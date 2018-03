Desesperado, Peña Nieto aún puede intentar cualquier locura - Indice Político

Mirá que estoy sorprendido: Peña Nieto ha resultado un fenómeno político multifuncional. Queriendo persistir como jefe de campaña del pringado Meade, ha resultado que en realidad jefatura los momios de los tres candidatos presidenciales al mismo tiempo, hacia arriba y hacia abajo. Pega por todos lados, como las calcomanías Toronto.

Vos sós un rompedor, le dirían los boqueños de la calle Corrientes. Un boludo zarpao, insistirían. Porque con su intromisión ha provocado que su gallo se encuentre hasta el fondo de la tabla, sin posibilidades de recuperarse. Ni para cuando. Va de abucheo en desfonde, ya no tiene límite hasta donde caer, a no ser la pérdida del registro del PRI como partido político.

No se ve tan imposible que lo pueda lograr. La Magdalena no está para tafetanes. Y Peña Nieto insiste en que puede amarranar todo el panorama y hasta es capaz de intentar cualquier locura, aunque atente contra candidatos ya registrados en el INE. Él no tiene fondo. Está de por medio su libertad entre los vivos. Y para eso va a utilizar la bolsa de 400 mil millones de pesos –robados al erario– para comprar todo lo que de deje comprar.

La llamada “Mafia del Poder”, dividida por EPN

Ha dividido a la mafia en el poder. El ínclito Claudio X. González y muchos de esa palomilla que eran ineludibles en las reuniones de Los Pinos, ya emprendieron las de Villadiego, y ni dónde encontrarlos. Cosas de la política, los negocios, los intereses y las actas ministeriales de investigación judicial, usted sabe.

Fox, el alto vacío de San Cristóbal, empoderado por Clinton y Zedillo, cada rato comenta a sus amigos que teme perder sus emolumentos y canonjías, pues se siente sentenciado a la fría banca. Los consejeros honorables de la Judicatura protestan porque se les mide con el mismo rasero que a quienes han incurrido en actos de corrupción y nepotismo, lamentablemente la mayoría.

Pues al no haber hecho nada para remontar el rabioso golpe de Estado que el felón Zedillo propinó a los ministros, magistrados y jueces federales, poniéndolos bajo su sombra, Peña Nieto compró el asunto, y hoy su mala fama arrastra a quien se le encuentre enfrente, atrás o a los lados. Es multifuncional el rompedor de Atracomulco.

Ha dividido a los agachados dueños de los periódicos

Y pagan y van a seguir pagando los pecadores y los justos. Estuvieron en mal lugar y en mala hora. La única solución es zanjarse y subirse si pueden al camión de renuevo. Y esto es, dijera Nazario Ortiz Garza, como cuando se suben los aguacates al tren, con el movimiento y en el camino, cada uno se acomoda.

‎Ha dividido a los agachados dueños de los periódicos, pues al enterarse que sólo al de la Vida Nacional le ha dado trescientos millones en un año, los demás se sienten ninguneados si no les da el mismo trato. Y como no todos pueden alcanzar el rango del compadre, pues usted dirá cómo se sienten con los ubérrimos millones que les reparte el Chilorio Power.

Lo peor es que utilizó a uno de ellos para golpear durante 40 días a Anaya, ¡y luego dejó colgado de la brocha al empresario, quien tuvo que pedir a amigos que lo reconciliaran con el candidato presidencial del Frente!

Dividió a los “banqueros”; su show no alcanzó para arropar a Meade

Ha dividido a los empleados de la banca internacional acreditada en México, pues el show de Acapulco no dio para arropar convenientemente a Meade. Unos aplausos sosos, y el terror a los demás que ofrecieron justicia y gracia, y algunos sin responsabilizarse del tigre suelto. Regresaron más desconcertados que como se fueron a la Convención.

Desde luego, los únicos que quemaron el incienso fueron los proverbiales agachones de la prensa financiera. De pena ajena. Todos, horrorizados porque no se respetó debidamente el protocolo de sus valedores, los empleados de financieros que no saben de bromas, ni de calambres. Acaban de nacer entre algodones y ropajes de seda. ¡Hágame el refabrón cavor!

Enorme división entre catalanes vanguardistas y gallegos de OHL

En el equipo de enfrente, los candidatos no oficiales acumulan energías, mientras Meade pierde todas las confianzas. Escandalosa, la encuesta publicada en primera plana por el respetado periódico Vanguardia, de Barcelona, que ubica a Meade a veinte puntos de imposible distancia con el puntero López Obrador. Para poner los pelos de punta. ¡Más difícil para el priísta-itamita la situación en la cual lo coloca el estudio demoscópico de Indemerc, en el que AMLO obtendría el 53.8 por ciento de los votos, si las elecciones fuera este día.

Los catalanes a la vanguardia, mientras los gallegos de OHL sufren las de Caín, al descubrirse nuevas operaciones fraudulentas del sistemita para que paguemos con nuestro dinero en las autopistas de cuota del circuito mexiquense, los sobornos que debe dar OHL en Europa para poder subsistir y su dueño, cómplice de Peña Nieto, no pise la cárcel. Todos en un grito.

Zavala, dividida entre los dineros de Videgaray y los de García Luna

Margarita Zavala, la del rebozo mordido, se atreve a desdeñar el subsidio público a su campaña, pues como todo mundo sabe, las fuentes de sus recursos no pasan por ahí, sino por las maleta$ directas de Videgaray en Los Pinos y las que ya recaudó Genaro García Luna entre sus cuatachones del narco.‎ No necesita más, ya tiene demasiado.

Peña Nieto, el impulsivo, sigue dividiendo a los del Frente por México, pues han sido muchos los ataques de risa que ha provocado entre los supuestos indiciados por lavado de dinero, que resultaron favorecidos por la simpatía del respetable, empujando hacia arriba su puntaje en las encuestas. Más claro, ni el agua: muchos priístas descobijados piensan votar por Anaya, gracias a las inauditas acusaciones del boludo de Atracomulco.

Divide también a morenistas. Unos quieren negociar ya la transición

Divide a los teóricos de Morena. Hay una corriente de opinión que se decanta por establecer de una vez por todas, antes de algún atentado, las mesas de negociación para la transición democrática con los priístas. Otros, más serios e informados opinan que nada se puede negociar con quien ya no representa absolutamente nada.

¿Dígame usted, quién se va a sentar a una mesa de negociaciones con quienes están a punto de perder el registro, y en el mejor de los casos representan a un dígito de los votantes? No se llegaría a ninguna parte negociando con un gobernante desprestigiado hasta la ruindad y además, que nunca ha tenido palabra, agregan con justa razón.

¿Negociar que no atropelle a los mexicanos con base en la draconiana Ley de‎ Seguridad Interior? ¿Negociar que no mande a matar a alguien? ¿Desde cuándo se negocia con base en suspicacias delincuenciales? Todo un embrollo, y a lo mejor las dos corrientes tengan razón, porque como decía la abuela, a un loco hay que tratarlo como loco.

Para Meade, lo urgente es dividirse del peñato y su corrupción

La patria no se negocia. Su futuro, menos. Pero en la llanada de la política la gente anda muy descarriada buscando su lugar en el espacio. Meade y su gente opinan que si de verdad Peña Nieto quiere ser el eje de la campaña, lo primero que debe hacer es soltarle los espolones para que empiece a atacarlo en serio. Aunque el candidote sólo pueda subir un puntito. Lo urgente es detener la caída libre.

Pero, ¿ tendrá espolones el mandado Meade?‎ ¿No tendrá miedo al estro vengativo del toluco pachuquismo? Como no sabemos de qué mundo viene, todo es especulación. Pero Peña Nieto quiere ser el Jefe y además que nadie lo toque. El que diga que él es corrupto, debe pagar su atrevimiento y jamás será recibido en sus rellanos.

¿Qué le dejan al pueblo de verdad injuriado, saqueado y masacrado?

Si Meade se queja, Fox se lamenta, los empleados bancarios se horrorizan, la mafia del poder anda sin mecate, Margarita se soltó el rebozo, los honorables jueces del Sanedrín se dicen injuriados, los gallegos de OHL se victimizan… solo falta que narcos, huachicoleros, agiotistas, asesinos y pandilleros también se unan al Muro de los Lamentos chichimecas.

Y entonces sí, ¿Qué le dejan al pueblo de verdad injuriado, saqueado y masacrado?

¿Usted ya se quejó o lo va a hacer con la boleta electoral?

Índice Flamígero: ¿Dónde ha estado las últimas semanas el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien hara ayer alertó que “la elección se puede echar a perder” si los gobiernos interfieren en los comicios o los partidos políticos no cumplen con las reglas de las campañas y la fiscalización? Por favor, regálenle una suscripción a un periódico, revista o sistema de TV por cable. Hasta un teléfono “inteligente” –que no lo es tanto cuando está en manos de un tonto– ´para que por ahí se entere de todas las intromisiones de EPN y sus paniaguados y de cómo el PRI-ITAM, por ejemplo, rebasó con creces la cantidad asignada por el propio INE para la precampaña de Meade. ¿Ya regresó de Babia, señor Córdova? + + + El hombre probo y honrado, como gusta calificarse a sí mismo José Antonio Meade –elogio en boca propia es…– se enfrenta ahora a las acusaciones de haber “desaparecido” los donativos internacionales para los damnificados de los terremotos de septiembre pasado. ” “Le exigimos al Gobierno federal y le exigimos al propio José Antonio Meade, que entonces estaba en la Secretaria de Hacienda, de la cual depende el SAT, que nos explique con puntualidad cómo es que se están manejando todos estos recursos millonarios para la reconstrucción porque lo menos deseable sería que este dinero llegara a un fin distinto, que era apoyar a damnificados”, dijo ayer el panista Marko Cortés. + + + Desde Torreón, Coahuila, don Miguel Ramírez hace una petición que es del todo atendible: ” No debemos ser tan duros y exigentes con Vicente Fox. Cualquiera que tenga sus padecimientos se comportaría igual a él. Es notorio que ya le llegó el AyJaime y además se dice que sus hemorroides se le subieron al cerebro.” ¡Pobre!

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com / @pacorodriguez

Comentarios

Comentarios