Internet, ejemplo de desigualdad en México - Indice Político

En Chiapas, de 100 hogares solo 13 con acceso

El acceso a internet es el más claro ejemplo de la desigualdad económica y cultural de México. Mientras en la Ciudad de México 82 de cada 100 hogares cuentan con acceso a internet, el promedio nacional es de 43 hogares. Sin embargo, en estados como Oaxaca sólo 18 hogares disponen de conexión a internet y en Chiapas apenas 13. Si bien es cierto que el gobierno federal a través de la SCT está haciendo un gran esfuerzo por llevar la red a todo el país, en esta -y en otras muchas materia-prevalece una gran desigualdad entre los mexicanos.

Precisamente, en el marco de la feria eShow que se llevó a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, la Asociación de Internet.MX presentó ante la opinión pública el Estudio de Inversiones Gubernamentales en Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), una investigación que examina el gasto que destinó el gobierno mexicano a los bienes y servicios TIC durante los últimos cinco años (enero de 2013 – marzo de 2017).

En este estudio, desarrollado por Propulsar, con el patrocinio de Google, Telefónica, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc. y Microsoft, se documentaron y analizaron las compras de bienes y servicios TIC de la administración pública mexicana, en los tres niveles de gobierno. Entre las conclusiones destaca el exhorto a transparentar dichas adquisiciones, y en especial se criticó el Sistema CompraNet, que si bien es un mecanismo necesario para que la sociedad de seguimiento de las compras gubernamentales, no todos los fallos son públicos; no cumple con los criterios de integridad y confiabilidad, y carece de homologación de términos, lo que impide un seguimiento histórico del tipo de compras que se realizan. Y lo peor: se detectó que la mayoría de las contrataciones en el sector telecomunicaciones se contrataron con un solo proveedor. Uf.

Producción agropecuaria, pilar de la economía: Presidencia de la República

El sector agroalimentario nacional se transformó en pocos años en uno de los pilares de la economía nacional al conseguir “darle la vuelta” a una balanza comercial que históricamente había sido deficitaria y que el año pasado registró un superávit de cinco mil 400 millones de dólares, cuando a penas en el 2012 se tenía un déficit de cuatro mil millones de dólares. Al respecto, el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa y el Vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, señalaron que el cambio en las políticas públicas y en la mentalidad de los productores permitió impulsar una estrategia para darle valor agregado a la producción primaria y aumentar 12 por ciento las exportaciones de alimentos mexicanos en 2017, con respecto al 2016, para ubicarse en 32 mil 583 millones de dólares, lo que generó una balanza comercial favorable por cinco mil 400 millones de dólares.

Zonas sísmicas, la nueva producción de Azteca Documentales

Azteca Documentales sigue sorprendiendo al auditorio con una buena programación. El próximo sábado presenta su nueva producción, un estudio a fondo sobre la zona sísmica en que vivimos. ¿Qué lecciones nuevas nos dejaron los terremotos del 7 y el 19 de septiembre? ¿Qué otras no aprendimos bien de sismos anteriores? Dos terremotos en sólo 12 días. Uno llegó desde el mar, al sur de Chiapas. El de mayor magnitud en un siglo. Golpeó duro a 12 estados. El otro, desde el centro del país, muy cerca de la vulnerable y sobrepoblada capital mexicana. Personas protagonizando vidas. y viviendo tragedias. ¿Es inevitable que cientos mueran? ¿Y que los edificios caigan?. ¿Tenemos las normas y reglamentos de construcción apropiados para una zona sísmica? ¿La supervisión de la autoridad a las construcciones es la correcta? ¿Por qué cayeron edificios nuevos y planteles educativos el 19-S? ¿Se perdieron vidas por la naturaleza o la negligencia?. Sin duda, estos documentales -de colección-, son parte del compromiso de Benjamín Salinas Sada de ofrecer contenido de alta calidad a un público inteligente. ¡Felicidades!.

Tabasco y Campeche, serán beneficiados directos con la Reforma Energética

Buenas noticias para los habitantes de Tabasco y Campeche. Ayer, la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales (CIZEE), presidida por José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público, aprobó los dictámenes de las Zonas Económicas de esos 2 estados, que permitirán aprovecharán con mayor intensidad los beneficios de la Reforma Energética y las inversiones que se deriven en los sectores de hidrocarburos y energéticos.

Inminente el encuentro Doing Business in México del IPADE.

En un contexto de tensión e incertidumbre alrededor de las negociaciones del TLCAN, la iniciativa privada de México debe buscar alternativas para crecer y mantener la competitividad en mercados clave a nivel regional e internacional. Es por ello que el IPADE, que dirige Rafael Gómez Nava, realiza esta semana el encuentro Doing Business in Mexico, evento que reúne a participantes de MBA provenientes de las mejores escuelas del mundo y busca mostrar a nuestro país como una economía con la base potencial y productiva para exportar productos y servicios de alta calidad a escala mundial y como un mercado potencial para importar modelos comerciales internacionales. De acuerdo con el IPADE, la pertinencia de este encuentro es indudable si tomamos en cuenta que México es un líder entre los mercados emergentes de América Latina, con más de 35 operaciones comerciales multilaterales; y tiene además numerosos acuerdos de libre comercio e inversión con 52 naciones en tres continentes.

