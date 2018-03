Ley de Publicidad Oficial debe garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información: Martha Tagle - Indice Político

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Como referencia, cabe señalar que el mes de noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el Amparo en Revisión 1359/2015, en el que ordenó al Congreso de la Unión a expedir antes del 30 de abril del presente año, una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de publicidad oficial. Al respecto, la Senadora Ciudadana Martha Tagle Martínez presentó en días pasados una iniciativa de ley con el objetivo de garantizar que los contenidos difundidos satisfagan las necesidades informativas de la sociedad, la libertad de expresión de los medios de comunicación, al tiempo de poner un freno al uso desmedido de los recursos públicos.

La legisladora ciudadana aludió a un comunicado emitido por la Comisión de Gobernación el jueves 15 y publicado en la Gaceta del Senado en el que por acuerdo de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, se determinó que la Cámara de Diputados será la Cámara de Origen para la discusión de esta ley, por lo que solicitó que la iniciativa presentada se remitiera a la misma y fuera incorporada en los trabajos de la Comisión.

La misma Martha Table, hizo hincapié en la importancia de cumplir en tiempo y forma, es decir no solo con los tiempos establecidos por parte de la SCJN para expedir dicha normativa, sino y, con mayor relevancia en el contenido de la misma, incorporando las Bases Mínimas para la regulación de la publicidad oficial que en días pasados el Colectivo Medios Libres, entregó al Congreso. Por lo anterior hizo un llamado al pleno Senatorial:“estamos frente a la oportunidad única para que la ciudadanía haga efectivos los derechos de libertad de expresión y de recibir información de manera veraz y oportuna, por un lado y por el otro, para transparentar y rendir cuentas sobre el gasto y contrataciones; por tal razón, la ley deberá contar con los criterios mínimos para hacer efectivos dichos derechos”, dijo.

Por último Tagle Martínez urgió a hacer efectivos los criterios de Parlamento Abierto y ante las audiencias públicas que tendrán lugar a partir del próximo martes, llamó a las y los legisladores a no hacer oídos sordos ante los planteamientos de especialistas y sociedad civil “como hemos constatado, este tipo de ejercicios en vez de ser un espacio para la recepción de propuestas y deliberación de las mismas, se ha convertido en una simulación, ya que en la mayoría de las veces no se ha hecho eco de las voces y planteamientos presentados por parte de la ciudadanía, y las decisiones se concentran al acuerdo posible tomado al interior de la JUCOPO; sin embargo, por la importancia del tema, éste no puede caer en la misma lógica”.

