2 mil 74 millones de pesos, pero los habitantes de los 203 municipios con mil 382 comunidades en donde se realiza la explotación de minerales, no han visto claro…ADN 40 recibió el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México por Innovación y Pluralidad Informativa de Análisis en Televisión Abierta. El director general de la televisora del Grupo Azteca Luciano Pascoe recibió la distinción en el XLVII Certamen Nacional de Periodismo del Club de Periodistas… Morena va por sus primeros triunfos en el Sur de Tamaulipas, sobre todo en el sur, pero tiene el primer fracaso en Nuevo León en donde se anuncia la salida de 8000 miembros del partido de López Obrador…Con la llegada de David Colmenares Páramo a la Auditoría Superior de la Federación se inició una barrida de funcionarios de la anterior administración, a los directores no les dicen ni agua va, sólo les avientan sus cosas fuera de la oficina. Se supone que en la ASF debe haber personas con experiencia, qué no.

