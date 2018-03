Le apuestan al error de AMLO - Indice Político

Ante el sorprendente despegue en las últimas encuestas del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se escuchan voces que dicen que el tabasqueño va en caballo de hacienda, pero que puede caer en errores que le impidan lograr su objetivo y esa parece ser la apuesta de los dos principales adversarios, José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

Sin embargo, ni sus declaraciones sobre la revisión o cancelación de las reformas estructurales, en especial la energética, así como la suspensión de las obras le han hecho mella, sigue de puntero en las preferencias electorales y así iniciará su campaña mañana.

Tampoco le hizo mella la reciente reunión con periodistas y analistas del Grupo Milenio, ni la provocación de Carlos Marín, que no me dejarán mentir, dio la impresión de que actúo por consigan, sólo así se pueden explicar sus bravatas.

Si bien dicen que no se vio muy brillante en sus respuestas, tampoco perdió la calma como solía hacerlo cuando las preguntas no eran a modo, le pasó con Carmen Aristegui, también con Pepe Cárdenas, en los dos casos se vio muy mal, ahora no cayó en el garlito.

Algo más tendrán que hacer los estrategas del José Antonio Meade y de Ricardo Anaya para frenar al tabasqueño, porque ahora vemos a un AMLO más sereno, sin aceleres, algo tienen preparado y seguramente serán camiones repletos de lodo que caerán sobre su humanidad antes del primero de julio.

La pregunta es: ¿qué misiles le tienen preparados para estos noventa días de campaña? ¿Lo bajarán?

Si tienen tele ahí se ven, dijo ayer Miguel Ángel Mancerita Espinosa que deja un tiradero en la Ciudad de México, con la reconstrucción a medias, se nos va como coordinador de gobierno de la coalición Por México al Frente, es la gran adquisición en el equipo de Ricardo Anaya. Mancerita deja a la CDMX en un nivel de violencia nunca antes visto, se va sin reconocer que en la gran ciudad opera el crimen organizado, ¿se enteraría que detuvieron al “H”? pero así aspira a ser el Fiscal General de la República, Dios nos libre… Si usted tiene su Afore en Banorte XXI, Inbursa, Profuturo y Pensionisste hoy le podemos informar que ya es dueño de una parte del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, 13 mil millones de pesos de sus ahorros fueron invertidos en la futura terminal aérea capitalina…Le preguntan a José Antonio Meade quiénes son los funcionarios que llevó a la cárcel y responde usted sabe quién, “investigue”. Ese es un video de campaña, pero el señor no sabe a lo que se refiere…Con una gran prepotencia actúan los funcionarios de la empresa Aldesa, la que construye la Torre de Control en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y que tiene contratos millonarios en otras dependencias del gobierno, cuando algún técnico se atreve a cuestionarlos, le responden “habla con el Presidente”.

