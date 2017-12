Netflix anunció que Marvel’s The Punisher ha sido renovada para una segunda temporada.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre (AlmomentoMX).- Después de exigir venganza sobre los responsables de la muerte de su esposa e hijos, Frank Castle (Jon Bernthal) descubre una conspiración que corre mucho más profundo que el submundo criminal de Nueva York. Ahora conocido en toda la ciudad como The Punisher, debe descubrir la verdad sobre las injusticias que afectan más que solo a su familia.

La serie es producida por Steve Lightfoot (Hannibal), Jim Chory (Marvel’s Daredevil, Marvel’s Jessica Jones, Marvel’s Luke Cage) y Jeph Loeb (Marvel’s Daredevil, Marvel’s Jessica Jones, Marvel’s Luke Cage) quien también se desempeña como director del área televisiva de Marvel Studios. Marvel’s The Punisher es producida por Marvel Television en asociación con ABC Studios para Netflix.

El reparto también incluye a Ebon Moss-Bachrach (Girls, The Lake House), Deborah Ann Woll (Marvel’s Daredevil, True Blood), Ben Barnes (Westworld, The Chronicles of Narnia), Amber Rose Revah (Emerald City, Indian Summers), Michael Nathanson (The Knick, Wolf of Wall Street), Jaime Ray Newman (Bates Motel), Jason R Moore (A Lonely Place for Dying), Daniel Webber (11.22.63) y Paul Schulze (Nurse Jackie).

