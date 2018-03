La privatización del agua - Indice Político

People Also Read Acoso sexual condenado en el mundo, premiado en México

Si bien los problemas del agua en México tiene una larga historia, nunca como ahora se corre el riesgo de que el preciado líquido sea privatizado sin que hasta el momento ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República o al gobierno de la CDMX se haya referido al tema, como si quisieran aplicar el viejo refrán de que “el que calla otorga”. Y cómo no politizar el tema si es el PRI, junto con el PAN y el PRD los que en el Congreso han impulsado la reforma y en los hechos se han adelantado en aplicarla, pese al creciente descontento de la población y de grupos indígenas que como los yaquis y los mazahuas hacen todo por defender el recurso.

Pocos capitalinos son los que han dejado de observar o padecer los conflictos por el agua en una de las ciudades más grande del mundo. No hace muchos días que los habitantes de las seis delegaciones amanecieron sin gota alguna que escapara de sus tuberías para llevar a cabo el aseo necesario y la preparación de los alimentos. Miguel Ángel Mancera acuso de inmediato “sabotaje” y sus seguidores no dejaron de dirigir sus ojos al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que tantos golpes políticos ha dado a los perredistas que apoyan al jefe de Gobierno. Amenazaron con castigar a los culpables de cerrar las válvulas que sólo ellos deben cuidar. Pero tan rápido como los funcionarios reaccionaron también, y lo siguen haciendo, los chilangos afectados que no se cansan de bloquear avenidas como arma de protesta. Ellos no señalan a manos desconocidas sino que van directo contra las autoridades que relacionan con el poderoso cartel inmobiliario que se ha apoderado de la antigua Tenochtitlán.

Muy lejos de la capital republicana, en Mexicali, Baja California, cientos de paisanos fueron reprimidos en su lucha por la defensa de su agua que les quiere arrebatar una poderosa Cervecera que cuenta con el apoyo del gobernador panista Francisco Kiko Vega. Fue a principios del año cuando el reportero Manuel Hernández Borbolla informó que el caso ya tiene años. Sólo que en esta ocasión la policía que en la realidad defiende a la empresa Costellation Brands –distribuidora de Corona, Pacífico y Modelo en la tierra de Trump—arremetió contra los opositores a que en este punto de la frontera se construya una planta de la trasnacional que busca concluir un acueducto de la ciudad capital a sus instalaciones. El asunto se remonta a octubre de 2015 en que el gobierno local decidió, sin autorización, entregar el agua que tanta falta hace.

Muy cerca de ahí existe otro conflicto que se ha conocido en el mundo porque sus protagonistas son los indios Yaqui de Sonora que otra vez levantaron su grito pues, dijeron, no han podido matar a nuestro pueblo . Porque como semillas siguen creciendo. Nos quisieron matar con armas de fuego, como no pudieron, intentaron matarnos con enfermedades, otra vez fallaron. Muchos caminos han usado los poderosos para acabarnos a los indígenas. Hoy nos quieren matar con eólicas, con autopistas, con presas, con aeropuertos, con narcotráfico, hoy, sobre todo, nos duele que nos quieran matar en Sonora con acueductos.

Sucede que en 1940 Lázaro Cárdenas les otorgó las aguas del río Yaqui y que desde 2010 empezaron los intentos de llevárselas a la capital Hermosillo. Desde entonces se ha perseguido, y en ocasiones apresado, a los indios que se enfrentaron en su momento con el gobernador del PAN, Guillermo Padrés Elías, que se encuentra en prisión por otros delitos. Este despojo ha sido la bandera del progreso de los malos gobiernos. Sólo que el acueducto Independencia ni en broma es para que los pobres tengan agua como aseguran los de arriba. Es con el fin de que los ricos se lleven el líquido que por siglos ha pertenecido a los yaquis. En vez de alimentar campos y sembradíos, quieren llevársela a los grandes industriales de Sonora.

Como se trata de demostrar, la guerra por el agua se da en muchas partes del territorio nacional. La disputa por el líquido se da entre gobiernos vecinos, sean estatales o municipales. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) los monopolios mineros canadienses no sólo vienen por el oro y las trasnacionales petroleras urgen de miles de millones de litros de agua a diario para extraer el recurso del diablo. LaLA, la fábrica de leche, acabó con la Laguna de Coahuila y Durango. Hace unos días el Frente Mazahua en Defensa de los Recursos Naturales protestó frente a la planta potabilizadora del Sistema Cutzamala que distribuye el líquido de los indígenas a los habitantes de Toluca y la Ciudad de México, entre otros. ¿Y saben qué quieren? Agua, siquiera un poquito de lo que es suyo. Además de otros compromisos que no ha cumplido el gobierno federal que todavía encabeza el mexiquense Enrique Peña Nieto.

Otros que también la quieren son los habitantes del estado de Puebla, donde el exgobernador panista Rafael Moreno Valle, entregó, según denuncia pública, por 60 años la administración del Servicio del Agua en Puebla a la empresa Concesiones Integrales SA de CV, lo que viola la Constitución. Argelia Arriaga, investigadora de la UAP, dio cuenta recientemente del aumento a las tarifas por la privatización del líquido que se considera allá el mayor robo del sexenio.

Algo así amenaza a todo el país. Se discute una nueva Ley General de Aguas sin tomar en cuenta que ante las malas experiencias privatizadoras la tendencia en Europa es dar marcha atrás. Los especialistas advierten de lo peor, aunque legisladores y autoridades niegan que se vaya a privatizar. Lo cierto es que las primeras intenciones que arreciaron en este gobierno son bastante controvertidas. Van desde la definición de un mínimo vital de 50 litros por persona por día, la mitad de los aprobado por la ONU y va contra los derechos humanos. Por si fuera poco, se pretendía darle todo el poder a Conagua en la entrega de permisos para exploración, estudio y monitoreo, incluso con la garantía de solicitar la fuerza pública en contra, digamos, de protestas; asimismo, el movimiento indiscriminado del líquido su aprovechamiento para la explotación de petróleo y la concesión a particulares en su administración.

Hay también una contrapropuesta ciudadana a esta ley. Entre sus principales aportaciones destacan el “…garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como para definir las bases, apoyos y modalidades en el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Sus disposiciones son de orden público e interés social, aplicables en todo el territorio nacional y tienen por objeto establecer las facultades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como los espacios y mecanismos de participación ciudadana con el objetivo de:

Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento a todos los habitantes; el derecho a la alimentación en lo relacionado con el líquido; Contribuir a garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante la disponibilidad del recurso suficiente y de calidad para los ecosistemas. Garantizar el uso preferente del agua por parte de los pueblos indígenas en las tierras que habitan y ocupan, así como el respeto por sus derechos culturales, usos, costumbres y formas de gobierno en relación con ella; Estabilizar y restaurar los flujos subterráneos y superficiales; eliminar progresivamente la contaminación de cuerpos y corrientes, así como las actividades que destruyen o deterioran las cuencas y eliminar progresivamente la vulnerabilidad de la población ante sequías e inundaciones causadas por el manejo inadecuado de las cuencas.

Con TLCAN o sin él, México seguirá como potencia agroexportadora de alimentos a Estados Unidos y Canadá, lo que anuncia que el sector agropecuario continuará como el más vigoroso de la economía nacional, aseguró el titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa…El funcionario se comprometió a que este año sea el más importante en materia de inversión en el sector porque es cuestión de estrategia darle valor agregado a la producción, pues significa más dinero para las familias del agro…Federico Ovalle Vaquera, líder de la CIOAC, consideró que los candidatos presidenciales no tienen identidad con los auténticos movimientos sociales; a diputados, senadores y asambleístas acusó de votar siempre contra los derechos ciudadanos de campesinos e indígenas por instrucciones de sus mandos partidistas…Advierten campesinos de la CNPA—MN que se movilizarán sin importar la jornada electoral en caso de el titular de la SEGOB, Alfonso Navarrete Prida no responda a sus demandas…Todo sube: gasolina, diésel, leche, huevo…Menos José Antonio Meade Kuribreña, el Yo Mero del PRI para la Presidencia de la República.

