Demi Lovato posponen conciertos en México - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril (AlMomentoMX).— La cantante Demi Lovato tuvo que posponer las fechas que tenía en México y en el resto de Latinoamérica debido a problemas con la producción.

“Estoy absolutamente devastada por tener que hacer este anuncio… debido a problemas de producción tuvimos que mover a las fechas de Sudamérica. Ecuador, Costa Rica y Panamá, estoy desconsolada porque tuvimos que eliminar esos shows.

“Verdaderamente odio que tengamos que hacer esto e hicimos todo lo posible para que sucediera, pero hubo algunos problemas de producción imprevistos. Si no pueden venir a ninguna de estas nuevas fechas, les devolveremos el dinero íntegramente.

“Lo siento mucho, sé que es un fastidio. Para aquellos que pueden ir, prometo que valdrá la pena la espera y espero verlos a todos entonces. ¡Chicos, los quiero tanto!”, escribió la cantante; el mensaje lo acompañó con póster con las nuevas fechas.

Demi Lovato comenzó su Tell me you love me tour el 26 de febrero y tiene fechas programadas hasta noviembre. Las nuevas fechas para México serán los días 20 y 22 de septiembre en la Ciudad de México y en Monterrey, respectivamente.

Zignia Live, la empresa promotora de los conciertos, señaló que quienes hayan adquirido sus boletos podrán utilizarlos para la nueva presentación sin cambio alguno. De no ser así se puede llevar a cabo el proceso de reembolso.

