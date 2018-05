Cae el peso por incertidumbre sobre el TLCAN - Indice Político

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Nada que ver si gana AMLO, o pierde Meade

A los inversionistas les preocupa la incertidumbre de la firma del TLCAN, no quien quedará como presidente en el próximo sexenio. Ellos saben que cualquiera que llegue a la Presidencia de México, deberá moverse en el margen que los mercados dejarán en cada uno de los segmentos de la economía. Por el momento, nos dicen, las discusiones para la firma del nuevo TLCAN, siguen sin grandes avances en asuntos como las reglas de origen del sector automotriz, mecanismos de soluciones de controversias y la cláusula de extinción del acuerdo.

Por supuesto, a pesar de existir la voluntad política de concluir una negociación en el corto plazo, recientemente se está presentando una sensación creciente en los mercados financieros de incertidumbre y pesimismo debido a los pocos avances en los asuntos más críticos.

Sin embargo, todavía hay una ventana de oportunidad de alcanzar un acuerdo, sobre todo para evitar contagiarse por los calendarios políticos de EU (renovación del Congreso) y de México (elecciones presidenciales).

Al respecto, nos dicen expertos de CIBanco, “esperamos avances en la negociación esta semana, pero la solución en algunos de los puntos más álgidos parece será de índole política, lo que puede implicar que se consiga un acuerdo hasta el último momento del mes.

Lo anterior, tiene impactos contrastantes para la evolución de corto plazo del tipo de cambio. Una posible conclusión o anuncio de acuerdo sería el principal (y único) catalizador para revertir la reciente tendencia de depreciación del peso mexicano y con ello recortar parte de sus pérdidas.

Pide GINgroup reconocimiento a mujeres, y especialmente a madres solteras

GINgroup que dirige Raúl Beyruti Sánchez, hizo un llamado a los empresarios del País para reflexionar sobre la importancia del reconocimiento de las más de 8.9 millones de madres trabajadoras, líderes de su hogar, en especial las madres solteras. No es un tema que se deba dejar de lado, pues las madres solteras trabajan, ya sea en empresas y negocios (38.6%), en el mercado informal (31.2%), como empleadas domésticas (12.2%) o instituciones de gobierno o civiles (16.4%). Es importante esta atención que realiza GINgroup, la cual administra más de 152 mil empleos en México, ya que el INEGI revela que del total de las mujeres solteras con trabajo, 57.1% no tiene prestaciones y solo 33.9% tiene acceso a las instituciones de salud y otro tipo de prestaciones; 1.2% únicamente tiene acceso a instituciones de salud y 7.5% no tiene acceso a instituciones de salud, pero sí a otras prestaciones.

Mayoría de mujeres en el sector asegurador mexicano: AIG Seguros

Ser ejecutiva y mamá parecería un binomio complicado, pero no es de forma alguna un impedimento para alcanzar el éxito, especialmente en la dinámica industria de los seguros, en donde más de la mitad de la fuerza laboral la integran las mujeres –desde posiciones operativas hasta puestos directivos que implican un alto grado de responsabilidad–, muchas de las cuales son también madres de familia. Con motivo de la celebración del Día de las Madres, que en México se festeja el 10 de mayo, las ejecutivas de AIG Seguros, Annette Robles, directora de distribución y Karina Garrido, directora legal, afirman que la maternidad nunca fue un obstáculo en su desempeño profesional.

México, línea de defensa de EU en la inmigración centroamericana

El gobierno mexicano está haciendo el trabajo de EU para detener los migrantes centroamericanos. En efecto, México lleva décadas siendo la primera línea de defensa de Estados Unidos contra la migración desde Centroamérica. Pero como lo muestra el flujo continuo de “caravanas de migrantes” hacia la frontera con Estados Unidos, ahora se está convirtiendo en un cuello de botella. En 2017, el número de latinoamericanos que solicitaron el estatuto de refugiado aumentó en un 66% y el país fue testigo del mayor número de asesinatos desde que comenzaron los registros. Con un sistema insuficiente y sobrecargado para hacer frente a este influjo, así como el aumento de la xenofobia y la delincuencia en el sur, el gobierno mexicano enfrenta serios desafíos para integrar a los centroamericanos. Para enfrentar el desafío, México debería redoblar sus esfuerzos para proteger a los migrantes y refugiados, luchar contra la delincuencia y promover el desarrollo en los estados del sur. Los EU, y la UE deberían proporcionar asistencia material para el procesamiento y la protección de refugiados.

Atrae a industria aeroespacial el estado de Baja California

Baja California se ha posicionado como el Estado número uno a nivel nacional en el sector aeroespacial. Precisamente el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, atestiguó la entrega de un helicóptero y un avión por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para uso de la carrera de Ingeniería Aeroespacial de la unidad Valle de Palmas. En este sentido, el Mandatario estatal informó que esta industria cuenta con más de 50 años de operaciones en la entidad con 110 empresas de este rubro instaladas en todos los municipios; de las cuales, 59 se ubican en Tijuana, 32 en Mexicali, 9 en Tecate, 7 en Ensenada y 3 en Playas de Rosarito; generando en la actualidad más de 35 mil empleos directos y alcanzando una inversión de 2 mil millones de dólares, colocando a Baja California a la vanguardia en este tema.

Inminente el Meeting Professionals International (MPI México), en Tabasco

Bajo el lema “Vive intensamente tu industria”, del 22 al 24 de mayo se llevará a cabo el XII Congreso Nacional de la Meeting Professionals International (MPI México) en Villahermosa, Tabasco. Un evento que reunirá a las personalidades más destacadas de la industria, lo mismo que los profesionales del sector y las nuevas generaciones, con temas relevantes como “Introducción a la industria de reuniones”, “Finanzas para eventos” y “Código de ética y transparencia para eventos”. Se abordarán otras conferencias como “Perfil del Nuevo Comprador”, impartida por Felipe Román Hernández; “Apoyos Emergentes en Desastres Naturales, para Planners y DMC”; “Disrupción y Nuevas Estrategias Digitales para Eventos” por Pablo Hernández O´hagan; “Eventos Sustentables”, desarrollada por Jorge Torio.

