Legalizan delincuencia electoral - Indice Político

Lilia Arellano.

• Legalizan delincuencia electoral

• Sin duda, “la papa” es lo primero. Agro, tema de AMLO

• Firman compromisos para fortalecer al campo mexicano

• México sin soberanía alimentaria en las últimas décadas

• Neoliberalismo enterrador de producción de comestibles

• Q. Roo: orfandad y anarquía, sellan gobierno del cambio

Ciudad de México, 10 de abril de 2018.- Eran cuatro, el TRIFE determinó serán cinco y luego bien pueden ser seis o vayamos a saber si se llegue a ese número en la boleta porque no importan antecedentes, historiales, conducción de los participantes. Ni la de su pasado, ni la del presente ni la prevista para el futuro. Reservándose como en las pulquerías el derecho de admisión, se mostró carecer de empacho para admitir a quienes llevan sobre sí la etiqueta de “delincuentes electorales”. Tal es el caso de doña Margarita Zavala de Calderón Hinojosa y de Jaime Rodríguez. Una vez decidido, es un factor que todo lo borra el haber negado audiencia al regiomontano, “El Tigre” Armando Ríos Pitter puede hacer el reclamo correspondiente y alcanzar igual benevolencia.

Para los magistrados del TEPJF: Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante González, Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine Madeline Otálora Malassis, Felipe de la Matas Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, no existió ningún delito a perseguir o consideraron era motivo de otra investigación y, por lo tanto, de una dependencia ajena, sin tomar en cuenta la cadena existente para llegar a procesos limpios, creíbles, generadores de confianza y por ende pilares de la democracia. La Fepade es la encargada ahora de decidir si es válido o no el registro de quienes fueron señalados por la presentación de firmas falsas, credenciales de elector duplicadas o hasta de difuntos, etcétera. Janine, Reyes y Felipe dieron su voto en contra, sin embargo se reparten por parejo las críticas.

Reyes Rodríguez es egresado del ITAM, con una trayectoria burocrática que va de un extremo a otro y nacido, curiosamente, en Monterrey; Felipe de la Mata no tiene un espacio disponible en alguna pared para colgar títulos, maestrías, doctorados y desde 1997 hasta la fecha ha estado en el Tribunal; Janine Madeline Otálora, presidenta del TEPJF, ha dedicado muchas horas a escribir sobre el tema electoral, pero también es coautora del “derecho de réplica” y el perfil socio-profesional de los jueces y magistrados de Distrito y Circuito; Mónica Aralí, nació en Baja California y ha estado en la regulación electoral desde la creación del IFE; para Idalfer Infante es esta la primera incursión en materia electoral, su desempeño tiene más que ver con amparos y ciencias penales; Felipe Alfredo Fuentes, chilango, cuenta con una trayectoria similar a del magistrado Infante; también egresado del ITAM, José Luis Vargas es el único de los votantes a favor con algún conocimiento electoral. Como puede observarse, los tres integrantes del Tribunal cuyo voto fue en contra de “El Bronco” cuentan con mayor conocimiento y práctica en la materia, en tanto que los otorgantes de un derecho utilizaron argucias legaloides para darle cabida a quien por más que se quiere es inevitable etiquetarlo como delincuente electoral.

Y ¿Armando Ríos Pitter? ¿Es delincuente de segunda o pobretón? Porque si se le restan todas las boletas tramposas a los ahora autorizados a participar en la contienda, el número de votos es similar al alcanzado por el guerrerense o tal vez hasta menos. Ahora bien, nadie tendrá derecho de quejarse si estos personajes tienen segundas y terceras intenciones para alterar el resultado electoral con el objetivo presente: dividir los votos y así enfrentar al candidato puntero contra cuatro opositores, y es ahí en donde las cuentas de las encuestadoras, analistas y textoservidores se hacen reales porque cada uno de ellos va restando, argumenta, simpatías al tabasqueño. Sin embargo, es innegable carecen hasta de discurso prometedor y, en el caso de la señora de Calderón, se la pasa quejándose por no ser invitada o incluida en apariciones públicas o desayunos o reuniones. Rodríguez va por el mismo camino y de nada le sirve hablar de haber logrado un triunfo porque es similar al perdón otorgado a los criminales por no haberse respetado “el debido proceso”, enterrando los delitos cometidos.

Un tema no ha sido abordado hasta ahora de manera profunda por ninguno de los participantes y este tiene que ver, paradójicamente, con ese gran cambio logrado por Lula en el campo, en las actividades agropecuarias con las cuales logró colocar a Brasil como uno de los principales productores de alimentos del mundo. Campesinos y pensiones o ahorros para el retiro tal parece están prohibidos y, sobre los escenarios sangrientos, el silencio es total, se guarda absolutamente. Exigir una agenda para estos temas es imprescindible porque el tiempo transcurre rápidamente y no aparecen soluciones por ningún lugar ni a través de voz alguna. AMLO se apunta, otra vez, en un primer lugar al abordar el tema, ya veremos a los demás quienes de seguro harán críticas pero cero propuestas.

NO SE COSECHA PORQUE NO SE SIEMBRA

Como corolario del fin del neoliberalismo, el gobierno de Enrique Peña Nieto convirtió a México en el segundo país importador de alimentos del mundo y vulneró como nunca en su historia su soberanía alimentaria, como resultado de la aplicación de una larga política de castigo al sector agropecuario del país por más de tres décadas. Ahora, en el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, anunció un viraje a la política económica. “Ya no vamos a comprar en el extranjero lo que consumimos; vamos a producir en México todo lo que consumimos”, adelantó.

En el municipio de Jerez, en Zacatecas, AMLO firmó un documento con el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI, en el cual estableció una serie de compromisos para fortalecer al campo mexicano, otorgar precios de garantía, entregar subsidios y crédito a la palabra, así como reducir la importación de alimentos. Con esto, sostuvo, se pretende terminar con la migración y “que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres”, expresó el aspirante presidencial. Luego de reiterar que apoyará a productores, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, López Obrador mencionó que entre las primeras acciones que llevará a cabo será la de fijar precios de garantía para los productos del campo. Se buscarán los mecanismos para que ese apoyo llegue de manera directa al productor, “que no se quede en manos de intermediarios o de coyotes” y que no se fomente la corrupción, destacó.

Recordó que en su programa de gobierno de descentralización “ya no van a estar todas las secretarias en la Ciudad de México, se va a descentralizar todo el gobierno federal”. En este sentido, precisó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) funcionaría en el estado de Oaxaca, en tanto que la Secretaría de Agricultura estaría en Ciudad Obregón, Sonora, y Diconsa en Zacatecas.

Por su parte, las organizaciones campesinas anunciaron que trabajan en la promoción electoral, con la finalidad de obtener 5 millones de votos a favor del abanderado de Morena. La intención, precisaron, es ir por el llamado “voto verde”, que ha sido cooptado históricamente por el PRI, por lo cual ya trabajan en la creación de 25 mil comités electorales en todo el país, en los que registran un avance del 50 por ciento. En este encuentro, AMLO estuvo acompañado de su coordinador regional de campaña y ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, y los candidatos al Senado, José Narro y Nestora Salgado, así como la presidenta de Morena, Yeidkol Polevnsky.

Mientras, integrantes del Frente Auténtico del Campo marcharon por calles de la capital de la República, del Ángel de la Independencia rumbo a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob). Los agricultores pertenecen a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), a la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) y al Movimiento Social por la Tierra (MST).

MÉXICO SIN SOBERANÍA ALIMENTARIA

México compra en el extranjero al menos el 43 por ciento de los alimentos que consume, de acuerdo con reportes de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). En las últimas décadas, el desarrollo del sector agropecuario del país estuvo marcado por reformas estructurales determinadas por la estabilización y la liberación y no por las necesidades reales del sector. Así, nuestro país es incapaz de satisfacer su demanda interna, con un pobre desarrollo de sus mercados, insuficiente productividad y bajos niveles de ingresos de los productores.

De 2007 a 2012, las importaciones de alimentos del país fueron superiores en un 65.5 por ciento, respecto del sexenio de Vicente Fox, del 2000 a 2006. En los primeros cinco años de esta gestión federal, México incrementó los recursos que destinó a comprar en el extranjero cuatro granos de consumo generalizado, respecto del monto erogado en el periodo comparable del sexenio anterior, de acuerdo a información del Banco de México. Entre diciembre de 2012 y octubre de 2017, la importación de maíz, trigo, arroz y frijol requirió divisas por 20 mil 232.7 millones de dólares, cantidad superior en 15.65 por ciento al valor de las importaciones de esos mismos productos en el periodo comparable del sexenio anterior.

Durante ese periodo, México importó maíz con un valor de 12 mil 128.2 millones de dólares, cantidad superior en mil 929 millones de dólares a las compras realizadas en el exterior del periodo comparable del gobierno de Felipe Calderón, cuando fueron de 10 mil 199.1 millones de dólares. Esto representó un incremento de 19.91 por ciento. De trigo, la importación sumó 5 mil 710.6 millones de dólares, cantidad superior en 12.58 por ciento a la registrada en el periodo comparable de la administración pasada, cuando estas compras alcanzaron 5 mil 72.4 millones de dólares. De arroz, las importaciones sumaron mil 831.4 millones de dólares, es decir, 9.10 por ciento más a lo pagado en la gestión anterior, cuando fueron de mil 678 millones de dólares. Y de frijol, las importaciones fueron de 562.4 millones de dólares, 3.47 por ciento más que en el periodo comparable de la gestión calderonista, cuando sumaron 543.6 millones de dólares.

POLÍTICA DE RECORTES AL CAMPO

Lo anterior fue consecuencia directa de los recortes al presupuesto federal destinado al sector agropecuario. La administración de Peña Nieto castigó presupuestalmente al campo mexicano. En 2017, el presupuesto para el sector fue 16.7 por ciento menor al de un año actual, al pasar de 84 mil 827 millones de pesos a 70 mil 597 millones. La Secretaría de Hacienda programó la desaparición de proyectos como el Programa Nacional de Agroparques, el de Modernización de Maquinaria y Equipos, Tecnificación del Riesgo y el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, según un análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

De nada sirvieron los reclamos de los sectores productivos y de las entidades de la República. A pesar de las movilizaciones de campesinos en la Ciudad de México y las críticas contra el entonces titular de la Sagarpa, José Calzada, por su cuestionable desempeño, nada cambio. En su calidad de coordinador de la Comisión del Campo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Quirino Ordaz Coppel hizo gestiones ante los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados y los secretarios -en ese entonces- de Hacienda, José Antonio Meade, y de Agricultura, José Calzada Rovirosa, para la reasignación presupuestal al sector agropecuario, estimada en 13 mil millones de pesos, en la iniciativa de Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio del 2018, con el fin de atender las necesidades de los productores el campo.

A lo anterior, a los recortes que fueron siendo mayores cada año sobre todo en este último sexenio, se suman los hurtos, los desvíos, los porcentajes que se auto otorgan quienes manejan el dinero. Rentan maquinaria a empresas fantasma y han creado toda una cadena de corrupción todavía mucho más estructurada que la Estafa Maestra. Líderes del campo, gobernantes egresados de las organizaciones campesinas de los partidos políticos, principalmente del PRI-CNC, son inmensamente ricos frente a una pobreza insultante en la cual intentan sobrevivir millones de campesinos. Vicente Fox habló del otorgamientos de miles de millones de pesos posteriormente desaparecidos y justificados los desvíos porque “los interesados no sabían leer y por lo tanto tampoco pudieron firmar compromisos de pago”.

Atrás quedaron las épocas de las exportaciones para darle cabida a importaciones vergonzosas al existir miles de hectáreas dedicadas a la siembra de estupefacientes. Ya desarmados y llevados a los extremos de la pobreza, los hombres del campo se vieron en la necesidad de rentarle sus parcelas a los narcos e inclusive trabajar para ellos. Con toda oportunidad el magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos (q.e.p.d.), lanzó las alertas para evitar proliferaran estos arrendamientos. Sus palabras, hoy se sabe, nunca fueron escuchadas y los reclamos quedaron sin atención. Al mismo tiempo fueron eliminando o transformando dependencias desde las cuales se otorgaban créditos así como financiera y eliminaron en los bancos la obligación de contribuir vía préstamos a la palabra con aval gubernamental los recursos para el desarrollo rural, para siembra, cosechas, adquisición de fertilizantes y seguros.

La producción de alimentos, el tema del campo, lo referente a la pesca, a la ganadería, fue durante décadas el más importante. Iba de la mano con la infraestructura para, ambos, forjar las bases de un desarrollo sustentable en donde quedara garantizada la autonomía alimentaria, garante de la soberanía. Nada despreciables eran los montos de divisas obtenidos por la exportación de café, plátano, algodón, henequén y ni qué decir de las especies marinas. Sin contar con la explotación petrolera el crecimiento nacional se mantenía en porcentajes envidiables para el resto de países del área.

Todo ello permitía fortalecer y hacer prevalecer los principios sustento de la política exterior y, por ende, serle otorgado a México el calificativo de “hermano mayor de América Latina”. No había lugar ni para una intervención norteamericana insultante como la del presente y lejana aparecía la oportunidad de llevar a cabo una segunda conquista española como la llevada a cabo bajo el mismo esquema: oro por espejitos en donde se refleja el rostro de los tres últimos titulares del Ejecutivo al estilo de la madrastra de Blanca Nieves.

NEOLIBERALISMO AFECTÓ AL AGRO

El entorno rural mexicano, de los años cuarenta y cincuenta, fue resultado de la política de reforma agraria (reparto de tierras en dos sentidos: dotación y restitución de tierras a las comunidades agrarias) impulsada por el general Lázaro Cárdenas (1934-1940). La política agraria de Cárdenas se frenó en los gobiernos de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, quienes promovieron un desarrollo basado en la propiedad privada vía infraestructura de riego, nuevas tierras abiertas al cultivo, créditos y financiamientos productivos. Manuel Ávila Camacho decretó la desaparición del Ejido Colectivo; Miguel Alemán modificó varios apartados del artículo 27 constitucional y permitió la ampliación de la propiedad privada a 100 hectáreas de riego o 300 de cultivos comerciales, y decretó el amparo agrario, como uno de los principales elementos jurídicos que permitió a los agricultores capitalistas contar con un escudo jurídico ante las demandas campesinas de dotación o restitución de tierras.

Durante un largo periodo que va de 1940 a 1980, la agricultura jugó un papel relevante dentro de la economía. En un primer momento, constituyó una base fundamental del desarrollo industrial, basado en un modelo de desarrollo cerrado (crecimiento hacia adentro), altamente concentrado y proteccionista, al obtenerse de ella recursos humanos y económicos aplicados al desarrollo industrial necesario para no depender más de la importación de productos elaborados.

Durante el primer gobierno tecnócrata, de Miguel de la Madrid, México se orientó a una economía abierta. En 1986 entró al GATTT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) para intentar lograr mayores intercambios comerciales en los diferentes sectores de la economía. En 1994 se convirtieron a aranceles o cuotas arancelarias todos los permisos de importación. Ese mismo año entró en vigor el TLCAN, el cual impactó en la política comercial y agrícola, promovió el comercio sin modificar políticas de ayuda interna y subsidios a la exportación. México le otorgó acceso a sus mercados libres de aranceles al 36 por ciento de las importaciones agroalimentarias provenientes de Estados Unidos, y al 41 por ciento de las importaciones provenientes de Canadá. Se establecieron cuotas de importación libres de aranceles para la mayor parte de los productos agrícolas anteriormente sometidos al régimen de permisos de importación, sobre la base de flujos comerciales del periodo 1989-1991.

Las cuotas se fueron incrementando año con año en tres por ciento y cinco por ciento para ciertos productos. Para el maíz, frijol, cebada y leche el arancel fue reducido de forma global en 24 por ciento en los primeros seis años del TLCAN y el 76 por ciento restante durante los siguientes 2 a 9 años dependiendo del producto. Por lo que toca a las exportaciones mexicanas, se acordó en el marco del TLCAN el acceso al 61 por ciento de los productos agroalimentarios hacia EEUU y el 89 por ciento a Canadá. También se establecieron cuotas libres de impuestos a la mayoría de los productos mexicanos que requerían permisos de importación anteriormente. Las exportaciones agrícolas mexicanas han crecido en 8 por ciento anualmente desde la entrada en vigor del TLCAN. A pesar del aparente éxito comercial, existen profundas asimetrías en productividad, recursos naturales y recursos tecnológicos.

Durante los denominados gobiernos tecnócratas, la superficie agrícola del país se deterioró. Entre 1985 y 2011 se dejaron de sembrar 2.5 millones de hectáreas, de acuerdo a un informe del Senado de la República, de la Comisión Dictaminadora de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el año pasado. La mayor parte de las tierras son de temporal y no generan el ingreso suficiente para la subsistencia de una familia campesina. A pesar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), más del 40 por ciento de los agricultores mexicanos viven en la pobreza extrema y de los más de 50 millones de pobres reconocidos en cifras oficiales, más de 30 millones viven en zonas rurales.

México es ahora un importador neto de alimentos, los cuales se importan de manera masiva y se sigue aumentando la descapitalización y falta de producción del campo. La desigualdad caracteriza al campo mexicano. Por un lado, el campesino de temporal con producción de subsistencia, sin apoyos o con apoyos a cuenta gotas del gobierno, y por otro, la producción de regadío, producción de tipo empresarial para el abastecimiento interno y la exportación, con beneficios y apoyos gubernamentales.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Como se sabe, una familia originaria de Iowa falleció dentro de un departamento a causa de una fuga de gas. Con este dictamen el gobierno estatal y el fiscal Miguel Ángel Pech se sintieron liberados, no se trató de un crimen ligado a las mafias, aunque no logran borrar el tamaño cada vez más impresionantes de su irresponsabilidad. Con suficiente anticipación se habló de esa inmediatez con la cual el ex titular de Sefiplan, Juan Vergara –quien por ciento no pago las placas que debieron entregarse desde diciembre del 2017 y apenas están llegando algunas de las faltantes-, firmó compromisos con la plataforma Airbnb argumentando la captación de once millones de pesos de impuestos al año.

No existe argumento alguno para oponerse a esta práctica llevada a cabo en el mundo entero solo que, como suele suceder en estas tierras, carece de reglamentación para llevar a cabo una operación óptima y segura. A nadie de los dispuestos a rentar sus departamentos o casas se les pidió un registro para poder llevar a cabo una inspección a las instalaciones, asegurar el buen funcionamiento eléctrico e hidráulico, comprobar la existencia de salidas de emergencia y extinguidores y hasta el otorgamiento de una licencia para poder acceder de inmediato a una plataforma si se requería de alguna investigación por ilícitos cometidos por arrendatarios o por resultar víctimas de las mafias. Nada, todo por la libre y ni siquiera por las graves consecuencias por estas ausencias de controles de seguridad en todos los órdenes han tomado medidas. Ahí siguen con ese maléfico dejar hacer, dejar pasar hasta que, a no dudar, esto explote.

Pero ningún tema relevante, importante para los ciudadanos o para otorgarle garantías a los visitantes y borrar rastros de toda esta fama de inseguridad que se carga, es tocado por quienes aspiran a los gobiernos municipales del Norte de la entidad, fundamentalmente a Benito Juárez, Cozumel, Puerto Morelos. Entre los acarreados de siempre, las fotos con las sonrisas y los apapachos a los ancianos, a los niños, a las mujeres a las cuales les dedican el discurso de siempre, aparecen quienes encabezan los de dos alianzas ya poseedoras en el pasado del poder. Los de Morena no logran sacar erguida la cabeza pese a contar con las simpatías de su líder despertadas en la mayoría de ciudadanos. A eso se le agregan las rupturas, las peleas, el surgimiento de cada uno de los aspirantes a munícipes y, en un sentido opuesto se recurre al parecido, a la educación, al pasado familiar orgulloso del cacicazgo y… si fueran todos ellos introducidos en una licuadora no saldría ni un solo sorbo de licuado pasable, pasaría lo que con los mameyes, ni probando diez sale uno bueno.

Se sufre orfandad gubernamental y anarquía. Ambas son y han llegado a tal extremo que circulan por las principales avenidas de Cancún urbans propiedad de Turicun sin placas, sin documentación a la vista con la cual se sepa del otorgamiento de la concesión correspondiente. En tanto, la otra empresa de la iniciativa privada Autocar, continúa el camino legal exigiendo le sea entregada la lista de todos los concesionarios del servicio prestado por la Transportadora Terrestre Estatal y no pasará mucho tiempo para demandar se les envíe el número entregado a la familia Noya Arguelles. Esto es responsabilidad del gobierno estatal, de Sintra y se supone que tales otorgamientos llevan la firma del mandatario estatal y las hay tan nuevas que alguien puso o falsificó o logró la signatura de don Carlos Manuel Joaquín González. Por cierto, ¿cuántos municipios se quedarán sin luz porque la titular de Sefiplan no envía las participaciones estatales y federales a las tesorerías?

En el Partido Encuentro Social algo mucho más grave debe suceder en su interior. ¿De qué tamaño serán las broncas que si bien para Marito Villanueva no fue muy difícil bajar del caballo al chetumaleño Hernán Pastrana, si resultó sorprendente renunciara a la candidatura a la presidencia municipal de Othón P. Blanco y decidiera reintegrarse como curulero? Una voz de resucitado se escuchó surgir de un fiel servidor de Félix González y ni qué decir de Roberto Borge: Manuel Valencia Cardín. Falta hacer ya oficial y si es que finalmente el Tribunal decide aceptar la ruptura local de la alianza Morena-PT-PES, a todos los aspirantes a alcaldes de los once municipios y la gran sorpresa la incursión de doña Niurka Sáliva en la boletas.

Los más de mil quinientos arrendatarios de las cajas de seguridad ubicadas en Cancún, saben ya que en efecto “Doña Lety” fue la causante de que las abrieran todas, violaran la privacidad de los ciudadanos, catearan las bóvedas, trataran como delincuentes a quienes ahí resguardaban pertenencias, ahorros, herencias, les robaran parte de ellas o los hicieran víctimas de chantaje para serles devueltos los contenidos. Ella, su hijo y dos policías federales supuestamente “chivatos”. ¿Y los millones de Juan Pablo Guillermo? ¿Y la impresionante riqueza de Paul Carrillo? ¿Y los bienes de las esposas del ex gobernador Borge Angulo y de don Carlos Manuel Joaquín? ¿Y la difamación hecha sobre quienes ni siquiera tenían ahí una caja? ¿Y lo supuestamente encontrado? ¿Cuánto fue, finalmente, y dónde está? Ya esos habrán de servirles de respuesta a los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuya recomendación les permitió aprontar entregas, llevarlas inclusive a los domicilios y cobrar por ello un módico 30 por ciento del contenido. ¡Viva México!…

Seguramente el “VV” Jorge Emilio González se quedó dormido y le dio madruguete la CROC, aunque en cada alianza su propuesta de hoy, Mario Machuca, ha figurado como suplente de las respectivas fórmulas. La razón: don Mario sufre y se acongoja pero carga con el peso económico de mantener las estructuras priístas, huérfanas con todo y la llegada de su aliado a la alcaldía. Como con dinero baila el perro y quien manda y si no de… se anda, Machuca cumple su sueño y aparece en fotos acompañado de las huestes a las cuales les ha entregado puntual y mensualmente su mesada. Como “Chanito” todavía está en la cuerda floja al no cumplir con los tres años de residencia en el lugar al cual desea gobernar como cabeza del Ayuntamiento, Machuca intenta hacer más y más gruesa la cortina de humo con la cual oculta el manejo de las propinas y los entres surgidos de las firmas de contratos colectivos con hoteleros. Habrá de esperar para conocer la reacción de la CTM a quien no le dieron ninguna posición aunque sí le garantizaron a Santamaría, su líder estatal, tanto la libertad como la continuidad al frente de esa organización.

DE LOS PASILLOS

Maestros de la Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaron en la Ciudad de México, por segundo día consecutivo, para exigirle al gobierno federal una mesa de negociación nacional. Demandan se atiendan sus problemas laborales, jurídicos y sociales. El contingente salió este martes del plantón que mantienen en Avenida Bucareli, donde también se encuentran instalados campesinos integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC). Los profesores, de las secciones 7 de Chiapas, 9 de la Ciudad de México, 14 de Guerrero, 18 de Michoacán, y 22 de Oaxaca, pasaron por Avenida Morelos y tomaron Eje Central para arribar a Reforma hasta llegar al recinto legislativo federal.

Seguirá consumiendo pizzas y espagueti el tamaulipeco Tomás Yarrington. Va de regreso la petición de extradición; rechazaron la solicitud de México y estudiarán autoridades de ese país si lo envían a los Estados Unidos o le otorgan asilo. Habrá que ver a dónde lo fueron a capturar. Justo en el reino de las más antiguas mafias, en donde “El Padrino” tenía fuertes relaciones con Dios y con el Diablo. Tal vez, por allá, nada cambió y dinero es lo que al ex gobernador le sobra, además de conocer de rutas y de otros renglones relevantes del gran movimiento comercial, del más exitoso, de ya sabe usted cuál.

