Película de Guillermo del Toro, la más nominada en Globos de Oro

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre (AlMomentoMX).- The Shape of Water (La Forma del Agua), del mexicano Guillermo del Toro, obtuvo el mayor número de nominaciones a los Globos de Oro; siete en total, incluidas Mejor Película de Drama y Mejor Director.

La cinta, que cuenta una historia de amor entre una limpiadora y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación del gobierno de Estados Unidos, aspira a los premios de Mejor Película de Drama, Mejor Guion, Mejor Director, así como Mejor Música Original, Mejor Actriz (Sally Hawkins), Mejor Actor de Reparto (Richard Jenkins) y Mejor Actriz de Reparto (Octavia Spencer).

En la categoría principal, la de Mejor Película de Drama, el trabajo de del Toro se medirá a Dunkirk, Call Me By Your Name, The Post y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

En la de Mejor Dirección, los rivales del mexicano serán Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christopher Nolan (Dunkirk), Ridley Scott (All the money in the world) y Steven Spielberg (The Post).

Los anuncios, que se realizan dos días antes de las nominaciones a los influyentes premios del sindicato de actores (SAG), son un barómetro del momento que se vive con miras al Oscar.

Los Globos de Oro son entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés).

De la categoría de Mejor Película Extranjera, la película chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, es una de las nominadas. Sus rivales serán First They Killed My Father, de Angelina Jolie, considerada película camboyana; la alemana In the Fade, de Fatih Akin; la rusa Loveless, de Andrey Zvyagintsev, y la sueca The Square, de Robert Ostlund.

Mientras que las candidatas a la Mejor Película de Comedia o Musical son The Disaster Artist, Lady Bird, The Greatest Showman, Get Out y I, Tonya.

The Handmaid’s Tale, Game Of Thrones, Stranger Things, The Crown y This Is Us competirán por alzarse con el galardón en la categoría de Mejor Serie Dramática.

El último éxito de Disney-Pixar, Coco, recibió una nominación como mejor película animada; no debe tener problemas para llevarse la mejor cinta animada, al menos que sus opciones se vean afectadas luego de que el cofundador de Pixar John Lassater admitiera que incurrió en conducta inapropiada.

