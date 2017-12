México, el circo más caro del mundo

Si los políticos.profesionales(que viven de la política),nos quieren partir la madre desde el poder,lo menos que deberiamos EXIGIR,es que se gasten su propio dinero en campañas para dorarnos la pildora con mentiras y promesas tan falsas-como ellas/ellos-,como usadas’.

KyK.

Esta madrugada,Diciembre 14,dio inicio el círco de las pre,pre,pre,pre,campañas,oficialmente,de quienes pretenden llegar a ‘La Cueva de Ali-Baba” y los muchisimos ladrónes,mal llamada Los Pinos.

AYUDAS

Mientras en el país,se mueren,los ciudadanos,de hambre y frio y balas y colgados,los aspirantes a partirnos la madre desde el poder,inician,otra ves,”oficialmente”,la guerra de mierda entre ellos,pero que a los únicos que embarra es a los ciudadanos de a pie.

Por lo pronto,ya desde las trincheras mediaticas,se han dedicado a resaltar los atributos,inexistentes,de uno/s y los dislates de otros,existentes,donde si compiten por igual,los aspirantes.

Este miercoles en Fórmula,primero con R.Healy(ya ven que se encadenan en sus “comentarios” desde temprano con Beteta),”resaltan” la promesa del peje,de ayudar con una feria a los “ninis” en lo que se preparan para una chamba de la que se mantengan asi mismos.

Dice el peje que;ayudaria a los ‘ninis’con 3,300 pesos mensuales en lo que se entrenan o preparan para un trabajo,obviamente,quiero pensar que el entrenamiento sería para algún oficio o una carrera de corto plazo,

No soy un genio matematico,como meade,para desparecer miles de millones de pesos,quien sabe como.Pero,me queda claro,contrario a los gritos de Tere Vale y Amparo Casar,de que;¡ no se puede !,yo digo que si.

Chequen el dato;Si a un parásito diputado o senador o secretario de estado o lider sindical,o consejero del INE o juez de la suprema o al mismo presidente,les reducen a la mitad sus GORDISIMAS prebendas y,además se deja de tirar dinero del pueblo en mantener a los holgazanes familiares de estos “individuos”,no sólo alcanzaria para los ‘ninis’ sino que,hasta sobraria “pa’los chescos”.

Estos malditos,se embolsan,premios,incentivos,vacaciones,aguinaldos,putas y putitos(“los diferentes”),algo asi como ¡8–10 mil pesos DIARIOS!.Quitemosle la mitad a cada un@.Sólo de senadores y diputados,serian;¡un chingo de lana!….De cada reducción,hipotetica,que se hiciera a uno de los parásitos que les menciono arriba,saldria la ayuda a tres ninis.Multiplique esta lana,por tantos parásitos,y,tendria el peje,toda la lana del mundo para ese fin.Aclaro,sólo con la intención de contradecir,con números, los dichos de las “opiniones calificadas” de las y los “comunicadores oficiales”.Según las cuentas de los que saben,desde los medios,la suma de la ayuda llegaria a los cuatro mil millones de pesos anuales.¿Y?,Los socavones de Esparza nos cuestan más,los paseos de EPNejon y sus amiguitos,mucho más,los pagos de pensiones a los expresidentes y los guaruras a sus familiares,tambien son fortunas indecentes en salarios.De publicidad de los pinos contandonod cuentos de las mil y una noches,¿cuantos miles de millones se gastan?,Los programas como sedesol y demas jaladas nos salen costando ambos ojos de la cara,y nunca llegan a los que,se supone,deben beneficiar.Entonces,no se hagan pendejos,”comunicadores afines”,dinero sobra.Nada más hay que distribuirlo bien y a quienes lo necesiten.

Dice Rafael Cardona,para variar,en Fórmula(ya temprano lo habian dicho con R.Healy)que:”Las ayudas que pretende amlo,eternizarian la miseria de aquellos a quienes se ayudaria(?)”….¡Por Dios,señor Cardona.si es la idea prista de todos los tiempos,eternizar la miseria!….Seguida muy puntualmente por los asquerosos panistas de fox y calderón y ahora con el EPNejon en los pinos.”Las ayudas a ancianos,son invento de amlo,¿Les parecen malas? Ya lo creo,que si a pristas,panistas y medios,pero no,en si la ayuda,sino por que son de “amlomalo”.seria una genialidad,para los medios cuates, de la buena conciencia,si la hubiesen iniciado los Pristas y panistas.Ya que de toda la ayuda(?) que sale de las filas del prian,por cultura prista,nunca llega ni la cuarta parte.Y,ahí esta la “estafa maestra” de “la chayo” y miranda en sedesol,como reciente muestra de lo que las “ayudas: significan para quienes gobiernan.

===

LOS PAYASOS DEL CIRCO.

En este círco de varias pistas,dio inicio,la madrugada del Jueves 14 en Chiapas,con las payasadas de “cascabelito el miado”,disfrazado de cha-mula,la labor de convencimiento a los receptores de despensas,que él,”cascabelito”,es el bueno para seguirlos robando desde “los pinoles”,con excusas como las “deformas excchtruchturalesh” del sonso EPN.Meade,ya paso por ‘gobiernos’ desastrozos,para el pueblo,con Zedillo,donde fue,de alguna manera,complice del fobaproa.Con Fox,donde calló o fue parte de la desparición de miles de millones de dólares,que entraron a México por los altos precios del petróleo entonces.Con el asesino calderón no cambio.siguio el mismo tono;Callar.Esta ves,aparte de los saqueos de calderón y familia de las arcas públicas,calló los crimenes que se cometieron por la torpeza del enano maldito al mandar a el Ejército a las calles para hacer “trabajos” de gendarmes.Meade,a pasado como un secretario callado y eficaz,dicen ellos,pero no por eso,a estado al margen de los saqueos desde el poder.Hoy cuando le preguntan,si meteria al bote a los corruptos de este gobierno,en caso de ser presidente,sus respuestas son,o vagas,o francamente las ignora.Y tienen razón,él es parte de esta corrupción

Meade sería,sin duda,la continuación de lo que inició Salinas de Gortari,y han seguido al pie de la letra;Fox,calderón y el EPNejon actual.Sus peores enemigos:EPN.el coyote clavillazo y su historia de complicidad,asi sea por omisión,con dos expresidentes y el presidente actual.

Amlo.seguirá con sus ideas echeverristas,de hacer política.Ofrece,diez puntos que no estan mál.Asi lo creo,y viables,tambien lo creo.Lo malo,es su ocurrencia de la amnistia a asesinos narcotraficantes.Pues,tendria que amnistiar tambien, a los criminales que desde el poder nos masacran,roban o desaparecen y entregan lo que queda de país,a amigos o empresas extranjeras que destruyen los bosques y mares y tierras nacionales de sembradios de los campesinos,y que son los más peligrosos pues se amparan en “la ley” para hacerlo.Amlo el “amoroso” no convence.Debe ser agresivo,con inteligencia,no con payasadas de “pirruris’.señoritingos” ni “chachalacas”.sino con planes fuertes y concretos que sean viables,como lo son las ayudas a ‘ninis,y a las personas de la tercera edad.Debe ser firme en que los que han saqueado México,pagarán sus delitos en la cárcel y se les decomisará lo saqueado.Que los expresidentes(¿todos?) que son culpables de traición a la Patria desde el poder,sean juzgados y sentenciados por ello.No hay “desaparición” del delito por el tiempo pasado.No para ell@s que abusaron desde el poder.No,el delito ahi esta,de traición a la Patria.Ni fuero ni la chingada.El fuero(arts.61 y 108),es para trabajos legislativos y de gobierno,¡No para cometer delitos desde los puestos públicos!.En otras palabras,para juzgar y en su caso encarcelar a un ex funcionario-o actual- no hay que desaforarlo.

¿Le interesa a Amlo,la presidencia?.Su peor enemigo;AMLO y su “facilidad de palabra”.

Anaya es un chavo listo.Asi lo veo.Pero no por eso,tiene sus “asegunes”,Se le a acusado de haberse hecho riquisimo desde los puestos públicos que a desempeñado desde su natal Queretaro.Hasta hoy,al parecer,no le han comprobado nada,al menos que, se la esten guardando para las campañas “mierdaticas” desde Televisa,Universal,Milenio o Fómula,los más conocidos sitios de “comunicación/promoción” oficial disfrazada de “información”.La ayuda Universal que Anaya ofrece a los necesitados,don Rafael Cardona,tambien es viable.Usted ayer,dijo parte de esta idea,pero no dijo todo,¡que gacho!.

En USA,se practica desde hace muchisimo tiempo,como la idealiza Anaya.Esa ayuda,es ;complementaria a un salario,cuyo sueldo no fuera suficiente para el bienestar de la familia,Articulo 123.Se aprueba un sueldo básico para satisfacer las necesidades familiares.Si ese sueldo no alcanza el mínimo de bienestar familiar,¡ENTONCES,SE ENTREGARIA LA AYUDA !.Sólo entonces,y no como quieren hacer creer,entre ellos don Rafa,que sería una ayuda eterna.No he sabido,yo,sus propuestas de nación.Ya veremos y opinaremos,aunque les valga madre nuestra opinión a los tres payasitos del círco.Sus peores enemigos;Los calderón zavala,y el diaz ordaz Lozano.Por supuesto el Pri.

¿Que se diran u ofreceran los payasitos?…¡La misma mierda,las mismas promesas y puede que,los mismos resultados!.

“INDEPENDIENTES”(?)

“La calderona” y “el bronco calderón”,son parte del plan Prista de quitar votos a Amlo y Anaya.El criminal enano,esta gastando toneladas de dinero del pueblo,comprando firmas para que su “apocha” no se vea tan pinche al final.”El bronco” usa tambien,dinero de los Regiomontanos en la compra de firmas.”La calderona” es,aparte de servir a el Pri,un capricho del enano asesino,de reelegirse a traves de alguien y quien mejor,para él,que su complice en los seis años de derramamientos de sangre en todo<como hoy>el territori nacional.

Francisco G.Guzmán

Chicago,IL.

