Balconeando - Latigazos a Ricardo Alemán de los "domadores" del tigre - Indice Político

El columnista Ricardo Alemán zarandeó al tigre.

Lo despertó.

Y, paradójicamente, no fue éste quien le dio un zarpazo.

Por el contrario, recibió rotundos latigazos de quienes aún se sienten “domadores” de la sociedad.

Dos de tres televisoras en las que hasta ayer colaboraba lo despidieron.

Televisa canceló su programa La Mudanza que se transmitía en su canal Foro TV.

Canal 11, del IPN, suprimió de sus transmisiones el programa Despertador Político, también conducido por el periodista que el sábado retuiteó un mensaje en el que se invita al asesinato de Andrés Manuel López Obrador.

Lo peor es que, cual señala el boletín de Televisa, Alemán no se deslindó de esa provocación a la violencia, sino que siguió montado en su macho.

#NoAlPeriodismoSicario fue el hashtag que, iniciado por el colega Julio Hernández como respuesta a Alemán, fue tendencia mundial. Ahí abrió los ojos el tigre.

El latigazo de los domadores se dio después, casi de forma natural.

¿Paga Ludwika Paleta los errores de Emiliano Salinas?

Quien tampoco puede entrar a las instalaciones de la televisora de Emilio Azcárraga Jean es la esposa de Emiliano Salinas Occelli, según reportó el viernes el diario El Universal.

“La época de vetos continúa en Televisa y para muestra Ludwika Paleta, la nueva adición a esta lista de personas que la empresa de San Ángel no quiere y personas cercanas a Televisa señalan que ni la propia actriz estaba enterada. Todo ocurrió hace unas semana, nos cuenta, cuando Paleta fue invitada al programa de Paola Rojas y minutos antes de que entrara al aire, la producción del noticiero le notificó a la conductora que Ludwika no podía salir a cuadro porque estaba en una lista de actores no contratables; cuando Paola se enteró, habló de inmediato con altos ejecutivos para saber si podían hacer una excepción y éstos le dijeron que ‘no’, que estaba prohibido que la actriz apareciera en algún programa de la televisora, por lo que Ludwika tuvo que irse a su casa.”

¿Será que el veto es consecuencia de la pésima publicidad que le ha acarreado a la actriz el que su esposo, el primogénito de Carlos Salinas de Gortari, aún mantenga ligas con la secta NXIVM de Keith Rainere, acusado de múltiples delitos en una corte de Nueva York?

Todo indica que sí.

En Chiapas, doble asesinato de ciclistas

Una vez más, dos extranjeros pierden la vida en México… muy probablemente a manos de sus asaltantes.

El periodista Juanjo Gutiérrez acaba de publicar en Facebook un reportaje con una extensa investigación sobre lo sucedido a los ciclistas Krzysztof Chmielewsk, de origen polaco, y Holger Franz Hagenbusch en una carretera de Chiapas.

Las contradicciones de la fiscalía estatal, a cargo de Pablo Liévano, son múltiples.

Las declaraciones de testigos entrevistados por el colega no coinciden con lo que la fiscalía chiapaneca ha dado a conocer. Que fue un accidente. Que se desbarrancaron por conducir en la oscuridad.

No obstante, hubo quien los vio cerca del tramo donde encontraron sus cadáveres a las 9 de la mañana.

Las bicicletas que “hallaron” no son las que usaban.

Y no quieren decir que fueron asesinados porque la entidad vive en buena parte del turismo y entonces los turistas ya no querrían visitar la entidad.

¡Que vergüenza!

