El gran acierto del Candidato de Morena, Néstor Núñez a la alcaldía de Cuauhtémoc - Indice Político

El candidato a la Alcaldía de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, tomó la acertada decisión de integrar como coordinadora de campaña a Diana Sánchez Barrios, quien por su poder de convocatoria y reconocida trayectoria como activista en la comunidad LGBTTTI, será determinante para que MORENA retenga la Alcaldía.

Desde hace años me he comprometido por seguir adelante con la lucha, por tener un espacio en donde vivir y no sea una preocupación, un espacio donde todas y todos podamos desarrollarnos con plenitud, donde la diversidad y la inclusión sean reconocidas, y donde los derechos de cada persona sean respetados. Por esas razones me sumo a este proyecto que tiene apertura y se alinea a mis convicciones como activista y política”, afirmó Sánchez Barrios.

La también lideresa de comerciantes señaló que renunció al Sol Azteca, dónde fue militante por 16 años, porque sólo se velaba por intereses personales, sin embargo, dijo que por ahora no se afiliará a ninguna organización política y encabezará la campaña de Néstor Núñez como una ciudadana comprometida.

Néstor Núñez, quien destacó la trayectoria de la activista dijo “Es un ejemplo de lucha para toda la izquierda capitalina. Me siento honrado de contar con ella como coordinadora de mi campaña”.

Con la incursión de la activista, se pondrán sobre la mesa temas de suma importancia para los capitalinos como el formalizar y controlar la expansión de los ambulantes, así como los derechos de la comunidad LGBTTTI que hará de la Cuauhtémoc una alcaldía líder en estos temas.

