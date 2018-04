¿Miedo? Meade. ¡Ya no nos asustan! - Indice Político

Al grito de “¡asústame panteón!” ‎el electorado se reafirma en el convencimiento de que el odio y el miedo, antesalas del totalitarismo, son los mejores aliados de los incapaces, de los que echaron al caño la confianza depositada en sus procederes y van directo al precipicio. Hoy quieren alarmar hasta con el petate del muerto.

Las campañas del miedo llegaron a su tope: es peor la realidad que cualquier mortaja . Es más inseguro vivir en México que hacer caso de la oferta electoral que usted prefiera. La vida entre nosotros es más incierta que cualquier sexenio. Sólo resta apostarle a la suerte y al buen juicio‎ del elegido por el pueblo.

Los verdaderamente asustados son los que llegaron de Atracomulco para asaltar al pueblo. Ellos saben que tienen una pata en el cadalso, que pueden ser juzgados ‎sin compasión por todos los agraviados, que pueden perder su libertad personal en cualquier momento de lucidez republicana, y están temblando, ateridos y confesos. El electorado les ha dado la espalda.

Hoy es tan grande la preocupación en Los Pinos que hasta han optado por soluciones desesperadas e ineficaces muy parecidas a cuando se le tocan los huevos al toro bravo, o cuando se suelta un tigre. Todos los mexiquitas confían en que las estrategias del padrino Salinas de Gortari los sacarán del apuro. Y de la guillotina.

Lo que pasa es que esas dichosas estrategias no resisten el mínimo análisis. Ofenden hasta al mismo concepto castrense de confrontación. Es imposible que operen ahora, cuando el pueblo se ha tragado todas las aldabas y ruedas de molino que le han proporcionado durante cuarenta años. ‎Pero no conocen otras.

En el atraco del NAICM, un billón de pesos en contratos sin justificar

A partir del sábado 7 de abril en la cena del septuagenario Salinas de Gortari, todos han cerrado filas en torno al descastado. Acuden a sus consejos como si se tratara del Oráculo de Delfos, cuando todos sabemos que sólo fue un mequetrefe impuesto ilícitamente por la vía electoral para obedecer las órdenes del gabacho. De operación política conoce casi lo mismo que Peña Nieto.

Tan es así que El Faraón de Santa Teresa (Salinas, el del Pedregal)‎ ha dictado instrucciones absurdas y realmente peligrosas para el futuro inmediato del pringado Meade y de la secta tricolor. Cosas aberrantes que ahora sí pueden lograr que pierda hasta el propio registro de partido político. El PRI está a un paso de la hoguera.

Porque so de mandar al pobre Carlos Slim a quemarse de la manera en que lo hizo para defender los atracos del salinismo- peñismo -hankismo en el nuevo aeropuerto galáctico y revertir el ridículo de sus falaces argumentos contra la campaña del tricolor, es algo que no se paga fácilmente.

El mismo periódico que dice ser el gran diario del país, el del compadre mayor de EPN y de cuanto político y empresario con poder haya en el territorio, sacó en primera plana hace unos días que en el atraco hay contratos sin justificar por cerca de un billón de pesos, ¡cuatro veces más que el costo de la terminal aérea! Y p’acabarla de chingar, que la operación y el mantenimiento de esa obra están proyectados para los siguientes 50 años. ¡Sopas!

Usar a Slim y al EZLN, como un boletín de la OCDE alabando a EPN

Además, eso de revivir las estrategias de hace un cuarto de siglo, utilizadas para tapar el asesinato de Colosio y hacer ganar al felón Zedillo después de que hiciera una campaña de carcajada, es arrimarse demasiado al fuego. Despiertan la guerrilla de fusiles de madera del EZLN en un momento que no está el horno para bollos. Pueden darle ideas a los verdaderos, quienes están a la espera del momento oportuno para saltar a a la palestra.

Todo forma parte del petate del muerto. Son alardeos de los naif anticlimáticos y bobos, que ya no sirven ni para dormir a un bebé. Mejor leerle los artículos de la Ley Anticorrupción y cae frito. Pero usar a Slim y al EZLN, es lo mismo que utilizar un boletín de Gurría de la OCDE para decir que todo va muy bien.

Ahora, el llamado de Carlos Salinas para sumarse a Ricardo Anaya

Y son capaces de eso y de más. La última carcajada de la cumbancha fue hacer que Pedro Aspe citara a una cena en su casa, que reunió a lo más granado de la mafia del poder: Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Slim, Nuño, Ochoa Reza, Calderón, Margarita la del rebozo mordido y arrastrado, El Bronco y Los Chuchos del PRD, sin contar a los que faltaron.

Por si la gente no lo sabe, Pedro Aspe Armella es el mismo que, a través de un fideicomiso outsourcing, impide la entrada de capital fresco al país. Toda inversión extranjera es detenida a capricho, excepto los famosos diez mil millones de dólares que autorizó para su empresita Volaris. Una lana que no tiene justificación ni puerto seguro, a no ser los bolsillos de la mafia del poder. El lavado en grande, la delincuencia organizada al servicio del salinismo, al que le ha confiado su futuro el PRI. Allá ellos.

En la cena de Aspe se acordó que todos van a ir unidos contra el puntero. En las campañas, en los debates, en la publicidad, en las casillas, y seguramente en el llamado, un mes antes de la elección, para que todos los militantes de partidos e “independientes” unan sus esfuerzos en pro de Anaya o de quien ocupe el lejano segundo lugar. Sin embargo, ni así les alcanzaría.

Pero muchos preferirían, de plano, migrar hacia la opción de Morena

Los ameritados Vicente Licona, padre e hijo, encuestadores responsables, han dado a conocer las primicias de sus investigaciones demoscópicas‎ que apuntan a López Obrador con 51% de las preferencias electorales. Ni pa’donde hacerse. Porque ni juntando a todas las franquicias llegarían a ser la mínima sombra del triunfante.

Y esto es así, porque ni aunque se ordene a todos los militantes de esas franquicias que representan los comensales del cochupo, se lograría que todos obedecieran y juntaran el otro 49%. Muchos preferirían quedarse donde están o de plano migrar hacia la opción de Morena. Elemental, mi querido Watson.

Y por más sentencias del desprestigiado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de pesquisas de la tramposa Fepade o de las truculencias del INE, éste arroz ya se coció. Todos sabemos de qué pata cojean, con qué mano cobran y con cuál asesinan.

Y en su falaz campaña del miedo distribuyen con dinero oficial el tranquilizante boletín del Fondo Monetario Internacional, festejando con bombo y platillo que México ya estabilizó su deuda externa para los próximos 50 años: es ni más ni menos que el 53.3% de su producto nacional bruto. Machetazo a caballo de espadas.

Como para colgar de cualquier pochota a los últimos financieros del sistemita: Meade – Cordero – Videgaray – Meade. A confesión de parte, relevo de pruebas. Por su propia boca los conocemos. Quieren seguir endeudándonos hasta el cogote, pagando anualmente dos billones de pesos por concepto de intereses, a cargo del hambre, el analfabetismo, la masacre del narcotráfico y, ¡claro!, su desbordada corrupción. ¡No tienen madre!

Creen que las campañas de miedo redundarán en beneficio del PRI

Siguen echándose zambullidas al túnel del tiempo del salinismo. Creyendo que las campañas de miedo producirán efectos benéficos al tricolor. Retroceden cuarenta años para aplicar medicinas insulsas. El pueblo ha tomado conciencia de las trampas y las mentiras de toda esa pandilla de locos y soberbios.

El PRI, con la mafia del poder a bordo, es lo más parecido a un piloto de avión al que se le pasó el momento de decisión para despegar. Y es que se incendiaron los motores cuando, encarrerada la aeronave, ya se “comió” la pista y debe de volar a fuerza, tomando las medidas que se consideren para sobrevivir al percance seguro. Regresar después, o caer en el pantano del Lago de Texcoco.

Y este avión ya no despegó. ¿Qué va a pasar con los pasajeros? El verdugo, que es el pueblo, tiene la palabra. ¡Adiós Nicanor!

¡Todos a votar!

Índice Flamígero: Don Raúl D. Domínguez sintetiza a la perfección el simulacro de debate del domingo más reciente en su columna El Lavadero: “El decente y eficiente Pepe Meade el único ganador en el debate, con dos departamentos que ocultaba AMLO de su patrimonio mal habido, descubiertos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Durante una hora con diez minutos, la Nomenklatura del sistema político mexicano usó a una candidata y a tres candidatos en vivo y a todo color, de costa a costa y de frontera a frontera, para echarle montón al viejito dormilón Andresito. No obstante los montoneros, éste sigue arriba en la encuestas de salida, seguido de cerca por el payaso-penco Rodíguez, dada su propuesta ante 5O millones de televidentes, de que cortaría la mano al corrupto, de llegar a ser el primer presidente musulmán en México. Lo anormal de los montoneros es que el chico Ricardo Canalla se volteó al decente Meade y le espetó ‘¿crees que el presidente Peña es honrado?’ Pepe enmudeció y el chamaco prevaricador-lavador de dinero se fue a la yugular del honesto Meade, olvidando ambos seguir tirándole al negro Andrés. Es por ese extraño giro del canalla Richie Ricón que López Obrador sólo salió algo raspado, pues, no perdió el alto porcentaje de ventaja sobre el propio Anaya, el decente Meade, la Calderón y El Bronco penco.” + ´+ + Sobre el mismo evento, también nos comparte su opinión don Rubén Mújica Vélez y la intitula “Los gestos del debatidillo”. Dice así: “La boca chueca de Meade que se torció ¡aún más!, varias veces; las barbaridades del ‘Tronco’ con sus propuestas propias de ‘Talibán monterrelleno‘; los gritos de ‘Margarona ABC’ –que, de tenerla junto, la hubiera ahorcado por estridente–; el gesto ‘Echeverría – Diaz Hordas‘ del mentiroso ‘Canallita’ y un AMLO excesivamente tranquilo, aunque con emotivo cierre. los saldos del ‘debatidillo’ fueron los esperados, con el fracaso de darle hasta con la cubeta a AML: lo hicieron, fallidamente, de tal manera que creo se reunieron previamente los ‘hermanitos del Tucol’, ¡Todos unidos contra López!, a las órdenes de un ausente y agónico Peña que cree que Ángela Merkel aún lo considera presidente. En fin, algo esperado, con opaca organización y habilidad extrema para darles la palabra a los piñateros” contra AMLO. ¿Repetitivo López Obrador? Sí. ¿Para qué gastar la ‘pólvora con enanos’ que le gritan a Gulliver ¡baja del último piso para darte un coscorrón! Pero, campeó una idea: la corrupción peñista – calderonista hiede. Y como dijo ‘Canallita’ soy el único que puede ganarle a AMLO, en iluso deseo que el pueblo frustrará. Meade sintió que ni por remedio tiene ‘chance’ y que los ataques de ‘Canallita’ a Peña garantizan que éste, no le ‘quitará el banquito’ al vitiligoso. Seguiremos aburridos oyendo su perorata: “soy honrado, soy preparado, soy buen padre de familia y además voy a misa en actitud de ‘mión de agua bendita’ (así dijo el ‘filósofo’ Leperaza) En fin, ¡vamos con AMLO!

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com / @pacorodriguez

