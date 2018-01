Instruyen a las tres conchitas en el PRI - Indice Político

Las instrucciones su jefe Luis Videgaray a las tres conchitas, -Pepe Toño, Yeyo y Quique- fueron muy concretas: a cada propuesta de Andrés Manuel López Obrador, ustedes van a responder “son ocurrencias” y pueden agregar lo que quieran.

¿O a poco no se han dado cuenta que cada vez que el tabasqueño hace una propuesta, el candidato, el coordinador y el presidente formal del PRI los tres salen con lo mismo, “son ocurrencias”?

¿Y se han dado cuenta que en espacios radiofónicos en donde comentan las propuestas de López Obrador, sobre todo esta última en la que da a conocer la estrategia para la seguridad, de inmediato el equipo de los conductores llama a una de las tres conchitas para dizque conocer su opinión.

Con la opinión de las tres conchitas lo único que revelan es que lo que hace López Obrador, les cala, pero no tienen argumentos sólidos para combatirlo y que por eso salen con la jalada de que “son ocurrencias”, o sea lo que les ordenó Videgaray.

Si la estrategia del PRI para levantar la blandengue campaña de José Antonio Meade se basará en descalificar las propuestas de su principal oponente, sin argumentos, lo único que están haciendo es que crezca, aguas Videgaray porque eres el más interesado en que Meade gane para que te garantice la impunidad que tanto necesitan tú y Enrique Peña Nieto.

Por cierto, Enrique Ochoa dice que Alfonso Durazo no tiene ninguna experiencia en materia de seguridad, ¿la tenía él como dirigente partidista cuando Videgaray lo mando a dirigir a los priistas? ¿La tenía Miguel Ángel Osorio Chong cuando le ampliaron a la Segob las funciones de seguridad?

***

Soldados del ejército mexicano custodiaban anoche las tiendas departamentales en la zona de Tecamac y Ecatepec ante la incapacidad del gobiernito de Alfredito del Mazo para frenar la violencia, ¿será una de las primeras acciones bajo el amparo de la Ley de Seguridad Interior?… El cinismo del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto no tiene límite dice que no hay aumentos en la gasolina y la tortilla y todo mundo se queja de que los precios subieron a partir del primero de enero no sólo en esos productos sino en muchos más, los aumentos vienen en cascada, agárrese…Se llama Luis Ángel Contreras y se desempeña como director de Vía Pública, en la delegación Cuauhtémoc, llega en un lujoso auto Camaro o en una motocicleta Harley Davidson, negocia con las herederas de Alejandra Barrios y alardea de que tiene el apoyo de Ricardo Monreal y del “Alacrán” Rodolfo González…¿Ustedes creen que Mauricio Toledo se manda sólo? pues no, recibe órdenes de Mancerita que así piensa que puede frenar a Morena porque de llegar Claudia Sheinbaum a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México tendrá que decir adiós a las aspiraciones de ser el primer Fiscal General de la República y estará sujeto a acusaciones de corrupción en su gobierno, lo mejor es que se deje de maniobritas y que acepte el ofrecimiento de Dante…La SCT reconstruye tantos kilómetros de esta carretera, dicen grandes carteles en las vías que unen al norte de Veracruz con el sur de Tamaulipas pero resulta que están llenas de baches, una más de Gerardo Ruin Esparza.

