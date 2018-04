Crean Consejo Nacional de la Cadena de Valor Maíz México: CNPAMM - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de abril (AlmomentoMX).-. Juan Pablo Rojas Pérez, Presidente de la Confederación Nacional de Productores de Maíz, anunció la creación del Consejo Nacional de la Cadena de Valor Maíz en México, el cual busca que productores, industriales de masa y tortilla, así como harinas, almidón y semillas, tengan un precio más adecuado y se pueda abaratar la Canasta Básica Alimentaria.

En conferencia de prensa, indicó que invitarán a formar este Consejo a tres Secretarias de Estado como es la Secretaría de Economía, Sedesol y Sagarpa, y aclaró que no pretenden desafilarse del Sistema Producto Maíz, ni confrontar acciones.

“Lo que se quiere es generar estrategias de cosecha, acopio, agregación de valor, transformación y recuperación de inversiones”, aseguró.

Asimismo dijo no estar de acuerdo en la propuesta del candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, de instaurar el precio de garantía ya que ello sería riesgoso para él país porque lo descapitalizaría y endeudaría más.

Sostuvo que pueden ser muchas la promesas de campaña de todos y cada uno de los aspirantes a la Primera Magistratura sin importar el partido político que los impulse pero, en el medio rural, ya no hay tolerancia a la mentira de tal manera que, por lo menos los maiceros, “en este proceso electoral seremos observadores, guaruras y guardias del voto y no vamos a permitir fraudes”.

En este orden de ideas, agregó que la CNPAMM se mantendrá vinculada a los temas políticos porque sin ello no se resuelve lo económico así que aceptó que se aprovechará la coyuntura para que “se ponga en la mesa de los salvadores de México (en alusión a todos los candidatos presidenciales), la receta que como productores tenemos para garantizar alimentos y no se consideren las hechas en el escritorio”.

Además, adelantó que en su momento la Confederación exigirá los espacios que le correspondan en la toma de decisiones gane quien gane.

Juan Pablo Rojas Pérez, líder la Confederación Nacional de Productores de Maíz, en el encuentro con los representantes de los medios de comunicación masiva, detalló que el Consejo Nacional de la Cadena de Valor Maíz en México estará integrado por tres representantes de los productores de maíz: pequeños, medianos y grandes de los estados del sur, bajío y norte del país.

Asimismo estarán representantes de la industria de maquinaria agrícola, importadores de fertilizantes, productores de fertilizantes foliares y orgánicos además de la academia como la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Antonio Narro, la industria del almidón, el CIMIT, entre otros organismos para hacer una representación superior a los 22 integrantes.

Entre los siete objetivos del Consejo destaca el de acordar y generar propuestas y estrategias para una política agrícola de largo plazo a promover en la Administración Federal que llega este 2018 así como garantizar proveduría de materia prima a la industria de la masa y la tortilla, ganadera, harinera y almidonera sin intermediarios.

Comentó que el tema ya ha sido tocado con algunos equipos de campañas presidenciales pero hasta el momento solo vemos que hay desesperación y urgencia para llegar al poder o bien hay urgencia para continuar en el poder pero sin tomar en cuenta al sector primario.

Juan Pablo Rojas Pérez, dijo que los grupos de campaña “no aterrizan, siguen siendo genéricos los objetivos e intenciones para el sector primario porque no le entienden al sector como sucede con el rubro fiscal, cuando en otros países el campo no paga impuestos o bien no saben cómo detener los aumentos graves en los combustibles o cómo hacer exenciones para distribución de agua de riego o energía eléctrica o bien para que el gas no sea tan caro.

Por ello el llamado es a votar por la mejor alternativa “pero siempre pensando que si voy a acompañar a un candidato es porque cuando lleguen al poder cumpla con los ofrecimientos”, concluyó.

