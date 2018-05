El fiscal del #MeToo renuncia tras ser acusado de agresiones contra mujeres - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo (AlMomentoMX).— Eric Schneiderman, el fiscal que desde Nueva York impulsó la batalla legal contra el Grupo Weinstein, renunció a su cargo luego de ser acusado de agresión a cuatro mujeres con las que tuvo relación. El demócrata era una de las figuras públicas más implicadas con el movimiento #MeToo.

“Ha sido un gran honor y un privilegio para mí servir como fiscal general para el estado de Nueva York. En las últimas horas, se han presentado graves acusaciones en mi contra, que yo fuertemente impugno”, dijo Schneiderman en un comunicado.

“Si bien estas acusaciones no están relacionadas con mi conducta profesional o las operaciones de la oficina, me impedirán dirigir el trabajo de la oficina en este momento crítico. Por lo tanto, renuncio a mi cargo, efectivo al cierre de operaciones el 8 de mayo de 2018”.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, había pedido la renuncia de Schneiderman el lunes.

“Nadie está por encima de la ley, incluido el principal funcionario legal de Nueva York”, dijo Cuomo en un comunicado. “Le pediré a un fiscal del distrito de Nueva York apropiado que comience una investigación inmediata, y proceda según los méritos del caso”.

La revista The New Yorker fue la que informó sobre las acusaciones de cuatro mujeres que denunciaron a Schneiderman de violencia física contra ellas. Señaló que las denunciantes coindicen en afirmar que el fiscal las “golpeó repetidamente, muchas veces después de beber, frecuentemente en la cama y nunca con su consentimiento”.

Según la publicación, dos de las mujeres, Michelle Manning Barish y Tanya Selvaratnam, dijeron que el fiscal las había golpeado y ahogado, y que más tarde buscaron atención médica debido a eso. Selvaratnam también alegó que Schneiderman amenazó con intervenir su teléfono, entre otras amenazas.

Las otras dos mujeres, que no son nombradas en el reporte, también acusan a Schneiderman de abuso físico, incluida una mujer que The New Yorker describe como “una abogada que ocupó cargos prominentes en la comunidad legal de Nueva York” y que pidió permanecer en el anonimato.

La abogada supuestamente prominente dijo que cuando ella rechazó a Schneiderman, él la abofeteó con tanta fuerza que al día siguiente aún era visible una marca.

Schneiderman ha sido un defensor vocal del movimiento #MeToo, presentando acciones legales en Nueva York contra el productor de cine Harvey Weinstein, quien ha sido acusado de agredir sexualmente a mujeres. También se ha considerado un opositor al presidente Donald Trump.

