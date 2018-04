El Bronco: más claro ni el agua - Indice Político

Si alguien tenía alguna duda sobre la decisión de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ordenar al Instituto Nacional Electoral de incluir a Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” en la boleta para las elecciones del mes de julio, lleva jiribilla, basta con ver el primer video filmado por el neolonés después de que los cuatro magistrados lo elevaron a la calidad de candidato presidencial independiente y que desde este miércoles se transmite por la televisión. ¿Independiente de quién? habría que preguntarle a los magispriados

En un video triunfalista, el gobernador que no pudo meter a la cárcel a su antecesor Rodrigo Media como lo prometió en su campaña para gobernador del Estado de Nuevo León, se lanza con todo en contra del Andrés Manuel López Obrador, o sea, no oculta que será un títere del PRI para tratar de bajar al tabasqueño de las preferencias electorales, pero ¿tiene la calidad moral para lograrlo? La verdad no. Su fracaso en el gobierno de Nuevo León lo desacredita para para cumplir con la tarea que le asignan de la Casa Presidencial, como todo hace suponer.

Si como dicen hubo presiones de Los Pinos para que el tribunal echara abajo la decisión del INE de anular el registro del independiente, ahora, entre comillas, la verdad es que lo único que se muestra es la desesperación del presidente, Enrique Peña Nieto por sacar adelante a su candidato, José Antonio Meade, el Bronco le hará lo que el viento a Juárez al “Peje”, ¿no cree usted?

Me queda claro que todavía estamos muy lejos de tener auténticos candidatos independientes, que sean competitivos, porque personas como Rodríguez Calderón sólo son simuladores al servicio del poder, no duden que su llegada al gobierno de Nuevo León fue producto de un amarre en las alturas y no de la modalidad establecida en la ley electoral para que ciudadanos sin partido puedan aspirar a un puesto de elección popular, si fue así, que pena, nuestra democracia sigue en pañales.

¿Cuántas más cosas veremos en los próximos meses? De nada sirven los cuestionamientos de los especialistas, los magistrados saben cómo hacerlo, ¿o no?

****

Sucedió en Tampico, Tamaulipas, la candidata a la reelección para la presidencia municipal del Puerto, Magdalena Peraza realizaba un acto de campaña con mujeres en una colonia popular, cuando de repente se presentó un personaje que empezó a saludar de beso a todas las asistentes y al llegar a la última sacó una pistola para exigirles que le dieran todas sus pertenencias. Antes el individuo había robado un vehículo en una casa, y ¿qué creen? la policía no se dio cuenta. Si eso sucede en un acto en donde está la alcaldesa, ¿qué sucederá cuando usted y yo estemos acompañados sólo por nuestra alma?…Carlos Loret de Mola realizó un debate la mañana de este miércoles con los candidatos a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México y Mikel Arriola demostró muy poca educación o desesperación porque a cada rato arrebató la palabra tanto a Claudia Sehinbaum de “Juntos Haremos Historia como a Alejandra Barrales de “Por México”, ¿así lo asesora su suegro el malasuerte Galindo Quiñones?

circuitocerrado@hotmail.com

Comentarios

Comentarios