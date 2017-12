Harvey Weinstein, también fue mi monstruo: Salma Hayek

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre (AlMomentoMX).- La actriz mexicana Salma Hayek reveló que ella también enfrentó algunos problemas con el productor Harvey Weinstein, acusado de acoso y abuso sexual.

En un artículo publicado en el New York Times, la también productora describe “al monstruo” que significa Weinstein en su vida. “Harvey Weinstein fue un cinéfilo apasionado, tomaba riesgos, un mecenas de los talentos cinematográficos, un padre amoroso y un monstruo. Por años, él fue mi monstruo”, dice.

Hayek indica que, antes de trabajar con el productor estadunidense en la cinta Frida, que fue nominada en 2003 en seis categorías del Oscar, lo único que conocía de él era su renombre como productor y visionario cinematográfico.

Luego de convencerlo de que Miramax fuera la casa productora de la película, el acoso comenzó. Sin embargo, a diferencia de otras mujeres, las constantes negativas de Hayek a cenar con él, ir a su habitación de hotel, tomar una ducha con él o permitir sexo oral, desataron la furia del productor.

“Y con cada rechazo venía la rabia maquiavélica de Harvey. No creo que haya algo que odie más que la palabra no”, explica Salma Hayek y continúa, “el rango de sus tácticas de persuasión fueron de hablarme dulcemente a aquella ocasión en que, en un ataque de furia, dijo las terribles palabras: ‘voy a matarte, no creas que no puedo’”.

Incluso, revela que después de tantos años, y sabiendo todo lo que ha salido a la luz hasta ahora, se pregunta si su amistad con el director Quentin Tarantino y el actor George Clooney fue lo que la salvó de ser violada por Weinstein.

En el texto, la actriz revela que durante la filmación de Frida, Wienstein le amenazó con no dejar terminar la película si no aceptaba hacer una escena de sexo con otra mujer. Para Salma, el problema no era filmar la escena “porque estaría desnuda con otra mujer. Era porque estaría desnuda con ella para Harvey Weinstein”.

Hayek compartió que varias personas, incluida su amiga Ashley Judd, le pidieron que hablara de lo ocurrido; sin embargo, explica que no quiso hablar antes sobre su experiencia con Weinstein pues no creyó que fuera importante compartirlo.

“Me lavé el cerebro a mí misma pensando que ya todo había terminado y que sobreviví; hui de la responsabilidad de hablar al respecto con la excusa de que suficientes personas ya estaban envueltas en darle luz a mi monstruo. No consideré que mi voz fuera importante, tampoco pensé que haría una diferencia”, dice.

Al final de su texto, Salma Hayek reflexiona que “los hombres que atacan sexualmente porque pueden. Las mujeres estamos hablando hoy porque, en esta nueva era, finalmente podemos”.

AM.MX/dsc

