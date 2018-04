Combatiendo la Epidemia en México - Indice Político

Jorge A. Barrientos

Ya se contagiaron, todos tienen la misma enfermedad, eso nunca se va a curar, son algunas de las expresiones que ha utilizado la gente para el mal que nos aqueja y para el que no encontramos la cura.

Y con el mismo mal consideran se infectó MORENA, cuando acepta, y postula, personajes que han pertenecido a los grupos políticos que han sido parte del mismo mal.

Pero tras de esa apertura de puertas, no hay solo el sentido de dar la oportunidad de reivindicarse a todo aquel que así lo desee, detrás de esa decisión me parece, hay un fin más práctico que inocente; nadie sabe mejor las mañas del diablo que el diablo en persona, para atacar una epidemia primero hay que localizar al virus, en un principio MORENA inició en todo el país con pequeños o grandes grupos de gente con poco pasado partidista, con excelente voluntad y un gran entusiasmo para mejorar su país, pero les faltaba algo, carecían de lo que vulgarmente llamamos “colmillo”, desde la fundación de MORENA los meses pasaban, en varios lugares del país el empuje de Andrés Manuel lo hacía crecer, pero para fines electorales prácticos su plantilla no crecía, sus coordinadores regionales mostraban un gran corazón e ímpetu pero poca organización, personalmente en varios lugares de la república trate de localizar las casas de MORENA y no había, contactabas a los coordinadores locales y no te sabían decir dónde o con quién dirigirte, te decían que esperaras, que ya casi se organizaban y así pasaban los meses, y los tiempos para el 2018 se acortaban.

De manera que alguien tuvo el tino de leer esa debilidad a tiempo y tuvieron que hacer lo que cualquier político práctico tendría que hacer, jalar a los que saben, a los lobos, ponerles cerca la gallina para que te digan cómo cazan, cómo acechan, cómo se reúnen, cómo conspiran, cómo trabajan en manada.

Todos los estrategas exitosos a través de la historia han sabido entender que para obtener un beneficio mayor, en algún momento es necesario romper con los métodos tradicionales y hacer a un lado, lo que se sabe correcto, por un bien común, el investigador se contagia de la enfermedad para entenderla, tienes que conocer como piensa tu enemigo para anularlo.

De manera que esa es, me parece, la estrategia que ha seguido MORENA, y por la que ha aceptado en su partido a cuadros que son cuestionados, por ahora son necesarios, son los virus debilitados de la enfermedad con los que se genera la vacuna para erradicarla; solo hay que monitorear su evolución de cerca, muy cerca.

El error, me parece, fue la falta de comunicación de MORENA hacia sus bases, para que entiendan esta estrategia, les ha faltado darlo a conocer, si no de manera directa, al menos sutil. No han sabido indicar, que hay un grupo de control.

Para erradicar la epidemia que devora a México, primero hay que llegar, después se podrán controlar o anular el resto de los virus, claro, hay que tener precaución, se corre el riesgo de contagio.

No se pierdan el debate, los cuatro virus atacaran con todo.

