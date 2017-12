Las ventajas de utilizar Uber - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de diciembre (AlmomentoMX).- Entre las aplicaciones que más se han extendido en los últimos años en países de todo el mundo destaca Uber por encima de todas. Y es que de operar en solamente determinadas regiones ha pasado a estar muy presente en gran parte de Latinoamérica, especialmente en México.

¿Qué ventajas otorga Uber a quienes utilizan la aplicación?

El impresionante éxito de la mencionada app viene dado por las ventajas que les proporciona a todos sus usuarios, quienes se muestran encantados por el hecho de poder beneficiarse de ellas. Algunas han supuesto una gran diferencia respecto a otros servicios similares, sobretodo los bajos precios a pagar por los trayectos empleando para tal fin los códigos Uber que conllevan un gran ahorro para los nuevos usuarios.

Trayectos baratos

Cuando un cliente solicita el servicio de un conductor que le lleve a un punto en concreto de México le da mucha importancia al precio final que se verá obligado a abonar. Y no es para menos, puesto que la economía ahora más que nunca adquiere una enorme relevancia teniendo en cuenta la situación no solo del citado país, sino también de muchos otros que forman parte de América Latina.

Es por ello que los usuarios tienen muy en cuenta la primera ventaja de Uber, la cual se resume en la posibilidad de aplicar códigos promocionales en caso de que nunca antes hayan utilizado la aplicación. A modo de bienvenida la app ofrece un ahorro muy suculento que puede ser obtenido accediendo a El sitio Descuentos Mediotiempo en el que se encuentran disponibles cupones no solamente para el servicio de transporte, sino también para muchos otros, amén de productos de todas las categorías existentes.

El descuento en cuestión se aplica directamente a unas tarifas que ya de por sí son bastante atractivas gracias a que los usuarios pagan exclusivamente por los kilómetros que supone el traslado. Así pues, como resultado se obtiene un precio más que razonable que se convierte en la ventaja más trascendente para muchos consumidores, aunque no es la única que tiene una gran importancia.

Seguridad en los pagos

¿De qué sirve que una aplicación sea económica si a la hora de efectuar los pagos los usuarios se muestran inseguros? Afortunadamente Uber dispone de un sistema excelente en este sentido, ya que admite métodos de pago como tarjetas de crédito e incluso PayPal. De esta manera el individuo no se ve obligado a llevar dinero físico encima, sabiendo que la transacción será realizada de la manera más segura posible.

Confianza total

Al subirse al automóvil que es conducido por otra persona es esencial que el individuo confíe plenamente en el piloto en cuestión. Uber es consciente de ello, y por este motivo antes de solicitar la presencia de un profesional le muestra una ficha con valoraciones al potencial cliente con el objetivo de que pueda cerciorarse de lo bien que desempeña su trabajo llevando a las personas hasta el punto indicado.

Gracias a ello el pasajero se sube al auto con una plena confianza en el sujeto que maneja el volante y los pedales, sabiendo que en el menor tiempo posible alcanzará el destino sin que ello haya acarreado el desembolso de una cifra estratosférica de dinero.

Máxima comodidad en todos los sentidos

Todo lo comentado hasta el momento no sería tenido en cuenta por los usuarios de la aplicación si la misma presentara un funcionamiento complicado. No es el caso de Uber, cuyo uso es verdaderamente intuitivo. Su sistema detecta la ubicación de la persona, invitándole a definir el punto al que desea llegar con el conductor que en un abrir y cerrar de ojos hará acto de presencia para recogerle. Así pues, es totalmente apta para ser empleada por sujetos de avanzada edad, los cuales no tienen dificultad alguna a la hora de usar la app para desplazarse por México.

La comodidad se da no solo al navegar por el entorno de la aplicación, sino también al circular con los automóviles. Y es que los mismos se caracterizan por hacer gala de una gran confortabilidad, aspecto que es valorado muy positivamente por los clientes de Uber que se muestran plenamente satisfechos, indicándolo así en las opiniones vertidas en las redes sociales.

Gran aprovechamiento de la tecnología

Es innegable que Uber es una de las aplicaciones que mejor han sabido aprovecharse de los avances tecnológicos producidos en la última década. Gracias a las posibilidades ofrecidas por los smartphones la aplicación funciona perfectamente ofreciendo incluso una monitorización del viaje en tiempo real.

Tanto por el partido que le ha sacado a la tecnología como por todas las ventajas anteriormente citadas de las que gozan los pasajeros que utilizan Uber la app cada vez cuenta con una mayor cifra de usuarios que paulatinamente va a más, así como el número de localizaciones abarcadas por los conductores que ofrecen sus servicios a través de dicha aplicación.

