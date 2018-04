Ignoran PRI y Morena a ganaderos lecheros - Indice Político

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Anaya, el único que asistió, y se llevó los aplausos

En plena campaña de la obtención del compromiso del voto, a los candidatos del PRI (José Antonio Meade) y de Morena (Andrés Manuel López Obrador), no les interesa conocer la problemática de la producción de leche y del mercado de lácteos, fundamentales para la alimentación de los mexicanos. Sí, cientos de ganaderos se quedaron esperando a los candidatos que, dicho sea de paso, ya habían hecho el compromiso de asistir al Tercer Foro Nacional de Lechería organizado por Federación Mexicana de Lechería, que preside Vicente Gómez Cobo. Bueno, solo llegó, a comerse ese pastel con leche, Ricardo Anaya, del PAN, quién se llevó los aplausos de más de 1,200 ganaderos, los más importantes productores de leche en el país.

Por supuesto, el abanderado del PAN se comprometió a que “el campo volverá a ser sector estratégico y contará con políticas públicas que permitan que, en breve, México no sólo alcance la autosuficiencia alimentaria, sino que compita en igualdad de circunstancias con otras naciones”. Anaya, les dijo: en el PAN sabemos que en los últimos años el sector agropecuario ha sido ignorado por el Estado, dejando de ser prioritario, a tal grado que actualmente sólo se produce el 52 % de las necesidades de consumo, mientras que las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es que para que un país se considere autosuficiente requiere que produzca al menos el 75% de sus necesidades. Y por supuesto, los ganaderos aplaudieron y aplaudieron. Parecería que Anaya va solito.

Inviables modificaciones de los priístas Medina y González, al régimen de subcontratación.

Luego de la preocupación mostrada por un grupo de legisladores de Estados Unidos, que cuestionan los alcances de la iniciativa de reforma laboral promovida por los senadores del PRI, Tereso Medina e lsaías González, el diputado Julio Saldaña Morán, Secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, señaló que estas reformas no deben ser un obstáculo a las negociaciones del TLCAN, por la simple y sencilla razón de que no serán aprobadas. Los legisladores estadounidenses condicionarían los acuerdos del TLCAN por la eventual afectación a derechos laborales de primer orden, pero los tiempos que vive la economía mexicana, los cambios políticos que se avecinan y la necesidad de que los trabajadores tengan certezas y no incertidumbre, evitarán que desde nuestra sede se permita la aprobación de estos cambios, dañinos para los trabajadores, dijo el legislador. La iniciativa de Medina y González, que propone modificaciones a la regulación creada en 2012 para controlar al régimen de subcontratación, en el que liberan de requisitos la operación de las empresas del ramo, es un claro atentado a los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, agregó Saldaña Morán.

México, entre los 10 primeros países en atracción turística

En el marco del reciente Tianguis Turístico Mazatlán 2018, que se llevó a cabo del 15 al 18 de abril en el Mazatlán International Center, se anunció que México escaló del octavo al sexto sitio como el país más visitado en el mundo; pero también en términos de la contribución del sector de viajes y turismo a la economía, el país está en los primeros 10 lugares entre 185 naciones, según el World Travel & Tourism Council (WTTC). La contribución total del sector de viajes y turismo en el producto interno bruto (PIB) de México fue de 185 mil 400 millones de dólares en 2017, equivalente al 16 por ciento del total, lo que ubica al país en el sitio 10 de 185. El primer sitio lo tiene Estados Unidos. Los pronósticos para el sector en 2018 es que crezca tres por ciento y aumente su ritmo a 3.4 por ciento en 2028 para contribuir con el 17.9 por ciento del PIB nacional. En ese mismo año, el pronóstico del WTTC indica que la llegada de turistas internacionales alcanzará 58.6 millones desde los 40.9 millones estimados en 2018.

Turnitin cuenta con un software con que analiza, evalúa y coteja la información

Muy interesante la labor que realiza la empresa Turnitin, que cuenta con un software con que analiza, evalúa y coteja la información presentada por estudiantes en sus diversos trabajos escolares. El sistema contiene una base de datos precargadas con ensayos, tesis, documentos web indexados y bibliografías de todo el mundo.

Este software funciona indicándole a los alumnos que suban sus ensayos a la plataforma digital para que se examine el contenido informativo de cada trabajo escolar y señala al académico acerca del porcentaje de copia que existe. El porcentaje que es considerado aceptable lo determina cada institución, por ejemplo, 60% puede ser considerado aceptable si está citado correctamente y 15% puede ser considerado plagio si el autor ha atribuido material de otra persona a su propia autoría. Este sistema es de gran utilidad para la comunidad académica e investigadores para detectar el fraude en los trabajos escolares o tesis, lo que permite a las instituciones educativas tomar cartas en el asunto sobre su alumnado y sancionarlos ya sea con la revocación de cédulas profesionales o la expulsión definitiva del plantel. Los desarrolladores de Turnitin, en un ejercicio de revisión que se realizó en Latinoamérica donde se analizaron trabajos de México, Brasil, Colombia y Perú se corroboró que un 12% de los trabajos estudiantiles que fueron analizados resultaron ser copias de investigaciones ya publicadas, mientras que en Japón Corea y China esta cifra aumentó hasta un 14%.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinveriones.com.mx

Comentarios

Comentarios