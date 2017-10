Lilia Arellano.

“Es el resultado el que decide de qué lado está el derecho”: Immanuel Kant

• Impunidad y corrupción, estorban

• Indispensable combate para alcanzar desarrollo: AC

• Desvío de recursos tiene la “carta de naturalización”

• Estado de Derecho y certidumbre jurídica pendientes

• Iniciativa Privada propone agenda contra impunidad

• Nuevo León, Chihuahua y Quintana Roo, decepcionan

• NAICM: ejercicio irregular por $ 234.7 millones: ASF

Ciudad de México, 4 de octubre de 2017.- Agustín Carstens está por concluir su ciclo en el Banco de México y ya tiene las maletas listas para trasladarse a Basilea, Suiza, donde despachará como gerente general del Banco de Pagos Internacionales. El nombramiento del nuevo gobernador es, sin duda, un factor decisivo en la definición de la candidatura presidencial del PRI. José Antonio Meade podría ser el sustituto del “doctor catarrito” o candidato “a la grande”, lo cual se aclarará en las próximas semanas. Por vía de mientras, el gobernador del banco central advierte la urgencia de combatir la impunidad y la corrupción, sello sexenal, a fin de alcanzar un verdadero desarrollo económico. El renglón preocupante se sitúa en el costo de la corrupción en México el cual alcanza el 9 por ciento del PIB, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad.

“Es preocupante que exista una impunidad sin precedentes y que el desvío de recursos públicos tenga “carta de naturalización”, lamenta por su parte Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. De hecho, la corrupción es un fenómeno altamente preocupante para la iniciativa privada del país. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó ya una agenda, denominada: “México, mejor futuro”, para los próximos tres meses en la cual pone énfasis en erradicar la corrupción y la impunidad, así como una reingeniería del gasto público. Hace una serie de propuestas de políticas públicas con el fin de lograr un crecimiento “dinámico, inclusivo y productivo”.

Carstens, en entrevista con un diario capitalino, admite: una de las mayores demandas sociales es garantizar el Estado de derecho, pieza fundamental para que el país logre un mejor desempeño económico. Hoy, subrayó, “el reclamo de la sociedad es sobre derecho, Estado de derecho, certidumbre jurídica y no corrupción. Ése es el tema que nos falta llevar a cabo para cerrar el círculo y realmente tener un desempeño económico mucho mejor. Es indiscutible que estos tres temas que acabo de mencionar siguen incidiendo sobre el crecimiento y desarrollo del país”, recalcó.

Para el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, la base de la agenda propuesta se relaciona con el fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad pública. La inseguridad en el país sigue elevándose, lo cual se confirma con el incremento del robo de mercancías y autos en este año de hasta 75 por ciento, y esto impacta la confianza del empresariado. “Sólo bajo el imperio de la ley podemos acelerar el crecimiento económico”, sostiene el líder empresarial, quien también denunció el uso faccioso del aparato fiscal para perseguir a personas que discrepan de alguna política pública

El tema toral de la propuesta es, sin duda, la consolidación del Estado de Derecho. “No podemos seguir avanzando con niveles tan altos de impunidad, de inseguridad y temas de corrupción”, señaló Fréderic García, presidente del Consejo Consultivo de Empresas Globales. Cuatro pilares fundamentales tiene la agenda de la iniciativa privada: el primero, economía abierta, competitiva, estable e incluyente. Aquí integran propuestas como un sistema fiscal sustentable para la estabilidad económica, además de una actualización y ampliación de tratados comerciales. El segundo, está enfocado a mejores condiciones para bienestar, donde el sector privado pide continuidad en la transformación educativa y un sistema único y universal de salud.

Un gobierno eficiente y transparente es el tercer pilar, en el cual se incluye la reingeniería del gasto público, uso de la renta petrolera y deuda sólo para inversión y la creación de un Consejo Fiscal Autónomo. Impulso a la innovación para transitar de lo hecho en México a lo creado en México, es el cuarto pilar, en donde se menciona destinar al menos 15 por ciento del PIB en investigación y desarrollo, entre otras metas.

Si bien es cierta, totalmente cierta, la señalización de don Agustín hacia el daño provocado por la corrupción y la impunidad, es también una declaración a destiempo. Tuvo muchos años para hacerle notar al gobierno, desde el trono en el cual fue instalado, la serie de situaciones contrarias a un buen desarrollo que tales prácticas traían consigo y no lo hizo. Ahora, con un pie afuera si se da el lujo de advertir sobre un paquete lanzado directamente hacia quien lo suceda. Gordos o flacos, altos o chaparros, blancos o morenos, jóvenes o viejos, una vez llegando al poder….

DECEPCIONAN NUEVOS GOBERNADORES

Los gobiernos de Jaime Rodríguez en Nuevo León, Javier Corral en Chihuahua o Carlos Manuel Joaquín en Quintana Roo, no se perciben como mejores de los calificados como “corruptos” de Rodrigo Medina, protegido por Enrique Peña Nieto; César Duarte, prófugo de la justicia; o Roberto Borge, quien lucha por no ser extraditado de Panamá. “El Bronco” se dice listo para contender por la Presidencia de la República, pero el 71 por ciento de los ciudadanos no está de acuerdo con su postulación. La ciudadanía en general reprueba su gestión y sostienen ha sido una gran decepción. Javier Corral no ha cumplido sus promesas de campaña, los homicidios se incrementan en la entidad y no resuelve los crímenes de alto impacto. Y al gobierno de Carlos Joaquín ya se le acabó el boleto de culpar al anterior mandato de la falta de resultados.

La administración de “El Bronco” está reprobada por los gobernados directamente y en general por quienes, desde otras entidades, lo consideraron la puerta por donde entraría la ciudadanía a tomar las riendas del poder. No obstante, Jaime Rodríguez Calderón presentará el sábado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de contender por la Presidencia de la República en 2018 como candidato independiente. En entrevista radiofónica, el mandatario aseguró buscará firmas y pedirá el permiso de los ciudadanos de Nuevo León.

Ante los micrófonos señaló: “yo creo que si voy a buscar esa posibilidad, primero hacer acá en Nuevo León un referéndum y creo que las firmas darían esa posibilidad de iniciar en Nuevo León en ese sentido. Yo dije que tengo un compromiso con Nuevo León y quiero cumplirlo, pero quiero pedirle permiso a los ciudadanos de Nuevo León, no sé si me lo den”. Sin embargo, pocas posibilidades se ven de lograr esa aspiración. Un reciente sondeo reveló el 71 por ciento de los ciudadanos de esa entidad no está de acuerdo con que Jaime Rodríguez deje la gubernatura para contender por la Presidencia; sólo un 26 por ciento lo aprueba. Y entre los líderes, 67 por ciento está en desacuerdo con su postulación presidencial frente a un 27 por ciento que lo aprueba.

La decepción comienza a hacer mella entre los neoleoneses y el tiempo de tolerancia se termina más rápido que en años anteriores. La luna de miel del Bronco con sus simpatizantes y seguidores fue muy breve. Los resultados alcanzados hasta el momento en la entidad por el gobernador han empujado a militantes de otros partidos a replantear su voto. Por ejemplo, los panistas, muchos de los cuales apoyaron a Rodríguez Calderón, reconsiderarían las cosas si hubiera elecciones de nuevo y darían su voto a un candidato de su partido.

En Chihuahua, a un año de haber asumido el poder, el panista Javier Corral no ha cumplido sus principales promesas de campaña. Por el contrario, los homicidios se han incrementado más de 60 por ciento. Lo que es peor, no se han resuelto los crímenes de alto impacto, entre ellos los de los periodistas Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, perpetrado el 23 de marzo, y de Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, ocurrido en diciembre de 2016, al igual que la matanza de 15 personas en Las Varas, Madera. Y siguen las masacres y enfrentamientos en varios puntos del estado hasta llegar a un total de mil 901 crímenes cometidos desde la llegada del panista.

Sus promesas como educación gratuita en las universidades, una nueva Ley de Coordinación Fiscal, entregar las juntas municipales de agua y saneamiento a las autoridades locales, transporte eficiente y barato, entre otras, no las ha cumplido. Tampoco registra avances para erradicar el narcotráfico y la delincuencia del Valle de Juárez, combatir la impunidad y los feminicidios. Las obras “bien hechas y con sentido social” comprometidas, aún no son visibles.

Y en Quintana Roo, ni el gobernador Carlos Joaquín ni los integrantes de su gabinete han presentado los resultados esperados. No se aprecian avances en la administración pública estatal, ni en las nuevas municipales ganadas bajo las mismas siglas partidistas. Los problemas se acumulan y se agravan. Seguramente en ello influye el hecho de que el 65.8 por ciento de funcionarios del nuevo gobierno aliancista no sean originarios de Quintana Roo, y que 8 por ciento de los funcionarios del gabinete sean nacidos en Puebla, entidad originaria del super asesor Rafael Moreno Valle.

Se reportan cientos de millones de pesos en obras no vistas por los ciudadanos. Constantemente se refieren a millonarios apoyos al campo y a zonas desprotegidas y la realidad de quienes ahí habitan sigue revelando un gran abandono y falta de recursos económicos o, lo que, es más, no se reportan inversiones. El sur de la entidad sigue en total abandono y los empresarios ya muestran públicamente su inconformidad, se quejan de haber creído en promesas y advierten la insistencia por crear ambientes hostiles, incrementar odios y rencores, propiciar una mayor desunión entre quienes habitan en el norte y los que están en el sur, generada desde las oficinas del palacio de gobierno.

La cortina de humo favorita del gobierno de Carlos Joaquín lo han sido, a lo largo del año, las fallas cometidas por su antecesor, Roberto Borge, detenido y encarcelado en Panamá. Y en este momento lo es más, pues un juez federal rechazó suspender el trámite con el cual el gobierno federal solicitó formalmente a Panamá la extradición de Borge Angulo, por cuatro órdenes de aprehensión en su contra en México. Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, negó la suspensión provisional contra el procedimiento.

Roberto Borge buscaba combatir con su amparo la solicitud formal de extradición presentada por México a Panamá, el pasado 11 de agosto, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los mandatos de captura por los cuales fue solicitado en extradición son cuatro: uno por delito federal y tres por delitos del fuero común. El primero es un expediente por el cual se libró una orden de aprehensión, en un juzgado de control del Estado de México, y los demás son mandatos de captura girados por juzgados locales de Quintana Roo, por peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

DE LOS PASILLOS

Precisamente hablando de la corrupción imperante en esta administración federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un ejercicio irregular de 234.7 millones de pesos en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Este monto fue resultado de la revisión de 88 contratos en las Cuentas Públicas 2014, 2015 y 2016, precisó a diputados Celerino Cruz, director de Inversiones Físicas Federales de la ASF. En una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del NAICM, el funcionario precisó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encargado de la obra, debe solventar las observaciones antes del 12 de octubre…

Ya no hay reporte de personas desaparecidas tras el sismo de 7.1 del pasado 19 de septiembre, aseguró Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Por la madrugada del miércoles, fue encontrado el cuerpo de la última persona reportada en el derrumbe en Álvaro Obregón 286. Hasta el momento suman 228 decesos en CDMX tras el sismo: 128 mujeres y 90 hombres.… Mientras, familias damnificadas por el movimiento telúrico protestaron al sur de la capital de la República ante la falta de atención, un grupo de personas se manifestó frente al módulo instalado por el gobierno capitalino en el Metro Zapata, entre Eje 7 y Avenida Universidad. Y en el cruce de las calles Parroquia y Avenida Universidad, en otro módulo de atención, padres de familia señalaron ha sido tardada la reapertura de escuelas y no han ido a revisar los planteles… El saldo fatal por el sismo se elevó a 369 fallecidos: 228 en la CDMX, 74 en Morelos; 45 en Puebla; 15 en el Estado de México; 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca…

Tras abrirse la breve temporada de candidaturas presidenciales independientes en México, el senador Armando Ríos Pitter llamó a quienes obtengan su registro como tales para el 2018, a reunirse y formar un movimiento independiente con una candidatura única. En entrevista radiofónica El Jaguar señaló aspira a obtener el millón de firmas e insistió en “lo conveniente de tener un solo candidato que represente no a un individuo, sino a un movimiento”…

La independencia de Cataluña será declarada el próximo 9 de octubre, cuando el pleno del Parlamento catalán analice los resultados del referendo del pasado domingo y, tal y como anunciaron las propias formaciones separatistas, “se declarará la independencia y el nacimiento de la nueva República independiente de Cataluña”. Esto elevará aún más la tensión con el Estado español, quien anunció más movilización de efectivos policiales y la apertura de diligencias judiciales contra el mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, quien será juzgado por “sedición” por la Audiencia Nacional española. ¿Que le recuerda la cruda imagen de los uniformados golpeando sin piedad a los manifestantes?

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com ;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano

Comentarios

Comentarios